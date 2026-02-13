Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin tuulivoimaloiden osalta kahta vaihtoehtoa: VE1 (12 voimalaa) ja VE2 (9 voimalaa). Voimalat ovat yksikköteholtaan 6–14 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä. Sähkönsiirron vaihtoehdoissa SVE ja SVE2 liittyminen tapahtuisi 400 kV-voimajohdolla Lumimäen sähköasemalle. Reitin pituus on noin 14 kilometriä (SVE1) tai 19 kilometriä (SVE2). Sähkönsiirtoreittivaihtoehdossa SVE3 liittyminen tapahtuisi Haarasuonkankaan tuulivoima-alueelle rakennettavaan sähköasemaan lyhyemmällä, 1,6 kilometrin 400 tai 110 kV voimajohdolla. Sen toteutus riippuu Haarasuonkankaan hankkeen toteutumisesta.

Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen keskeisimmät vaikutukset

Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat luontovaikutuksiin, erityisesti linnustoon (maakotka ja kanalinnut), ekologisiin yhteyksiin, eläimistöön (metsäpeura, suurpedot) sekä arvokkaisiin luontotyyppeihin.

Vaarinkankaan hanke sijoittuu sähkönsiirtolinjoineen kahdelle maakotkan reviirille, minkä vuoksi hankkeen vaikutukset maakotkalle katsotaan merkittävyydeltään erittäin suuriksi kielteisiksi. Lisäksi yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyisyyteen ja terveyteen muun muassa maisema- ja meluvaikutusten kautta ovat todennäköisesti arviointiselostuksessa esitettyä merkittävämmät. Yhteysviranomainen tuo esiin, että linnustovaikutuksiin, erityisesti maakotkan osalta, liittyy epävarmuuksia, minkä vuoksi Vaarinkankaan hankkeen merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ei voida poissulkea.

Yhteysviranomainen painottaa, että erityisesti hankkeen yhteisvaikutukset nousevat yhdeksi merkittävimmäksi vaikutukseksi. Vaarinkankaan hankkeen yhteisvaikutusten merkittävyyteen liittyy epävarmuutta, koska läheisistä hankkeista suurin osa on vielä suunnitteluvaiheessa.