Helsinki Lit 2026 -festivaalin koko ohjelma nyt julki
Helsingin Kulttuuritalolla 22.-23. toukokuuta järjestettävän Helsinki Lit -käännöskirjallisuusfestivaalin koko ohjelma on julkistettu. Tämän vuoden kansainväliset kirjailijavieraat ovat yhdysvaltalaiset Rachel Kushner ja Tara Menon, espanjalainen Alana S. Portero, italialainen Vincenzo Latronico, ruotsalaiset Lina Wolff, Lena Andersson ja Mattias Timander, tanskalainen Jonas Eika ja ukrainalainen Jevhenija Kuznjetsova. Festivaalin tulee jälleen juontamaan näyttelijä Alma Pöysti. Päiväkohtaiset ja kahden päivän liput ovat myynnissä Lippu.fi:ssä.
Yhdysvaltalainen Rachel Kushner on kirjoittanut The New York Timesin bestseller-listoille nousseet romaanit Luomisen järvi ja Mars Room ja hänen teoksiaan on käännetty 27 kielelle. Helsinki Litissä hänen kanssaan keskustelee kirjailija-professori Jussi Valtonen.
Intiassa syntynyt yhdysvaltalaiskirjailija Tara Menon on englannin kielen apulaisprofessori Harvardin yliopistossa. Hänen esikoisromaaninsa Upoksissa käännösoikeudet on myyty yli 30 maahan. Menonia Helsinki Litissä haastattelee toimittaja Adile Sevimli.
Historioitsija, kirjailija, näytelmäkirjailija ja LGBTQ-aktivisti Alana S. Porteron esikoisteos Paha tapa on noussut viime vuosien palkituimmaksi ja ylistetyimmäksi espanjalaiseksi romaaniksi. Porteron tapaa Kulttuuritalon lavalla Tekstin talon toimitusjohtaja ja tuottaja Mira Eskelinen.
Italialaisen Vincenzo Latronicon kansainvälinen läpimurtoromaani Täydellistä oli käännöskirjallisuuden Booker-palkintofinalistina vuonna 2025. Latronicon kanssa keskustelee Helsinki Litin ohjelmajohtaja, kirjailija Philip Teir.
Kriitikoiden ylistämä Lina Wolff kuuluu harvoihin kirjailijoihin, jotka ovat voittaneet Ruotsin arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon kahdesti. Wolff kohtaa Helsinki Litissä kollegansa, kahdesti Finlandia-palkitun kirjailijan Pajtim Statovcin.
Lena Andersson on yksi Ruotsin tunnetuimmista ja puhutuimmista kirjailijoista, kolumnisteista ja yhteiskunnallisista kommentaattoreista. Anderssonia haastattelee Helsinki Litissä europarlamentaarikko Li Andersson.
Kiirunalaisen Mattias Timanderin esikoiskirja, läpimurtoteos Metsä ei sinusta lähde on ollut Ruotsissa arvostelumenestys ja sen käännösoikeudet on myyty useisiin maihin. Timanderia haastattelee kirjailija Juha Itkonen.
Omaperäisestä ja kokeellisesta tyylistään tunnettu Jonas Eika nousi kansainväliseen tietoisuuteen novellikokoelmallaan Auringon jälkeen, joka voitti arvostetun Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon vuonna 2019. Eikan kanssa keskustelee kirjoittaja ja esitysrunoilija Niko Hallikainen.
Jevhenija Kuznjetsova on ukrainalainen kirjailija, kääntäjä ja tutkijatohtori. Hänen kiitetty romaaninsa Kysykää Mialta on Euroopan Unionin 2022 kirjallisuuspalkintoehdokas. Eika saa keskusteluparikseen Helsinki Litissä kirjailija Elina Hirvosen.
Helsinki Lit järjestetään tänä vuonna vuonna 12. kerran. Festivaalin liput ovat liki joka vuosi myyneet loppuun jo aikaisin keväällä, ja Helsingin Kulttuuritalolla onkin toukokuussa 2026 luvassa kapasiteetiltaan historiallisen suuri käännöskirjallisuusfestivaali.
Helsinki Lit 2026
22.-23.5.2026 Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, Helsinki
Helsinki Litin päiväkohtainen ohjelma ja aikataulu:
Perjantai 22.5.
17.00 Lena Andersson – Li Andersson
17.40 Jonas Eika – Niko Hallikainen
18.20 Signeeraustauko 30 min
18.50 Alana S. Portero – Mira Eskelinen
19.30-20.15 Lina Wolff – Pajtim Statovci
Lauantai 23.5.
