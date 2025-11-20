Fiksuviini-messut teki historiaa: Tapahtuma myytiin loppuun ennätysajassa

Kaapelitehtaan Ravintola Hima & Salissa 17.–18. huhtikuuta järjestettävä Fiksuviini-messut on vakiinnuttanut paikkansa viininystävien kalentereissa konseptilla, joka luottaa laatuun, rentouteen ja edullisiin hintoihin.

Fiksuviini-messujen ydin on säilynyt ennallaan: tarjolla on huolella valittuja ”fiksuviinejä” edullisina 3 euron maisteluannoksina. Toisin kuin perinteisillä suurtapahtumilla, Fiksuviini-messuilla panostetaan viihtyvyyteen ja palveluun.

”Konseptimme perustuu siihen, että viini tulee ihmisen luokse, ei toisinpäin. Tarjoilemme viinit pääsääntöisesti suoraan pöytiin pienen purtavan ja tiimimme omaleimaisen huumorin kera. On upeaa huomata, että tällaiselle aidolle ja rennolle tapahtumalle on näin valtava kysyntä”, kommentoi Fiksuviinin Henry Johansson.