Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta
13.2.2026 08:42:30 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Haarasuonkankaan tuulipuisto Ky:n Vaarinkankaan tuulivoimahankkeesta ja sen sähkönsiirrosta. Hankealue sijoittuu Puolangan ja Vaalan ja Paltamon (sähkönsiirto) kuntiin ja on laajuudeltaan noin 20 km². Alueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalaa.
Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
YVA-menettelyssä tarkasteltiin tuulivoimaloiden osalta kahta vaihtoehtoa: VE1 (12 voimalaa) ja VE2 (9 voimalaa). Voimalat ovat yksikköteholtaan 6–14 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä. Sähkönsiirron vaihtoehdoissa SVE ja SVE2 liittyminen tapahtuisi 400 kV-voimajohdolla Lumimäen sähköasemalle. Reitin pituus on noin 14 kilometriä (SVE1) tai 19 kilometriä (SVE2). Sähkönsiirtoreittivaihtoehdossa SVE3 liittyminen tapahtuisi Haarasuonkankaan tuulivoima-alueelle rakennettavaan sähköasemaan lyhyemmällä, 1,6 kilometrin 400 tai 110 kV voimajohdolla. Sen toteutus riippuu Haarasuonkankaan hankkeen toteutumisesta.
Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen keskeisimmät vaikutukset
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat luontovaikutuksiin, erityisesti linnustoon (maakotka ja kanalinnut), ekologisiin yhteyksiin, eläimistöön (metsäpeura, suurpedot) sekä arvokkaisiin luontotyyppeihin.
Vaarinkankaan hanke sijoittuu sähkönsiirtolinjoineen kahdelle maakotkan reviirille, minkä vuoksi hankkeen vaikutukset maakotkalle katsotaan merkittävyydeltään erittäin suuriksi kielteisiksi. Lisäksi yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyisyyteen ja terveyteen muun muassa maisema- ja meluvaikutusten kautta ovat todennäköisesti arviointiselostuksessa esitettyä merkittävämmät. Yhteysviranomainen tuo esiin, että linnustovaikutuksiin, erityisesti maakotkan osalta, liittyy epävarmuuksia, minkä vuoksi Vaarinkankaan hankkeen merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ei voida poissulkea.
Yhteysviranomainen painottaa, että erityisesti hankkeen yhteisvaikutukset nousevat yhdeksi merkittävimmäksi vaikutukseksi. Vaarinkankaan hankkeen yhteisvaikutusten merkittävyyteen liittyy epävarmuutta, koska läheisistä hankkeista suurin osa on vielä suunnitteluvaiheessa.
Emma Keränen, ympäristöasiantuntija, emma.keranen@lvv.fi, puh. 0295 254 529
Isoniitun Lintu Oy suunnittelee olemassa olevan broilerikasvattamon laajennusta. Hanke sijoittuu Pöytyän kuntaan, lähelle Karinaisten kirkonkylää nykyisten kasvattamorakennusten välittömään läheisyyteen. Hankkeessa suunnitellaan enintään kahden uuden kasvattamohallin rakentamista. Nykyisen toiminnan tuottama lanta levitetään osin lähialueen pelloille ja osin toimitetaan Biolan Oy:lle. Toiminnan laajennuksesta syntyvä lanta suunnitellaan toimitettavan Biolan Oy:lle.
Gasgrid Vetyverkot Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Suomen kansallisen vedyn siirtoverkon Pohjois-Pohjanmaan-osuudesta. Reittivaihtoehdot sijoittuvat Alavieskan, Haapaveden, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, Oulaisten, Oulun, Pyhäjoen, Raahen, Sievin, Siikajoen, Tyrnävän ja Ylivieskan kuntien alueelle. YVA-ohjelma on nähtävillä ja siitä on mahdollisuus esittää mielipiteitä 16.3.2026 saakka.
Lupa- ja valvontavirasto on tehnyt ensimmäisen uuden luonnonsuojelulain (06/2023) mukaisen päätöksen vapaaehtoisen ekologisen kompensaation korvaavuudesta sekä hyvitysalueen perustamisesta Vantaan Palokallion alueelle.
VALOREM Energies Finland Oy suunnittelee Paulakankaan tuulivoimahanketta Teuvan kuntaan, Närpiön kunnan rajalle noin 5 km etäisyydelle Teuvan keskustasta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 15 uuden tuulivoimalan rakentamista, pinta-alaltaan noin 2340 ha alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 m. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan maakaapelilla Kärppiön sähköasemalle.
Lupa- ja valvontavirasto pyytää 16.3.2026 mennessä ehdotukset vuoden 2026 isänpäiväkunniamerkkien saajiksi. Ehdotuksen voivat tehdä kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä palkittavan biologiset ja ei-biologiset lapset.
