Rami Aaltosta esitetään tarkastusjohtajaksi
12.2.2026 17:18:01 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen uudeksi tarkastusjohtajaksi esitetään valittavaksi Rami Aaltonen. Aaltonen työskentelee tällä hetkellä arviointijohtajana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ulkoisen tarkastuksen yksikössä. Uusi tarkastusjohtaja aloittaa virassaan toukokuussa.
Tarkastusjohtajan virkaan tuli 19 hakemusta, joista 16 täytti kelpoisuusehdot. Haastatteluun kutsuttiin kuusi henkilöä.
Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastusjohtaja vastaa ulkoisen tarkastuksen yksikön toiminnasta ja toimii tiiviissä yhteistyössä tarkastuslautakunnan kanssa. Tarkastusjohtaja osallistuu arviointikertomuksen sekä lautakunnan muiden selvitysten valmisteluun.
Valintaryhmä esittää työn ja laajan kokonaisarvion perusteella 17.2. kokoontuvalle tarkastuslautakunnalle, että virkaan valittaisiin Rami Aaltonen. Tarkastuslautakunta tekee esityksen aluevaltuustolle valinnasta, ja aluevaltuusto valitsee tarkastusjohtajan 23.3.2026.
Yhteyshenkilöt
Liimatainen TeijaHenkilöstöpalvelujohtajaPuh:050 388 6020teija.liimatainen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue varautuu yksityisen sosiaalipalvelualan lakkoon12.2.2026 13:41:48 EET | Tiedote
Pirkanmaata koskee ensi viikolla yksityisten sosiaalipalvelujen lakonuhka. Lakkovaroitus kohdistuu Pirkanmaalla ensisijaisesti kahteen lastensuojeluyksikköön. Yksityinen palveluntuottaja ja hyvinvointialue ovat varautuneet tilanteeseen, ja asiakkaista huolehditaan myös mahdollisen lakon aikana.
Painopiste sairaalahoidosta hoivaan – ikääntyneiden palveluihin esitetään useita kehittämistoimia11.2.2026 15:39:22 EET | Tiedote
Ikääntyneiden määrä kasvaa Pirkanmaalla erityisen paljon vuoteen 2030 asti, ja kasvu jatkuu aina vuoteen 2035 saakka. Hyvinvointialueen tavoitteena on kehittää ikäihmisten palveluista entistä saumattomampia ja oikea-aikaisempia. IKI2035-kehittämisohjelmaa täydentävän tuoreen kehittämisraportin mukaan esimerkiksi asumispalvelupaikkoja tarvitaan jatkossa enemmän, jotta palvelujen painopistettä voidaan siirtää sairaalahoidosta hoivapalveluihin.
Valkeakosken aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut keskitetään sote-asemalle10.2.2026 09:39:34 EET | Tiedote
Valkeakosken aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttavat saman katon alle Valkeakosken sote-asemalle, osoitteeseen Särpimäenkatu 27. Toiminta uusissa tiloissa alkaa maanantaina 16. helmikuuta 2026.
Pirkanmaan hyvinvointialue jakaa 3,82 miljoonaa euroa avustuksia pirkanmaalaisille järjestöille9.2.2026 15:07:31 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöavustushakuun saatiin yhteensä ennätykselliset 237 hakemusta. Kumppanuusavustusta myönnetään tänä vuonna 42 yhteisölle ja yleisavustusta 68 järjestölle. Ikäihmisten hyvinvointia tukevaan toimintaan saa avustusta 54 yhteisöä ja työikäisten yhteisölliseen toimintaan 25 yhteisöä. Avustuksien yhteissumma on 3,82 miljoonaa euroa.
Aluehallitus käynnisti yhteistoimintaneuvottelut sosiaali- ja terveyspalveluissa9.2.2026 08:59:00 EET | Tiedote
Aluehallitus käynnisti maanantaina noin 2 900 sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijää koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Työnantaja ei tavoittele neuvotteluissa henkilöstövähennyksiä. Konsernijohtaja valitaan aluevaltuustossa 16.2.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme