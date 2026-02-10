Tässä on Amazing Race Suomen voittajapari: "Tuntuu, että näen unta"
Amazing Race Suomen 3. tuotantokausi huipentui jännittävään finaaliin lauantai-iltana Ruudussa ja Nelosella.
12 kisaetappia, kahdella eri mantereella ja viidessä maassa. Amazing Race Suomi -kausi huipentui lauantai-iltana nähtyyn finaalijaksoon, jossa ensimmäisinä Helsingin Olympiastadionilla sijainneelle päätepisteelle juoksivat europarlamentaarikko Maria Guzenina ja ystävänsä Vilma Vähämaa. Kaksikko kuittasi voitosta itselleen 30 000 euron rahapalkinnon.
Toiseksi sijoittuivat Loopilta tutut radiojuontajat Mia "Millu" Haataja ja Karoliina Tuominen ja kolmanneksi podcast-juontaja Tomas Grekov ja appiukkonsa Esko Rotola-Pukkila.
Kreikan Ateenasta alkanut finaalijakso tarjosi henkeäsalpaavia tehtäviä, sillä Kreikassa parit joutuivat mm. hyppäämään benji-hypyn ja sytyttämään olympiatulen auringonvalolla. Helsingissä korkeanpaikan kammoa koeteltiin tehtävässä, jossa toinen parista joutui laskeutumaan 70 metriä korkean Pitsku Towerin seinää pitkin vaijerin varassa alas kasvot edellä.
Lopulta Olympiastadionin viheriölle Heikki Paasosen ja kaikkien kaudella mukana olleiden parien eteen juoksivat ensimmäisinä Maria ja Vilma.
- Ihan mieletöntä! Tässä on korkeanpaikan kammoisena tänään laskeutunut naama edellä maahan, eilen tehnyt benji-hypyn. Takki on aivan tyhjä, tää on aivan mieletöntä, Vilma huudahtaa voiton varmistuttua.
VIDEO: Tässä on Amazing Race Suomi -voittajapari – Maaliviivalla yllätyspaljastus!
Maaliviivalla Maria avaa syitä myös siihen, miksi valitsi kisaan mukaansa juuri Vilman, ja mitä aikoo tehdä omalla osuudellaan voittopotista.
- Mä halusin, että sellaiset lapset ja nuoret, jotka on olleet lastensuojelun asiakkaita, tulee nähdyksi. Mä halusin, että Vilma antaa toivoa jokaiselle lapselle ja nuorelle, joka joutuu elämään vaikkapa lasisen lapsuuden, tai perheessä on muita ongelmia. Vilma on käynyt läpi sellaisia asioita, joita yhdenkään lapsen tai nuoren ei pitäisi nähdä, ja hän on silti säilyttänyt tän ihan mielettömän asenteen. Sen takia mä toivoin niin hirveästi, että me voitettais, Maria sanoo.
- Mä annan mun voittorahaosuuteni tämmösenä pienenä pesämunana säätiölle, jonka mä toivon ennen pitkää kasvavan suuremmaksi, ja joka voi yhdistää voimansa Vilman järjestön kanssa, niin että voidaan tarjota stipendejä sellaisille nuorille, jotka on kokenut samanlaisen lapsuuden kuin Vilma, jotka vois nähdä maailmaa, Guzenina jatkaa.
- Mä en oo halunnut puhua tästä aiemmin kenellekään, koska mä ajattelin, että jos mä sanon tän jossain, niin sitten me ei ainakaan voiteta. Vilma tiesi tän, mutta muuten halusin kertoa vasta nyt.
- Musta tuntuu, että mä näen unta, tää on hyvin epätodellinen tilanne. Ihan mieletön kiitollisuus, Vilma sanoo.
- Asiat ei oo mustavalkoisia. Mä oon äärettömän kiitollinen mun perheestä, joka kaikista vioistaan huolimatta on maailman paras perhe mulle. Oon niin kiitollinen elämälle ja kaikelle mitä oon kokenut, koska ne on kaikki tuonut mut tähän, Vilma sanoo lopuksi.
