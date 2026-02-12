Suomen Palloliitto

Huuhkajien lohko arvottu syksyn UEFA Nations Leagueen

12.2.2026 19:41:11 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Kauden 2026–2027 UEFA Nations League -lohkot arvottiin torstaina Brysselissä.

Kuva: Kristian Skeie - UEFA via Getty Images

Suomi lähti lohkoarvontaan C-liigan toisesta arvontakorista. Ensimmäisestä korista vastustajaksi arvottiin Albania, kolmannesta Valko-Venäjä ja neljännestä San Marino.

UEFA Nations League, lohko C1
Albania
Suomi
Valko-Venäjä
San Marino

Arvonnan kaikki tulokset (uefa.com)

Palloliitto ja Suomen joukkue ovat edelleen äärimmäisen pettyneitä siihen, että Valko-Venäjä on mukana kilpailussa. Palloliiton hallitus käsittelee seuraavassa kokouksessaan 16. maaliskuuta kysymystä Valko-Venäjää vastaan pelattavan kotiottelun pelipaikasta. Asiassa kuullaan myös pelaajia, kannattajia ja muita keskeisiä sidosryhmiä.

Valko-Venäjä pelasi MM-karsintojen kotiottelunsa Unkarissa ilman katsojia.

Päävalmentaja Jacob Friisin kommentit arvonnan tuloksista päivittyvät mahdollisimman pian Palloliiton verkkosivuille.

C-liigan lohkovoittajat nousevat automaattisesti B-liigaan. Lohkokakkoset pelaavat nousukarsinnat B-liigan lohkokolmosia vastaan. C-liigan kaksi huonointa lohkonelosta tippuu D-liigaan. Kaksi parasta lohkonelosta karsii paikastaan C-liigassa D-liigan lohkokakkosia vastaan.

Nations League linkittyy myös tuleviin EM-karsintoihin. Nations Leaguen parhaiten sijoitetuilla lohkovoittajilla, jotka eivät ole saavuttaneet lopputurnauspaikkaa EM-karsintojen kautta, on mahdollisuus selviytyä Iso-Britanniassa ja Irlannissa pelattaviin EM-kisoihin 2028 jatkokarsintojen kautta.

Nations League käynnistyy syys-lokakuussa uudella pidennetyllä maaotteluikkunalla, jossa pelataan neljä ottelua. Lohkovaiheen kaksi viimeistä ottelua pelataan marraskuussa.

Tarkemmasta otteluohjelmasta, pelipaikoista ja lipunmyynnistä tiedotetaan myöhemmin.

Huuhkajat matkustaa kesäkuussa Unkarin vieraaksi

Huuhkajien valmistautuminen syksyn Nations Leagueen käynnistyy maaliskuussa FIFA Series 2026 -turnauksella Uudessa-Seelannissa. Suomi kohtaa turnauksessa Uuden-Seelannin ja Kap Verden.

A-maaottelut jatkuvat touko-kesäkuussa. Suomi kohtaa Saksan Mainzissa Mewa Arenalla 31. toukokuuta.

Huuhkajien kesäkuun vastustajaksi on nyt vahvistunut Unkari. Suomi ja Unkari ottavat toisistaan mittaa Budapestissa Puskás Arénalla 5. kesäkuuta.

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye