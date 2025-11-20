Fiksuviini.fi

Fiksuviini-messut teki historiaa: Tapahtuma myytiin loppuun ennätysajassa

13.2.2026 08:00:00 EET | Fiksuviini.fi | Tiedote

Jo perinteeksi muodostuneet Fiksuviini-messut järjestetään tänä keväänä kuudetta kertaa. Tapahtuman suosio saavutti uuden virstanpylvään, kun kaikki 400 pääsylippua myytiin loppuun vain vuorokaudessa lipunmyynnin alkamisesta.

Kaapelitehtaan Ravintola Hima & Salissa 17.–18. huhtikuuta järjestettävä Fiksuviini-messut on vakiinnuttanut paikkansa viininystävien kalentereissa konseptilla, joka luottaa laatuun, rentouteen ja edullisiin hintoihin.

Fiksuviini-messujen ydin on säilynyt ennallaan: tarjolla on huolella valittuja ”fiksuviinejä” edullisina 3 euron maisteluannoksina. Toisin kuin perinteisillä suurtapahtumilla, Fiksuviini-messuilla panostetaan viihtyvyyteen ja palveluun.

”Konseptimme perustuu siihen, että viini tulee ihmisen luokse, ei toisinpäin. Tarjoilemme viinit pääsääntöisesti suoraan pöytiin pienen purtavan ja tiimimme omaleimaisen huumorin kera. On upeaa huomata, että tällaiselle aidolle ja rennolle tapahtumalle on näin valtava kysyntä”, kommentoi Fiksuviinin Henry Johansson.

Ohjelmassa harvinaisia kokoja ja perinteisiä tekniikoita

Vaikka liput on myyty loppuun, onnekkailla lipunhaltijoilla on luvassa entistäkin mielenkiintoisempaa ohjelmaa:

  • Perjantaina klo 18.00: Juhlallinen 6 litran pullon avaus. Lasit täyttyvät Weingut Leth Gruner L3 Veltliner Privatfüllung 2007 -viinistä.

  • Lauantaina klo 16.00: Syvennytään kypsempiin makuihin, kun vuorossa on joko kypsä portviini tai muu harvinaisuus. Pullo avataan näyttävästi perinteisillä portviinitonkeilla – mikäli järjestelytoimikunta onnistuu kesyttämään työkalun h-hetkeen mennessä.

Tapahtumatiedot:

  • Aika: Perjantai 17.4. (klo 17–21) & Lauantai 18.4. (klo 15–20)

  • Paikka: Ravintola Hima & Sali, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, Helsinki

  • Liput: Loppuunmyyty (Biletti.fi)

Lisätiedot ja tiedustelut: Sähköposti: info@fiksuviini.fi

