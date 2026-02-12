Pirkanmaan hyvinvointialue

Rami Aaltosta esitetään tarkastusjohtajaksi

12.2.2026 17:18:01 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen uudeksi tarkastusjohtajaksi esitetään valittavaksi Rami Aaltonen. Aaltonen työskentelee tällä hetkellä arviointijohtajana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ulkoisen tarkastuksen yksikössä. Uusi tarkastusjohtaja aloittaa virassaan toukokuussa.

Tarkastusjohtajan virkaan tuli 19 hakemusta, joista 16 täytti kelpoisuusehdot. Haastatteluun kutsuttiin kuusi henkilöä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastusjohtaja vastaa ulkoisen tarkastuksen yksikön toiminnasta ja toimii tiiviissä yhteistyössä tarkastuslautakunnan kanssa. Tarkastusjohtaja osallistuu arviointikertomuksen sekä lautakunnan muiden selvitysten valmisteluun.

Valintaryhmä esittää työn ja laajan kokonaisarvion perusteella 17.2. kokoontuvalle tarkastuslautakunnalle, että virkaan valittaisiin Rami Aaltonen. Tarkastuslautakunta tekee esityksen aluevaltuustolle valinnasta, ja aluevaltuusto valitsee tarkastusjohtajan 23.3.2026.

