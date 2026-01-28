Korttelikeskus Ruohis jatkaa kasvuaan – uudistus vahvisti viihtyisyyttä ja kaupallista vetovoimaa

Korttelikeskus Ruohiksessa vuosi 2025 oli merkittävä askel eteenpäin: onnistunut remontti uudisti keskuksen ilmettä ja paransi viihtyisyyttä samalla kun kaupallinen tarjonta monipuolistui uusien toimijoiden myötä.

Asiakkaat ovat ottaneet uudistukset erittäin positiivisesti vastaan, mikä on näkynyt sekä kävijämäärien että myynnin kasvuna. Vuoden aikana Ruohiksessa vieraili yhteensä 3,2 miljoonaa kävijää, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskuksen myynti nousi 84,4 miljoonaan euroon, kasvua edellisvuoteen kertyi 5 prosenttia.

“Kiinteistöjen ohella Antilooppi kehittää pitkäjänteisesti koko lähialueen vetovoimaa ja elävyyttä. Se on keskeinen osa strategiaamme. Kasvuluvut ovat erittäin positiiviset ja ne osoittavat, että Ruohis vastaa asiakkaiden tarpeisiin”, toteaa kiinteistön omistavan Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi.

Sahin mukaan Ruohiksen tavoite on olla lähialueen asukkaiden ja työssäkäyvien arjen paras kumppani – paikka, jossa kaikki sujuu yhdellä käynnillä.

Uudistus vahvisti kaupallista tarjontaa

Syksyllä 2025 valmistunut remontti päivitti Ruohiksen ilmettä ja paransi tilojen toimivuutta. Samalla kaupallinen kokonaisuus vahvistui, kun uusia toimijoita avautui täydentämään palveluvalikoimaa.

“Meille asiakaskokemuksen kehittäminen ja tarjonnan monipuolistaminen on ollut selkeä tavoite ja lukujen valossa olemme onnistuneet. Myös Iähtö vuoteen 2026 on ollut erittäin vahva”, Antiloopin kaupasta ja palveluista vastaava apulaisjohtaja Juha Mäkelä kertoo.

Mäkelän mukaan tammikuun 2026 luvut osoittavat, että kasvu on jatkunut erittäin hyvänä, ja näkymä koko vuodelle on positiivinen niin kävijämäärien kuin myynninkin osalta.

Ruohiksella on monia kasvua tukevia mahdollisuuksia, kuten erinomainen saavutettavuus. Paikalle pääsee helposti niin metrolla, raitiovaunulla kuin bussillakin ja autoilijoita palvelee noin 1500 pysäköintipaikkaa.

Antilooppi kehittää korttelikeskus Ruohista pitkäjänteisesti ja yhteisöllisyyttä korostaen.

“Meille on tärkeää, että kiinteistömme ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa. Ruohis on tästä erinomainen esimerkki. Haluamme luoda paikan, joka palvelee alueen asukkaita ja työntekijöitä monipuolisesti ja edistää samalla alueen elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä”, sanoo Mäkelä.