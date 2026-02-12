Energiatehokkuuden edelläkävijä tarjoaa ratkaisut kaasunpuhdistukseen, lämmön talteenottoon ja prosessivesien käsittelyyn
13.2.2026 09:00:00 EET | Viestintätoimisto Commia Oy | Tiedote
Condens Heat Recovery on kokenut ja luotettava suomalainen energia- ja ympäristöalan yritys, joka suunnittelee ja toimittaa laitteistoja kaasujen puhdistukseen, lämmön talteenottoon ja prosessivesien käsittelyyn.
Condens Heat Recoveryn ratkaisuja on käytössä muun muassa lämpölaitoksissa ja teollisuudessa ympäri Suomen. Yritys on tehnyt vuodesta 1990 alkaen yli 160 laitetoimitusta Pohjoismaissa, Baltian maissa sekä Ranskassa.
Savukaasupesurilla pienempi ympäristökuormitus ja parempi hyötysuhde
Savukaasujen puhdistus on yhä enemmän tätä päivää. Condens Heat Recoveryn tarjoamissa ratkaisuissa savukaasun puhdistus ja lämmön talteenotto toteutetaan lähtökohtaisesti samassa yksikössä, useimmiten savukaasupesurissa.
Savukaasupesuri vähentää sekä laitoksen savukaasupäästöjä että polttoainekustannuksia, kun pesuriin kytketty lämmön talteenottolaitteisto ottaa savukaasusta hukkalämmön talteen. Saatu lämpöenergia siirretään vastaanottavaan ainevirtaan, kuten kaukolämmön paluuveteen ja teollisuuden prosessivesiin.
”Investoinnin kannattavuus asiakkaalle on meille tärkeää. Lämmön talteenottolaite parantaa polttolaitoksen hyötysuhdetta, eli tehostaa polttoaineen käyttöä ja vähentää polttoaineiden kulutusta tyypillisesti noin 20 prosenttia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hakepolttolaitoksella sitä, että joka viides hakerekka voi jäädä tulematta”, Condens Heat Recoveryn toimitusjohtaja Ville Haavisto havainnollistaa hyötyjä.
Kaasujen kemiallinen puhdistus ja prosessivesien käsittely
Kaasun kemiallisen puhdistuksen ratkaisuissa yrityksen tyypillisiä sovelluksia ovat erilaisten happamien tai emäksisten yhdisteiden erotus kaasuvirroista.
Lisäksi Condens Heat Recovery tarjoaa ratkaisuja prosessivesien käsittelyyn. Tähän tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset käsittelylaitteet prosessivesien neutralointiin, suodatukseen ja selkeytykseen.
Laatu, käytettävyys ja helppo huollettavuus edellä
Condens Heat Recovery on erikoistunut lämmönsiirron ja materiaaliosaamisen haasteisiin ja panostaa laitteidensa laatuun sekä kestävyyteen kemiallisesti aggressiivisissakin olosuhteissa. Ratkaisuissa yhdistyvät korkea käytettävyys ja helppo huollettavuus, jotka varmistavat tehokkaan ja häiriöttömän tuotannon.
”Materiaaliosaamisemme on korkealla tasolla. Järjestelmissämme käsitellään usein aggressiivisia kaasuja, ja oikein valitut materiaalit vaikuttavat pitkälti järjestelmän pitkäikäisyyteen. Tarkka ja huolellinen prosessi- ja laitossuunnittelu on meillä suurimmassa roolissa oleva asia, johon kaikki toimintamme perustuu. Laitteemme ovat pitkäikäisiä, niillä on korkea käytettävyys ja ne on suunniteltu hyvin ja helposti huollettaviksi. Kehitämme ja suunnittelemme laitteita jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaan”, Condens Heat Recoveryn teknologiajohtaja Suvi-Maaria Iivonen luettelee.
Yrityksen korkeasta laatutasosta vakuuttaa myös saatu asiakaspalaute. Asiakaspalautekyselyissä Condens Heat Recoveryn saama arvosana on lähes aina erittäin hyvä tai kiitettävä.
Vaativan layout-suunnittelun erikoisosaaja
Condens Heat Recovery tarjoaa joustavia, räätälöityjä ratkaisuja kaikenkokoisiin tarpeisiin, aina tutkimuslaitteistoista mittaviin teollisuusyksiköihin – tavoitteena prosessin optimointi ja laitoksen kustannustehokkuus. Laitteistot voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin järjestelmiin tai suunnitella osaksi uusia toteutuksia.
”Ympäristöt joihin laitteistojamme suunnitellaan, asennetaan ja toteutetaan, vaihtelevat paljon. Osa on vanhoja laitoksia ja osassa on todella ahtaita tiloja, joihin laitteisto sovitetaan melkein kenkälusikalla. Tällainen tiukka layout-suunnittelu on yksi vahvuutemme, josta meillä on paljon kokemusta”, Haavisto kertoo.
