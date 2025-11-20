Fiksuviini-messut teki historiaa: Tapahtuma myytiin loppuun ennätysajassa
13.2.2026 08:00:00 EET | Fiksuviini.fi | Tiedote
Jo perinteeksi muodostuneet Fiksuviini-messut järjestetään tänä keväänä kuudetta kertaa. Tapahtuman suosio saavutti uuden virstanpylvään, kun kaikki 400 pääsylippua myytiin loppuun vain vuorokaudessa lipunmyynnin alkamisesta.
Kaapelitehtaan Ravintola Hima & Salissa 17.–18. huhtikuuta järjestettävä Fiksuviini-messut on vakiinnuttanut paikkansa viininystävien kalentereissa konseptilla, joka luottaa laatuun, rentouteen ja edullisiin hintoihin.
Fiksuviini-messujen ydin on säilynyt ennallaan: tarjolla on huolella valittuja ”fiksuviinejä” edullisina 3 euron maisteluannoksina. Toisin kuin perinteisillä suurtapahtumilla, Fiksuviini-messuilla panostetaan viihtyvyyteen ja palveluun.
”Konseptimme perustuu siihen, että viini tulee ihmisen luokse, ei toisinpäin. Tarjoilemme viinit pääsääntöisesti suoraan pöytiin pienen purtavan ja tiimimme omaleimaisen huumorin kera. On upeaa huomata, että tällaiselle aidolle ja rennolle tapahtumalle on näin valtava kysyntä”, kommentoi Fiksuviinin Henry Johansson.
Ohjelmassa harvinaisia kokoja ja perinteisiä tekniikoita
Vaikka liput on myyty loppuun, onnekkailla lipunhaltijoilla on luvassa entistäkin mielenkiintoisempaa ohjelmaa:
-
Perjantaina klo 18.00: Juhlallinen 6 litran pullon avaus. Lasit täyttyvät Weingut Leth Gruner L3 Veltliner Privatfüllung 2007 -viinistä.
-
Lauantaina klo 16.00: Syvennytään kypsempiin makuihin, kun vuorossa on joko kypsä portviini tai muu harvinaisuus. Pullo avataan näyttävästi perinteisillä portviinitonkeilla – mikäli järjestelytoimikunta onnistuu kesyttämään työkalun h-hetkeen mennessä.
Tapahtumatiedot:
-
Aika: Perjantai 17.4. (klo 17–21) & Lauantai 18.4. (klo 15–20)
-
Paikka: Ravintola Hima & Sali, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, Helsinki
-
Liput: Loppuunmyyty (Biletti.fi)
Lisätiedot ja tiedustelut: Sähköposti: info@fiksuviini.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henry JohanssonPerustajaFiksuviini.fiPuh:0405229613info@fiksuviini.fiwww.fiksuviini.fi
Tietoja julkaisijasta
Fiksuviini.fi etsii parhaat hinta-laatusuhteen viinit, jotka on aina testattu asiantuntijoiden toimesta. Asiantuntijamme auttavat sinua henkilökohtaisesti Viinikaveri-palvelun kautta. Kaikki fiksut viinit tilaat turvallisesti ja vastuullisesti Alkon verkkokaupan kautta tai paivittäistavarankaupan myymälöistä.
Fiksuviini on riippumaton toimia, joka kuratoi markkinan kokonaisvalikoimaa, jotta teidän olisi helpompi valita oikeat viinit.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fiksuviini.fi
Fiksuviini valitsi Alkon parhaat alle 15 euron punaviinit Italiasta.20.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Fiksuviini.fi-palvelu on herättänyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta valitsemalla Alkon valikoiman parhaita viinejä eri kategorioissa. Kilpailujen voittajaviinien julkaisuvideot ovat keränneet toistuvasti useita satojatuhansia näyttökertoja eri sosiaalisen median alustoilla. Tämänkertaisen testin aiheen päättivät palvelun seuraajat.
Fiksuviini avasi viinibaarin Helsingin keskustaan - Ensimmäisellä viikolla täyttyi innokkaista viininystävistä9.9.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Viinipalvelu Fiksuviini, joka tunnetaan muun muassa laadukkaiden ja kohtuuhintaisten viinien puolestapuhujana sosiaalisessa mediassa, on avannut oman viinibaarinsa Helsingin sydämeen.
Fiksuviini.fi testasi kaikki Alkon alle 30 € punaiset hanaviinit: Tämä on paras.5.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Viinien arvostelupalvelu Fiksuviini.fi testasi kaikki Alkon alle 30 euron punaiset hanaviinit. Parhaaksi kategoriassa valittiin Vina Maipo Carmenere 2024.
Tässä ovat Alkon parhaat alle 9 € punaviinit.8.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Fiksuviini.fi-palvelu testasi kevään 2025 aikana kaikki Alkon alle 9 euron puna- ja valkoviinit sekä alle 10 euron kuohuviinit. Kiinnostus edullisiin ns. kyykkyviineihin on poikkeuksellisen suurta. Alkon paras alle 9 € punaviini on Silanus Joven 2023.
Fiksuviini testasi kaikki Alkon alle 10€ kuohuviinit: Tämä on paras.4.4.2025 10:39:01 EEST | Tiedote
Fiksuviini.fi-palvelu testasi kevään 2025 aikana kaikki Alkon alle 9 euron puna- ja valkoviinit sekä kaikki alle 10 euron kuohuviinit. Kuohuviineistä yksi oli laadullisesti selkeästi yli muiden. Aidon, laadukkaan cavan löytyminen näin edullisesti oli todella hämmästyttävää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme