Korttelikeskus Ruohis jatkaa kasvuaan – uudistus vahvisti viihtyisyyttä ja kaupallista vetovoimaa
13.2.2026 10:00:00 EET | Antilooppi Ky | Tiedote
Korttelikeskus Ruohiksen viime syksynä valmistunut uudistus paransi viihtyisyyttä ja monipuolisti kaupallista tarjontaa. Uudistukset näkyivät heti myös luvuissa: sekä kävijämäärät että myynti kasvoivat selvästi, ja kehitys luo vahvan pohjan tulevalle kasvulle.
Korttelikeskus Ruohiksessa vuosi 2025 oli merkittävä askel eteenpäin: onnistunut remontti uudisti keskuksen ilmettä ja paransi viihtyisyyttä samalla kun kaupallinen tarjonta monipuolistui uusien toimijoiden myötä.
Asiakkaat ovat ottaneet uudistukset erittäin positiivisesti vastaan, mikä on näkynyt sekä kävijämäärien että myynnin kasvuna. Vuoden aikana Ruohiksessa vieraili yhteensä 3,2 miljoonaa kävijää, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskuksen myynti nousi 84,4 miljoonaan euroon, kasvua edellisvuoteen kertyi 5 prosenttia.
“Kiinteistöjen ohella Antilooppi kehittää pitkäjänteisesti koko lähialueen vetovoimaa ja elävyyttä. Se on keskeinen osa strategiaamme. Kasvuluvut ovat erittäin positiiviset ja ne osoittavat, että Ruohis vastaa asiakkaiden tarpeisiin”, toteaa kiinteistön omistavan Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi.
Sahin mukaan Ruohiksen tavoite on olla lähialueen asukkaiden ja työssäkäyvien arjen paras kumppani – paikka, jossa kaikki sujuu yhdellä käynnillä.
Uudistus vahvisti kaupallista tarjontaa
Syksyllä 2025 valmistunut remontti päivitti Ruohiksen ilmettä ja paransi tilojen toimivuutta. Samalla kaupallinen kokonaisuus vahvistui, kun uusia toimijoita avautui täydentämään palveluvalikoimaa.
“Meille asiakaskokemuksen kehittäminen ja tarjonnan monipuolistaminen on ollut selkeä tavoite ja lukujen valossa olemme onnistuneet. Myös Iähtö vuoteen 2026 on ollut erittäin vahva”, Antiloopin kaupasta ja palveluista vastaava apulaisjohtaja Juha Mäkelä kertoo.
Mäkelän mukaan tammikuun 2026 luvut osoittavat, että kasvu on jatkunut erittäin hyvänä, ja näkymä koko vuodelle on positiivinen niin kävijämäärien kuin myynninkin osalta.
Ruohiksella on monia kasvua tukevia mahdollisuuksia, kuten erinomainen saavutettavuus. Paikalle pääsee helposti niin metrolla, raitiovaunulla kuin bussillakin ja autoilijoita palvelee noin 1500 pysäköintipaikkaa.
Antilooppi kehittää korttelikeskus Ruohista pitkäjänteisesti ja yhteisöllisyyttä korostaen.
“Meille on tärkeää, että kiinteistömme ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa. Ruohis on tästä erinomainen esimerkki. Haluamme luoda paikan, joka palvelee alueen asukkaita ja työntekijöitä monipuolisesti ja edistää samalla alueen elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä”, sanoo Mäkelä.
Antilooppi on suomalainen toimistokiinteistöihin keskittynyt vastuullinen kiinteistönomistaja. Kehitämme omistamiamme kohteita vastuullisesti ja pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaiden kanssa. Kiinteistö on aina tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa – meille on erityisen tärkeää kehittää paitsi kiinteistöä myös sen palveluja ja lähialueita entistä toimivammaksi. Tunnetuimpia Antiloopin kiinteistöistä ovat Ympyrätalo ja historiallinen entinen HOK Elannon kiinteistö Siltasaari 10 ja muut Hakaniemen ja Hämeentien maamerkkirakennukset, Merikortteli Punavuoressa sekä Kiilakortteli Ruoholahdessa. Kaikkiaan meillä on vuokrattavaa tilaa noin 400 000 m2. euroa. Antiloopin omistavat suomalainen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö AMF Tjänstepension AB.
Antiloopilla on jo vuosia tehty määrätietoista työtä sen eteen, että yritykset voivat löytää tarvitsemansa tilat helposti ja nopeasti. Vuonna 2025 tämä näkyi erityisesti Antiloopin tilakonseptien kasvavassa suosiossa: muuttovalmiit ja laadukkaat Aina Valmis -toimistot varattiin usein jo ennen valmistumistaan, ja POOL-joustotilaverkosto laajeni uudistettuun korttelikeskus Ruohikseen. Samalla asiakkaiden suositteluhalukkuus nousi ennätyslukemiin.
Ruoholahdessa sijaitsevan korttelikeskus Ruohiksen keväällä alkanut remontti on valmistunut ja palveluvalikoima täydentynyt. Avajaisviikonloppuna kävijöitä hemmotellaan tapahtumien ja tarjousten merkeissä.
Helsingin Punavuoressa pitkään toiminut KOM-teatteri on löytänyt uudet tilat Hakaniemestä. Teatterin uusi koti sijaitsee Antiloopin historiallisessa pankkitalossa hyvien liikenneyhteyksien ja ravintolapalveluiden äärellä.
Parhaat tilat ovat niitä, jotka tuovat ihmiset yhteen ja joustavat muuttuvien tarpeiden mukana. Antiloopin POOL-joustotiloista löytyy kaikki tarvittava pientoimistoista ja neuvotteluhuoneista tapahtumatiloihin – ilman pitkää sitoutumista. Marraskuussa POOL-verkosto laajenee korttelikeskus Ruohikseen, jossa työtilat ja arjen palvelut löytyvät saman katon alta.
Lokakuussa valmistuva korttelikeskus Ruohis tuo Ruoholahteen lisää liikkeitä ja palveluita. Valikoima ulottuu terveys- ja liikuntapalveluista päivittäistavarakauppaan, erikoisliikkeisiin sekä toimisto- ja joustotiloihin. Tavoitteena on sujuvampi arki- ja työelämä niin kiinteistöjen käyttäjille kuin lähialueiden asukkaillekin.
