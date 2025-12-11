Bauer Media Outdoor on voittanut Tampereen mainospaikkojen kilpailutuksen
13.2.2026 09:14:00 EET | Bauer Media Outdoor Suomi Oy | Tiedote
“Bauer Media Outdoor on voittanut Tampereen kaupungin ulkomainonnan kilpailutuksen osa-alueen 1, joka sisältää 15 vuoden sopimuksen 75-tuumaisten kaksipuolisten digitaalisten mainoslaitteiden toteuttamisesta sataan mainospaikkaan.” Voitto vahvistaa yhtiön asemaa digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä ja ulkomainonnan markkinajohtajana.
Kilpailutuksen myötä Bauer Media Outdoorin Tampereen verkosto laajenee merkittävästi. Kaupunki saa yhteensä 200 uutta digitaalista mainospintaa. Laajennuksen jälkeen Tampereen talousalueen seudun mainosverkosto kattaa yhteensä yli 800 mainospintaa, joista 273 sijaitsee keskusta-alueella, 179 kauppakeskuksissa ja 250 S-ryhmän myymälöissä. Suuria LED-mainospintoja Tampereen alueella on yli 80 kappaletta.
Tampereen seutukunta on Suomen toiseksi suurin talousalue heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Alueeseen kuuluu 11 kuntaa, ja sen väkiluku oli vuonna 2025 yhteensä 446 000 asukasta. Tampere on yksi maan nopeimmin kasvavista metropoleista, ja sen vetovoimaa vahvistavat erinomainen saavutettavuus, vahva osaamisperusta sekä monipuolinen elinkeinoelämä. Väestöltään Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki, mutta kaupunkiseutuna se nousee maan toiseksi suurimmaksi.
”Tampere ei ole vain Suomen vetovoimaisin kaupunki*, se on myös yksi kaupallisesti kiinnostavimmista alueista. Kasvava väestö, vilkas tapahtumatarjonta ja aktiivinen kaupunkikulttuuri tekee Tampereesta mainostajille kiinnostavan ympäristön. Lisäksi kaupungin määrätietoiset investoinnit kehitykseen vahvistavat alueen kaupallista potentiaalia entisestään. Olemme ulkomainostoimijana digitalisoineet liiketoimintamme, ja viimeaikaiset investoinnit ovat painottuneet pääkaupunkiseudulle. Jatkossa panostamme vahvasti myös Tampereelle sekä muihin kasvukeskuksiin, kuten Kuopioon ja Jyväskylään,”. Suomen suurimpana ulkomainostoimijana, olemme käytännössä digitalisoineet liiketoimintamme. Lähiaikoina valmistuvat investoinnit digitaalisiin laitteisiin ovat kohdistuneet suuresti pääkaupunkiseudulle. Jatkossa panostusta lisätään vahvasti myös Tampereelle, Kuopioon ja Jyväskylään”, kertoo Bauer Media Outdoorin CDO Lassi Tolonen.
* Kaupunkien vetovoima ja pitovoima -tutkimus 2025, T-Media
Yhteyshenkilöt
Lassi TolonenCDO & Regional DirectorBauer Media OutdoorPuh:+358 20 731 2003lassi.tolonen@bauermediaoutdoor.com
Kuvat
Bauer Media Outdoor – Hyvä brändeille, hyvä yhteiskunnalle
Bauer Media on yli 150-vuotias eurooppalainen perheyhtiö. Monimediayrityksen ulkomainontaan erikoistunut Bauer Media Outdoor toimii 12 Euroopan maassa – Suomessa nimellä Bauer Media Outdoor Oy.
Autamme brändejä kasvamaan ja näkymään siellä, missä ihmiset liikkuvat. Ulkomainonnan markkinajohtajana ja digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä tarjoamme mainostajille valtakunnallisen, tehokkaan ja näyttävän mainosverkoston.
Samalla rakennamme vastuullisesti parempaa yhteiskuntaa. 47 % ulkomainonnan mainostuloista käytetään yhteiskunnan hyväksi.
Toteutamme Suomessa kansainvälistä johtoajatustamme:
Olemme Platform for Brands & Platform for Good
