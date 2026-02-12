SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Kokoomuksen olisi aika katsoa kameran sijaan peiliin

- Kokoomuksen johdolla ollaan juuri säätämässä lakia, joka mahdollistaa perusteettomat määräaikaiset työsuhteet. On aivan ilmiselvää, että tästä kärsivät ennen kaikkea nuoret naiset, joiden jo nyt on vaikea saada vakituista työsuhdetta rehottavan raskaussyrjinnän vuoksi, sanoo Razmyar.

Hallituksen esitys sallisi vuoden määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä. Lakimuutos kasvattaisi raskaussyrjinnän riskiä ja heikentäisi nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla.

- On todella härskiä totuuden vääntelyä, että kokoomuksen kansanedustajat poseeraavat ja esittävät olevansa työntekijöiden puolella, kun koko hallituskauden he ovat pala palalta murentaneet työntekijöiden oikeuksia ja työssäkäyvien tulevaisuuden uskoa, Razmyar toteaa.

- Ymmärrän, että puolueella on tarve puhutella tasa-arvon kannattajia ja naisäänestäjiä, mutta joku tolkku ja rehellisyys omissa puheissa. Kyllä suomalaiset näkevät tämän läpi, Razmyar päättää.