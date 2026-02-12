SDP:n Elisa Gebhard: Kokoomuksen puhe raskaussyrjinnän torjumisesta on tekopyhää
12.2.2026 14:56:38 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Elisa Gebhard (sd.) moittii kokoomusta tekopyhyydestä: samaan aikaan kun puolue puhuu raskaussyrjinnän torjumisesta, se ajaa uudistuksia, joiden se itse myöntää lisäävän syrjintää.
- On räikeää, että kokoomus puhuu raskaussyrjinnän nollatolerannsista, kun samalla puolue hyväksyy sen, että syrjinnän riski kasvaa. Tämä käy ilmi hallituksen omasta esityksestä määräaikaisten työsopimusten helpottamiseksi, Gebhard muistuttaa.
Gebhard korostaa, että työelämän tasa-arvoa ei rakenneta heikentämällä raskaana olevien ja perheellistymistä suunnittelevien asemaa.
- Raskaussyrjinnän torjumiseksi tarvitaan konkreettisia toimia, kuten perhevapaalta palaavan tehostettua irtisanomissuojaa eli niin kutsuttua jälkisuojaa. Se olisi tehokas keino ehkäistä raskaussyrjintää ja vahvistaa työntekijöiden turvaa, Gebhard päättää.
Yhteyshenkilöt
Elisa GebhardKansanedustajaPuh:09 432 3092elisa.gebhard@eduskunta.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Saku Nikkanen: Jätin kirjallisen kysymyksen lähisuhdeväkivallan uhrien suojelemiseksi12.2.2026 13:15:30 EET | Tiedote
Viime vuosina julkisuudessa esiin nousseet tapaukset osoittavat vakavia puutteita lähisuhdeväkivallan uhrien suojelussa. Useissa tapauksissa ei ole tunnistettu uhrin kohtaamaa riskiä riittävän ajoissa eikä ole ryhdytty kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka olisivat voineet estää väkivallan vakavan kärjistymisen tai henkirikoksen, toteaa kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.).
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Marttinen jatkaa hallituksen ei, ei, ei -linjaa12.2.2026 11:25:31 EET | Tiedote
Työministeri Matias Marttinen (kok.) totesi tänään Ylellä, että hallitus ei valmistele minkäänlaisia muutoksia varainsiirtoveroon ja tuomitsi tällaiset puheet jopa haitallisiksi. – Kokoomus on kolme vuotta vain odottanut, että asuntomarkkinat ja rakennusala piristyvät itsestään. Hei kokoomus, markkinat eivät ole kaikkivoipaisia, joten päättäjiltä tarvitaan nyt toimia eikä käsien heiluttelua, vaatii ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallitus myöntää virheensä liian myöhään – hyvinvointialueet pakotettiin ensin rajuihin säästöihin, nyt annetaan lisäaikaa11.2.2026 15:28:12 EET | Tiedote
Orpon hallitus torjui pitkään vaatimukset lisäajan myöntämisestä hyvinvointialueille. Nyt sama hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen, jolla alueille annetaan lisäaikaa vuoden 2027 tai 2028 loppuun saakka. SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaan mukaan lisäaika on välttämätön, mutta samalla se on hallitukselta myöhäinen tunnustus siitä, että alkuperäinen linja oli epärealistinen ja hyvinvointialueille vahingollinen.
SDP:n Aki Lindén: Lääkärille pääsy on hidastunut - THL:n tilastot osoittavat hallituksen vakavan virheen11.2.2026 15:22:07 EET | Tiedote
Suomalaisten pääsy lääkärin vastaanotolle ja etenkin lääkärin läsnävastaanotolle on THL:n tilastojen mukaan hidastunut, toteaa THL:n ylilääkäri Sara Launio Uutissuomalaisen haastattelussa (11.2.2026). SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén pitää THL:n tilastojen suuntaa erittäin huolestuttavana, mutta ei yllättävänä.
SDP:n Werning jätti kirjallisen kysymyksen sähkön hintapiikeistä – hallitus ei ole toteuttanut lupaamaansa kapasiteettimekanismia11.2.2026 13:43:00 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Paula Werning on jättänyt kirjallisen kysymyksen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalle sähkön rajujen hintapiikkien hillitsemisestä ja hallitusohjelmaan kirjatun kapasiteettimekanismin edistämisestä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme