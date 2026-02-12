Huuhkajien lohko arvottu syksyn UEFA Nations Leagueen
12.2.2026 19:41:11 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Kauden 2026–2027 UEFA Nations League -lohkot arvottiin torstaina Brysselissä.
Suomi lähti lohkoarvontaan C-liigan toisesta arvontakorista. Ensimmäisestä korista vastustajaksi arvottiin Albania, kolmannesta Valko-Venäjä ja neljännestä San Marino.
UEFA Nations League, lohko C1
Albania
Suomi
Valko-Venäjä
San Marino
Arvonnan kaikki tulokset (uefa.com)
Palloliitto ja Suomen joukkue ovat edelleen äärimmäisen pettyneitä siihen, että Valko-Venäjä on mukana kilpailussa. Palloliiton hallitus käsittelee seuraavassa kokouksessaan 16. maaliskuuta kysymystä Valko-Venäjää vastaan pelattavan kotiottelun pelipaikasta. Asiassa kuullaan myös pelaajia, kannattajia ja muita keskeisiä sidosryhmiä.
Valko-Venäjä pelasi MM-karsintojen kotiottelunsa Unkarissa ilman katsojia.
Päävalmentaja Jacob Friisin kommentit arvonnan tuloksista päivittyvät mahdollisimman pian Palloliiton verkkosivuille.
C-liigan lohkovoittajat nousevat automaattisesti B-liigaan. Lohkokakkoset pelaavat nousukarsinnat B-liigan lohkokolmosia vastaan. C-liigan kaksi huonointa lohkonelosta tippuu D-liigaan. Kaksi parasta lohkonelosta karsii paikastaan C-liigassa D-liigan lohkokakkosia vastaan.
Nations League linkittyy myös tuleviin EM-karsintoihin. Nations Leaguen parhaiten sijoitetuilla lohkovoittajilla, jotka eivät ole saavuttaneet lopputurnauspaikkaa EM-karsintojen kautta, on mahdollisuus selviytyä Iso-Britanniassa ja Irlannissa pelattaviin EM-kisoihin 2028 jatkokarsintojen kautta.
Nations League käynnistyy syys-lokakuussa uudella pidennetyllä maaotteluikkunalla, jossa pelataan neljä ottelua. Lohkovaiheen kaksi viimeistä ottelua pelataan marraskuussa.
Tarkemmasta otteluohjelmasta, pelipaikoista ja lipunmyynnistä tiedotetaan myöhemmin.
Huuhkajat matkustaa kesäkuussa Unkarin vieraaksi
Huuhkajien valmistautuminen syksyn Nations Leagueen käynnistyy maaliskuussa FIFA Series 2026 -turnauksella Uudessa-Seelannissa. Suomi kohtaa turnauksessa Uuden-Seelannin ja Kap Verden.
A-maaottelut jatkuvat touko-kesäkuussa. Suomi kohtaa Saksan Mainzissa Mewa Arenalla 31. toukokuuta.
Huuhkajien kesäkuun vastustajaksi on nyt vahvistunut Unkari. Suomi ja Unkari ottavat toisistaan mittaa Budapestissa Puskás Arénalla 5. kesäkuuta.
