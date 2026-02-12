Sofia Virta: Samalla kun ministeri vaihtuu, hallituksen on lopetettava lisäleikkaukset välittömästi
12.2.2026 16:45:09 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii hallitusta painamaan jarrua lisäleikkausten valmistelussa.
– Ministerin vaihtuessa hallituksen on lopetettava lisäleikkausten valmistelu välittömästi. Hyvinvointialueet ovat jo valmiiksi äärirajoilla, eikä epävarmuutta saa lisätä uusilla säästöpaineilla, Virta linjaa.
Virran mukaan henkilövaihdos ei saa siirtää huomiota pois itse politiikasta.
– Hyvinvointialueita painostetaan säästöihin, henkilöstö uupuu ja palveluja ajetaan alas. Tässä tilanteessa hallituksen on pysähdyttävä ja kriittisesti tarkasteltava leikkauslinjaansa, Virta sanoo.
Virta vaatii pääministeri Orpolta välittömiä toimia ja selkeää suunnanmuutosta.
– Pääministeri kiiruhti kertomaan, että leikkauksia jatketaan vaikka esimerkiksi sosiaalihuollon leikkauksien kohdalla on jo käynyt ilmi, ettei siellä ole mistä säästää ilman, että heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten palvelut heikkenevät. Jos pääministeri kaipaa konsultointia, miten tehdä oikeudenmukaisempaa ja inhimillisempää sote-politiikkaa, niin minulle saa toki soittaa – parlamentaarista yhteistyötähän hallituksesta on jo lupailtukin, Virta tuikkaa.
Virta nostaa esiin kaksi välitöntä askelta tilanteen vakauttamiseksi:
– Ensimmäinen askel on lopettaa uusien leikkausten valmistelu sosiaali- ja terveyspalveluihin, eli perua puheet sosiaalihuollon säästöistä, jotka osuisivat lastensuojeluun, vammaispalveluihin, kotihoitoon ja juuri kaikken vaikeimmissa tilanteissa olevien suomalaisten palveluihin. Toinen askel on turvata hyvinvointialueille riittävä rahoitus, jotta irtisanomiskierre ja palvelujen heikentyminen saadaan pysäytettyä, Virta sanoo.
Virta toivottaa Juusolle voimia.
– Toivotan Kaisa Juusolle voimia ja jaksamista vaikeassa tilanteessa.
– Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuus ratkaistaan poliittisilla päätöksillä, ja nyt hallituksen on kannettava vastuunsa, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
