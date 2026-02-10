Oulun kaupunki ja Hy2gen Nordic AS aiesopimukseen Vihreäsaaren vihreän siirtymän teollisuuden kehittämiseksi
Oulun kaupunki ja norjalainen Hy2gen Nordic AS ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jolla osapuolet vahvistavat yhteisen tahtotilansa kehittää Vihreäsaaren vihreän siirtymän teollisuusaluetta. Hy2gen Nordic AS suunnittelee rakentavansa Vihreäsaareen vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotantolaitoksen. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi yritykselle suunnitteluvarauksen alueelle marraskuussa 2025.
“Oulu tarjoaa erinomaiset edellytykset vetyyn perustuvien teollisten ratkaisujen kehittämiselle. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön kaupungin kanssa ja siihen, että suunnittelu Vihreäsaaressa etenee. Aiesopimus vahvistaa yhteistä tahtotilaamme ja luo hyvän perustan tulevalle yhteistoimintasopimukselle”, sanoo Hy2gen Nordic AS:n toimitusjohtaja Hege Økland.
Yrityksellä toimintaa useissa maissa
Aiesopimuksen myötä Oulun kaupunki ja yritys sitoutuvat edistämään yhteistyötä, joka tähtää yhteistoimintasopimukseen vuoden 2026 aikana. Yhteistoimintasopimus määrittää kaavamuutoksen käynnistämisen, tavoiteaikataulun sekä työnjaon ja kustannusten jaon.
Hy2gen Nordic AS:n emoyhtiö on saksalainen Hy2gen AG. Yrityksen tuotevalikoima kattaa uusiutuvan vedyn, ammoniakin, metanolin ja PtX-polttoaineet, kuten kestävän lentopolttoaineen (SAF). Yhtiöllä on projektisuunnitelmia Ranskassa, Norjassa, Kanadassa ja Saksassa. Lisäksi yhtiöllä on jo toiminnassa uusiutuvan vedyn ja e-metaanin tuotantolaitos Saksassa.
Askel vihreän siirtymän teollisuuden vahvistamisessa
Aiesopimus on askel kohti alueen tulevaa maankäytöllistä ja teollista kehittämistä, joka tukee Oulun tavoitetta vahvistaa vihreän siirtymän teollisuuden edellytyksiä. Oulu on noussut Itämeren alueella merkittävimmäksi synteettisten polttoaineiden tuotannon keskittymäksi. Hankkeita on vireillä eri puolilla kaupunkia yhteensä kuusi.
“Vihreäsaaren kehittäminen on tärkeä osa Oulun kaupungin vihreän siirtymän kokonaisuutta. Yhteistyö Hy2genin kanssa vie meitä kohti konkreettisia investointeja ja uudenlaisen teollisuuden syntymistä alueelle”, sanoo kaupunginjohtaja Ari Alatossava Oulun kaupungilta.
Hy2gen AG, päätoimipaikkanaan Wiesbaden, kehittää, rahoittaa, rakentaa ja operoi maailmanlaajuisesti laitoksia uusiutuvan vedyn ja vedyn johdannaisten – niin kutsuttujen RFNBO:n (renewable fuels of non-biological origin) – tuotantoa varten. Yrityksen tavoitteena on auttaa asiakkaitaan vähentämään päästöjä energiaintensiivisillä ja vaikeasti päästövähennettävillä aloilla, kuten merenkulussa, ilmailussa sekä kemian-, lannoite- ja terästeollisuudessa, Power-to-X -prosessien avulla tuotettujen energianvälittäjien ja polttoaineiden avulla. Tämä tekee Hy2genistä tärkeän energiamurroksen vauhdittajan ja merkittävän toimijan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Yritys on ollut markkinoilla edelläkävijä vuodesta 2017 ja toimii nykyään viidessä maassa maailmanlaajuisesti. Hy2genin nykyinen projektisalkku sisältää 3,4 GW elektrolyysikapasiteettia suunnittelussa ja rakentamisessa sekä lisäksi 15 GW kehitysvaiheessa. Vuoden 2022 alussa Hy2gen keräsi 200 miljoonaa euroa tunnetuilta sijoittajilta ja vielä 47 miljoonaa euroa vuonna 2025.
