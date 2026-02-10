Talvinen pakkassää jatkuu ensimmäisellä talvilomaviikolla

Ilmatieteen laitoksen 12. helmikuuta tekemän ennusteen mukaan ensimmäisellä talvilomaviikolla on tiedossa pääosin poutaista talvisäätä. Päivälämpötilat vaihtelevat -5 ja -15 asteen välillä, öisin pakkanen voi kiristyä selkeällä säällä etelässä -15 ja -20, maan keski- ja pohjoisosassa -20 ja -30 asteen välille.

Ystävänpäiväviikonloppuna Suomen yllä oleva korkeapaine edesauttaa pakkasen kiristymistä. Yli 20 asteen pakkaslukemia on yleisesti maan keski- sekä pohjoisosassa ilta- ja aamuaikaan. Etelässä pakkasen purevuutta voi perjantai-illan ja lauantai-iltapäivän välillä lisätä kohtalaisena puhaltava pohjoistuuli.

Viikonloppuna aurinko voi näyttäytyä monin paikoin. “Hyvää ulkoilusäätä on laajalti tiedossa, kunhan muistaa pukeutua lämpimästi. Poutainen pakkassää tarkoittaa lisäksi hyvää ajokeliä talviloman menoliikenteeseen”, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Oskari Rockas.

Ensimmäisellä talvilomaviikolla pilvisyys on vaihtelevaa ja sateet jäävät vähäisiksi. Suurin riski ajoittaisille lumisateille on alkuviikolla maan pohjoisosassa.

Kylmästä alkuvuodesta huolimatta lunta on selvästi tavanomaista vähemmän

Alkuvuosi on ollut koko maassa tavanomaista kylmempi. Helmikuun alkupuolella poikkeama kylmään suuntaan on ollut laajalti 5–10 astetta Lappia lukuun ottamatta. Korkeapaineen keskus on pysytellyt pitkään Pohjois-Euroopan ympäristössä ja aiheuttanut vallitsevan kylmän, mutta vähäsateisen säätyypin.

Lumensyvyydet ovat laajalti tavanomaista vähäisempiä. Itäisissä maakunnissa lunta on ajankohtaan nähden jopa harvinaisen vähän. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa lunta on nyt noin 20 senttimetriä, kun keskimääräinen lumensyvyys alueella on 20–35 senttimetriä suurempi.

Maan etelä- ja keskiosassa lunta on yleisesti 5–30 senttimetriä, Lapissa ja Kainuun pohjoisosissa 40–80 senttimetriä. Etelässä lumensyvyydet ovat paikoin lähellä tavanomaista. Lapin itäosissa lunta on osin tavanomaista enemmän.