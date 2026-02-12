Puhtaasti parempi: fossiilivapaata prosessihöyryä elintarviketeollisuudelle puupelletillä
12.2.2026 21:40:21 EET | Viestintätoimisto Commia Oy | Tiedote
-Etelä-Ruotsissa sijaitseva meijeri on vuodesta 2019 valmistanut tarvitsemansa höyryn 4 MW:n pellettiä käyttävän energiakeskuksemme avulla. Asiakas on ollut laitteisiin tyytyväinen, ja niinpä höyryntuotannon kapasiteettia laajennetaan jo hyväksi koetulla tekniikalla, polttimina Aritermin toimittamat kaksi 2 MW:n tehoista poltinta, kertoo toimitusjohtaja Jari Kanervo.
Uusiutuvan pelletin käyttö tuo kustannussäästöjä
Puupelletti on uusiutuva fossiilivapaa polttoaine, minkä avulla yritysten siirtymä kohti ilmastoneutraalia energiantuotantoa onnistuu kustannustehokkaasti - säästö öljyyn verrattuna on yli 40 %, samalla hiilidioksidipäästöt alenevat 90 %. Ruotsi on yksi Euroopan suurimmista puupelletin käyttäjistä, ja sen tuotanto ja käyttö ovat kasvaneet. Höyryn tuottaminen öljyllä tai kaasulla vähenee jatkuvasti, ja usein se korvataan hiilineutraalilla pelletillä.
Esimerkiksi Atrian makkaratehtaassa, missä on 1 MW:n pellettikäyttöiset laitteet höyryntuotantoa varten, jo keskimääräisellä 50 % teholla korvataan öljyä noin 440 000 litraa vuodessa, samalla CO2-päästöt alenevat 1100 tonnia. Tämä vastaa lähes 600 henkilöauton CO₂-päästöjä keskimääräisellä 15 000 kilometrin vuosiajolla. Lämpökeskuksen käyttöönotto keväällä 2022 oli iso askel kohti tavoitetta luoda hiilineutraali elintarvikeketju.
Fossiilivapaata prosessihöyryä teollisuudelle
Kumppanimme BKtech käyttää Aritermin polttimia siirrettävissä tai kiinteästi asennetuissa höyryä tuottavissa lämpökeskuksissa, joissa tarvitaan luotettavaa ja nopeasti säätyvää polttotekniikkaa. Keskukset valmistetaan tehtaalla siirrettäviksi moduuleiksi, jolloin varsinainen asennusvaihe sujuu nopeasti. Laitteitamme on käytössä elintarviketeollisuuden lisäksi esimerkiksi betoni-, paperi- ja kemianteollisuudessa sekä pesuloissa. Toimitamme yhdessä näitä laitteistoja myös suomalaiselle teollisuudelle, Kanervo toteaa.
-Olemme tehneet yhteistyötä Aritermin kanssa monien vuosien ajan. Polttimet ovat korkealaatuisia ja yhteistyö toimii erittäin hyvin. Olemme toimittaneet polttimia useisiin Euroopan maihin, ja nyt odotamme innolla, että voimme yhdessä toimittaa höyryenergiakeskuksia Suomeen, kertoo BKtechin myynti- ja markkinointijohtaja Magnus Eklund.
Ariterm Energy on bioenergian asiantuntija
Lämmitysjärjestelmiä on valmistettu Saarijärvellä vuodesta 1974. Olemme suomalainen lämpöjärjestelmien asiantuntija, jonka ydintehtävänä on korvata fossiiliset polttoaineet bioenergialla. Metsäteollisuuden sivuvirtojen kasvava käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja kotimainen bioenergia turvaa huoltovarmuutta ja tuo työpaikkoja erityisesti maaseudulle. Toimitamme lämpökeskuksia teollisuudelle ja kaukolämmön tuotantoon sekä kaikenlaisten kiinteistöjen - niin suurten kuin pienten - lämmitystarpeisiin.
Vaihda fossiilivapaalle - lue lisää bioenergiaratkaisuistamme: www.ariterm.fi
