Kansallinen Kokoomus R.P. teki tutkintapyynnön mahdollisesta jäsenrekisterin väärinkäytöstä

Kansallinen Kokoomus R.P:ssa on vuodenvaihteen rekisterilaskennan yhteydessä todennettu poikkeama, jonka perusteella selvisi, että puolueen jäsenrekisteristä on mahdollisesti jaettu jäsentietoja kolmannelle osapuolelle. Kolmas osapuoli on maksanut vuoden 2025 lopulla 191 jäsenmaksua kahdeksaan eri Kokoomusnuorten jäsenyhdistykseen. Kokoomuksen selvityksen mukaan osa jäsenmaksuista on suoritettu henkilöiden itsensä tietämättä.

Mahdollisuus tietosuojaloukkaukselle selvisi poikkeavien pankkiaineistojen myötä. Jäsenmaksuja oli maksettu huomattava määrä lyhyen ajan sisällä saman henkilön toimesta. Puolue ryhtyi selvittämään tapahtumia välittömästi.

“Kokoomus on tehnyt tapahtuneesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja toiminut viranomaisten ohjeistusten mukaisesti, koska emme voineet sulkea pois mahdollisuutta henkilöiden rekisteritietojen vuotamiselle. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan tietoturvaloukkaus on rajattu ja matalariskinen. Kyseessä on kokoomusyhteisön sisäinen tietovuoto, eikä jäsenrekisteriin ole murtauduttu luvattomasti. Suhtaudumme tapahtuneeseen kuitenkin äärimmäisellä vakavuudella, koska tiedot poliittiseen puolueeseen kuulumisesta luokitellaan arkaluontoisiksi tiedoiksi”, kertoo Kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen.

Kohteena on ollut Kokoomusnuorten jäsenistön jäsenmaksujen maksutietoja, joita on luvattomasti jaettu puolueyhteisön sisällä asianosaisten tietämättä. Mahdollinen tietovuoto koskee yhteystietoja, ei henkilötunnuksia. Kokoomuksen jäsenrekisterissä ei säilytetä henkilötunnuksia. Puolueen jäsenrekisteri täyttää kaikki GDPR:n ja muut rekisterin ylläpidon edellyttämät vaatimukset.

“Puolue selvittää mahdollisen tietosuojaloukkauksen vaikutuksia perinpohjaisesti ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta jäsenmaksujen luvattomasta maksamisesta ei kerry hyötyä toiminnan taustalla olleille yksilöille tai yhdistyksille. Vastuu ja luottamus ovat aivan keskeisiä arvoja puolueessamme”, Keskinen sanoo.

Lisätietoja:

Maggie Keskinen

Puoluesihteeri, Kokoomus

p. 0207488447