Bauer Media Outdoor on voittanut Tampereen mainospaikkojen kilpailutuksen

13.2.2026 09:14:00 EET | Bauer Media Outdoor Suomi Oy | Tiedote

“Bauer Media Outdoor on voittanut Tampereen kaupungin ulkomainonnan kilpailutuksen osa-alueen 1, joka sisältää 15 vuoden sopimuksen 75-tuumaisten kaksipuolisten digitaalisten mainoslaitteiden toteuttamisesta sataan mainospaikkaan.” Voitto vahvistaa yhtiön asemaa digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä ja ulkomainonnan markkinajohtajana.

Havainnekuva 75" mainoslaitteesta Tampereella
Havainnekuva 75" mainoslaitteesta Tampereella

Kilpailutuksen myötä Bauer Media Outdoorin Tampereen verkosto laajenee merkittävästi. Kaupunki saa yhteensä 200 uutta digitaalista mainospintaa. Laajennuksen jälkeen Tampereen talousalueen seudun mainosverkosto kattaa yhteensä yli 800 mainospintaa, joista 273 sijaitsee keskusta-alueella, 179 kauppakeskuksissa ja 250 S-ryhmän myymälöissä. Suuria LED-mainospintoja Tampereen alueella on yli 80 kappaletta. 

Tampereen seutukunta on Suomen toiseksi suurin talousalue heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Alueeseen kuuluu 11 kuntaa, ja sen väkiluku oli vuonna 2025 yhteensä 446 000 asukasta. Tampere on yksi maan nopeimmin kasvavista metropoleista, ja sen vetovoimaa vahvistavat erinomainen saavutettavuus, vahva osaamisperusta sekä monipuolinen elinkeinoelämä. Väestöltään Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki, mutta kaupunkiseutuna se nousee maan toiseksi suurimmaksi. 

”Tampere ei ole vain Suomen vetovoimaisin kaupunki*, se on myös yksi kaupallisesti kiinnostavimmista alueista. Kasvava väestö, vilkas tapahtumatarjonta ja aktiivinen kaupunkikulttuuri tekee Tampereesta mainostajille kiinnostavan ympäristön. Lisäksi kaupungin määrätietoiset investoinnit kehitykseen vahvistavat alueen kaupallista potentiaalia entisestään. Olemme ulkomainostoimijana digitalisoineet liiketoimintamme, ja viimeaikaiset investoinnit ovat painottuneet pääkaupunkiseudulle. Jatkossa panostamme vahvasti myös Tampereelle sekä muihin kasvukeskuksiin, kuten Kuopioon ja Jyväskylään,”. Suomen suurimpana ulkomainostoimijana, olemme käytännössä digitalisoineet liiketoimintamme. Lähiaikoina valmistuvat investoinnit digitaalisiin laitteisiin ovat kohdistuneet suuresti pääkaupunkiseudulle. Jatkossa panostusta lisätään vahvasti myös Tampereelle, Kuopioon ja Jyväskylään”,  kertoo Bauer Media Outdoorin CDO Lassi Tolonen. 

* Kaupunkien vetovoima ja pitovoima -tutkimus 2025, T-Media 

Havainnekuva 75" mainoslaitteesta Tampereella
Havainnekuva 75" mainoslaitteesta Tampereella
Havainnekuva uudesta 75" mainoslaitteesta Tampereella
Havainnekuva uudesta 75" mainoslaitteesta Tampereella
Bauer Media Outdoor – Hyvä brändeille, hyvä yhteiskunnalle

Bauer Media on yli 150-vuotias eurooppalainen perheyhtiö. Monimediayrityksen ulkomainontaan erikoistunut Bauer Media Outdoor toimii 12 Euroopan maassa – Suomessa nimellä Bauer Media Outdoor Oy.

Autamme brändejä kasvamaan ja näkymään siellä, missä ihmiset liikkuvat. Ulkomainonnan markkinajohtajana ja digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä tarjoamme mainostajille valtakunnallisen, tehokkaan ja näyttävän mainosverkoston. 

Samalla rakennamme vastuullisesti parempaa yhteiskuntaa. 47 % ulkomainonnan mainostuloista käytetään yhteiskunnan hyväksi.

Toteutamme Suomessa kansainvälistä johtoajatustamme:


Olemme Platform for Brands & Platform for Good

Bauer Media Outdoor Suomi (entinen Clear Channel Finland) on vähentänyt scope 1 ja 2 -päästöjään vuodesta 2022 peräti 96 % vuoden 2024 loppuun mennessä – kun vähennystavoite oli 90 % vuoteen 2030 mennessä. Science Based Targets Initiative (SBTi) hyväksyi yrityksen tieteeseen perustavana päästövähennystavoitteena 90 %:n leikkauksen oman toiminnan ja ostoenergian päästöihin vuoteen 2030 mennessä. Tämä toteutui jo kuusi vuotta etuajassa, kun vähennys vuoden 2022 tasosta on nyt 96 %.

