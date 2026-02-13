Lupa- ja valvontavirasto

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

13.2.2026 08:42:30 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Jaa

Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Haarasuonkankaan tuulipuisto Ky:n Vaarinkankaan tuulivoimahankkeesta ja sen sähkönsiirrosta. Hankealue sijoittuu Puolangan ja Vaalan ja Paltamon (sähkönsiirto) kuntiin ja on laajuudeltaan noin 20 km². Alueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalaa.

Tuulivoimala kirkkaan sinistä taivasta vasten.

Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin tuulivoimaloiden osalta kahta vaihtoehtoa: VE1 (12 voimalaa) ja VE2 (9 voimalaa). Voimalat ovat yksikköteholtaan 6–14 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä. Sähkönsiirron vaihtoehdoissa SVE ja SVE2 liittyminen tapahtuisi 400 kV-voimajohdolla Lumimäen sähköasemalle. Reitin pituus on noin 14 kilometriä (SVE1) tai 19 kilometriä (SVE2). Sähkönsiirtoreittivaihtoehdossa SVE3 liittyminen tapahtuisi Haarasuonkankaan tuulivoima-alueelle rakennettavaan sähköasemaan lyhyemmällä, 1,6 kilometrin 400 tai 110 kV voimajohdolla. Sen toteutus riippuu Haarasuonkankaan hankkeen toteutumisesta.

Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen keskeisimmät vaikutukset

Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat luontovaikutuksiin, erityisesti linnustoon (maakotka ja kanalinnut), ekologisiin yhteyksiin, eläimistöön (metsäpeura, suurpedot) sekä arvokkaisiin luontotyyppeihin.

Vaarinkankaan hanke sijoittuu sähkönsiirtolinjoineen kahdelle maakotkan reviirille, minkä vuoksi hankkeen vaikutukset maakotkalle katsotaan merkittävyydeltään erittäin suuriksi kielteisiksi. Lisäksi yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyisyyteen ja terveyteen muun muassa maisema- ja meluvaikutusten kautta ovat todennäköisesti arviointiselostuksessa esitettyä merkittävämmät. Yhteysviranomainen tuo esiin, että linnustovaikutuksiin, erityisesti maakotkan osalta, liittyy epävarmuuksia, minkä vuoksi Vaarinkankaan hankkeen merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ei voida poissulkea.

Yhteysviranomainen painottaa, että erityisesti hankkeen yhteisvaikutukset nousevat yhdeksi merkittävimmäksi vaikutukseksi. Vaarinkankaan hankkeen yhteisvaikutusten merkittävyyteen liittyy epävarmuutta, koska läheisistä hankkeista suurin osa on vielä suunnitteluvaiheessa.

Avainsanat

yvatuulivoimaympäristövaikutuksetmaakotkaluonto

Yhteyshenkilöt

Emma Keränen, ympäristöasiantuntija, emma.keranen@lvv.fi, puh. 0295 254 529

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
PL 20
13035 LVV
lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto

Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Isoniitun Lintu Oy:n broilerinkasvattamon laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta13.2.2026 08:43:14 EET | Tiedote

Isoniitun Lintu Oy suunnittelee olemassa olevan broilerikasvattamon laajennusta. Hanke sijoittuu Pöytyän kuntaan, lähelle Karinaisten kirkonkylää nykyisten kasvattamorakennusten välittömään läheisyyteen. Hankkeessa suunnitellaan enintään kahden uuden kasvattamohallin rakentamista. Nykyisen toiminnan tuottama lanta levitetään osin lähialueen pelloille ja osin toimitetaan Biolan Oy:lle. Toiminnan laajennuksesta syntyvä lanta suunnitellaan toimitettavan Biolan Oy:lle.

Vedyn siirtoverkon YVA-menettely käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla13.2.2026 08:29:10 EET | Tiedote

Gasgrid Vetyverkot Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Suomen kansallisen vedyn siirtoverkon Pohjois-Pohjanmaan-osuudesta. Reittivaihtoehdot sijoittuvat Alavieskan, Haapaveden, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, Oulaisten, Oulun, Pyhäjoen, Raahen, Sievin, Siikajoen, Tyrnävän ja Ylivieskan kuntien alueelle. YVA-ohjelma on nähtävillä ja siitä on mahdollisuus esittää mielipiteitä 16.3.2026 saakka.

Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Teuvan Paulakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta11.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote

VALOREM Energies Finland Oy suunnittelee Paulakankaan tuulivoimahanketta Teuvan kuntaan, Närpiön kunnan rajalle noin 5 km etäisyydelle Teuvan keskustasta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 15 uuden tuulivoimalan rakentamista, pinta-alaltaan noin 2340 ha alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 m. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan maakaapelilla Kärppiön sähköasemalle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye