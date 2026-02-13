Ivan Manirahon toinen romaani Pimeyden mustuus kertoo aikuistumisen haasteista maahanmuuttajan näkökulmasta
17.2.2026 09:00:00 EET | Like Kustannus | Tiedote
Ivan Manirahon Pimeyden mustuus on kirvelevän omakohtainen kertomus syvällä rakenteissamme lymyävistä vaaroista.
Elias on paennut pikkulapsena julmaa sisällissotaa Ruandasta Helsinkiin. Eikä taistelu osoita päättymisen merkkejä vielä aikuisenakaan. Asunnoton ja päihdeongelmainen Elias joutuu viranomaisten pyörityksiin. Tunnollisen ja moniongelmaisen nuoren on hankala vastata odotuksiin kunnollisesta maahanmuuttajasta.
Onko kaikki vihdoin sovitettu, kun Elias valmistuu ja hänestä itsestään tulee sosiaaliohjaaja? Miten käy, kun avunsaajasta tuleekin auttaja? Kuinka kauan kestää karistaa ennakkoluulot, entä selvitä ylisukupolvisesta traumasta?
Ivan Maniraho on helsinkiläinen kirjailija ja sosiaaliohjaaja. Koulutukseltaan hän on sosionomi. Hän on syntynyt Ruandassa ja kasvanut siellä elämänsä ensimmäiset sotaisat vuodet. Suomeen perhe muutti Manirahon ollessa 8-vuotias. Manirahon esikoisromaani Auringon syy kertoi Eliaksen lapsuuden ja nuoruuden tarinan. Pimeyden mustuus on tarinan toinen puolisko, joka täydentää matkan. Kirja kertoo aikuistumisen haasteista maahanmuuttajan näkökulmasta, ja sen kantavia teemoja ovat mm. päihde- ja mielenterveysongelmat, työelämä ja oman äänensä löytäminen.
Pimeyden mustuus julkaistaan 25.2.2026.
Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee kirjailija itse.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
