Classic kruunasi Eemeli Salinin juhlaottelun kotivoitolla

12.2.2026 21:14:49 EET | Fliiga | Tiedote

F-liigan illan ottelussa Classic–Westend Indians juhlittiin merkkipaalua, kun Classicin Eemeli Salin pelasi 400. runkosarjaottelunsa. Kotijoukkue kruunasi illan kaatamalla espoolaiset vieraansa rangaistuslaukauksilla 4-3.

Eemeli Salin on F-liigan miesten sarjan 16. pelaaja, joka rikkoo 400 ottelun rajan. Uraansa jatkavista pelureista edellä ovat vain Classicin Janne Lamminen (496 ottelua) sekä Oilersin Santeri Lindfors (413).

Tänään Joonas Vettensaari ensimmäisessä ja Nico Salo sekä Janne Lamminen toisessa erässä laukoivat vuorollaan Classicin yhden maalin johtoon, mutta sitkeä ”Heimo” pysyi kyydissä. Avauserän johtomaalin kuittasi Indiansin Anton Roth ja toisen vuorostaan Samuli Junnila. Ottelun yliajalle vienyt 3–3-tasoitus nähtiin sitten vasta neljä ja puoli minuuttia ennen loppusummeria, kun Eero Harjulan laukoma pallo pyörähti Classic-vahti Pietari Jääskeläisen suojuksista vielä irralleen ja Niko Einiö sipaisi sen verkkoon. Rangaistuslaukauskisassa onnistuivat Classicilta Viljami VirtanenTeemu Karppanen sekä Eetu Sikkinen ja Indiansista vain Samuli Junnila.

Illan tulos venytti niin Classicin voitto- kuin Indiansin tappioputkenkin seitsemään otteluun. Classic komeilee sarjakärjessä kaksi pistettä edellä ottelun vähemmän pelannutta Oilersia, Indians jatkaa viidentenä.

