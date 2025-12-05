Uusi Järvikylän Kievarin salaatti on arjen juhlistaja

Uusi Järvikylän Kievarin salaatti on suomalainen pussiin pakattu kaunis ja mehevä salaatti. Uutuus on helppokäyttöinen: herkullisen makuiset ja napakat salaatinlehdet irtoavat näppärästi, ja ne ovat pesemättä käyttövalmiit.

Uutuudesta saa helposti näyttävän vihersalaatin: ruusukkeena kasvavat lehdet laskeutuvat kauniisti salaattivadille kannan poiston jälkeen. Vihersalaatti kaipaa vain hiukan perheen omaa lempikastiketta, ja makuhermojen lisäksi silmää miellyttävä lisukesalaatti on valmis. Maukas Kievarin salaatti on erinomainen myös pääruokasalaatin pohjana, ja napakat lehdet sopivat hyvin leivän päälle ja sämpylöiden ja patonkien täytteeksi. Salaatin hinta on noin 2,50 €.

”Leikatut, pussissa myytävät salaatit ovat helppokäyttöisyytensä vuoksi yhä suositumpia. Uusi Järvikylän Kievarin salaatti onkin herättänyt kaupassa paljon kiinnostusta ja toivomme että myös kuluttajat löytävät upean uutuutemme ja ottavat sen omakseen”, kertoo Famifarm Oy:n yrttien ja salaattien valikoimapäällikkö Henna Vainio-Roodt.

Kievarin salaatti on tuoretta historiaa: Järvikylän Kartano-tuoteperhe on kunnianosoitus Famifarm Oy:n juurille. Tuoteperheeseen kuuluu uutuuden lisäksi neljä salaattia: monen suomalaisen lempisalaatti Kartanon salaatti, Ruustinnan salaatti, Pehtoorin salaatti ja kolmen eri salaatin Torpparin trio.

Kaikki Kartano-salaatit ovat premium-salaatteja, joita yhdistävät uniikit lajikkeet, runsaus ja maistuvuus. Kartano-tuoteperheen tunnistaa Järvikylän kartanon historiaa henkivistä pakkauksista.

Näytteet tiedustelemalla: mari.cadaut@podiva.fi, 0405878053