13.00 Mattias Timander – Juha Itkonen
13.30 Tara Menon – Adile Sevimli
14.10-15.10 Lounas- ja signeeraustauko 1h
15.10 Jevhenija Kuznjetsova – Elina Hirvonen
15.50 Vincenzo Latronico – Philip Teir
16.30–17.00 Signeeraustauko 30 min
17.00-17.40 Rachel Kushner – Jussi Valtonen
Hela programmet för Helsinki Lit 2026 ute nu
Hela programmet för litteraturfestivalen Helsinki Lit, som arrangeras på Helsingfors Kulturhus den 22–23 maj, har nu offentliggjorts. Årets internationella författargäster är amerikanska Rachel Kushner och Tara Menon, spanska Alana S. Portero, italienska Vincenzo Latronico, svenska Lina Wolff, Lena Andersson och Mattias Timander, danska Jonas Eika samt ukrainska Jevhenija Kuznetsova. Festivalens konferencier är som tidigare skådespelaren Alma Pöysti. Dagsbiljetter och tvådagarsbiljetter finns till salu på Lippu.fi.
Den amerikanska författaren Rachel Kushner har skrivit romanerna Eldkastarna och The Mars Room, som båda har nått The New York Times bästsäljarlista, och hennes verk har översatts till 27 språk. På Helsinki Lit samtalar hon med författaren och professorn Jussi Valtonen.
Den amerikanska författaren Tara Menon är biträdande professor i engelska vid Harvard University. Hennes debutroman Under Water har sålts till över 30 länder. På Helsinki Lit intervjuas Menon av journalisten Adile Sevimli.
Historikern, författaren, dramatikern och HBTQ-aktivisten Alana S. Porteros debutverk La Mala costumbre har blivit en av de mest prisbelönta och hyllade spanska romanerna under de senaste åren. På Kulturhusets scen möter Portero Tekstin talos verksamhetsledare och producent Mira Eskelinen.
Den italienska författaren Vincenzo Latronicos internationella genombrottsroman Perfektion var finalist till Bookerpriset för översatt litteratur 2025. Latronico samtalar med Helsinki Lits programchef, författaren Philip Teir.
Den kritikerrosade Lina Wolff är en av få författare som har vunnit Sveriges mest prestigefyllda litteraturpris, Augustpriset, två gånger – nu senast för den hyllade romanen Liken vi begravde. På Helsinki Lit möter Wolff sin kollega, den tvåfaldigt Finlandiaprisbelönade författaren Pajtim Statovci.
Lena Andersson är en av Sveriges mest kända och omtalade författare, kolumnister och samhällsdebattörer. På Helsinki Lit intervjuas hon av Europaparlamentarikern Li Andersson.
Kirunafödde Mattias Timanders debutbok och genombrottsverk Din vilja sitter i skogen har blivit en kritikersuccé i Sverige och översättningsrättigheterna har sålts till flera länder. Timander intervjuas av författaren Juha Itkonen.
Jonas Eika, känd för sin originella och experimentella stil, fick sitt internationella genomslag med novellsamlingen Efter solen, som vann Nordiska rådets litteraturpris 2019. Eika samtalar med författaren och performancepoeten Niko Hallikainen.
Jevhenija Kuznetsova är en ukrainsk författare, översättare och forskare. Hennes hyllade roman Спитайте Мієчку nominerades till Europeiska unionens litteraturpris 2022. På Helsinki Lit samtalar hon med författaren Elina Hirvonen.
Helsinki Lit arrangeras i år för tolfte gången. Festivalens biljetter har nästan varje år sålt slut redan tidigt på våren, och i maj 2026 flyttar festivalen till Kulturhuset som har en större publikkapacitet.
Helsinki Lit 2026
22–23.5.2026
Kulturhuset, Sturegatan 4, Helsingfors
Program och tidtabell:
Fredag 22.5
17.00 Lena Andersson – Li Andersson
17.40 Jonas Eika – Niko Hallikainen
18.20 Signeringspaus 30 min
18.50 Alana S. Portero – Mira Eskelinen
19.30–20.15 Lina Wolff – Pajtim Statovci
Lördag 23.5
13.00 Mattias Timander – Juha Itkonen
13.30 Tara Menon – Adile Sevimli
14.10–15.10 Lunch- och signeringspaus 1 h
15.10 Jevhenija Kuznetsova – Elina Hirvonen
15.50 Vincenzo Latronico – Philip Teir
16.30–17.00 Signeringspaus 30 min
17.00–17.40 Rachel Kushner – Jussi Valtonen
