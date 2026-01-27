Finnveran Juha Ketola: Investointien lykkääminen syö tulevaa kasvua ja tulee kalliiksi – ”Rahoitus on työkalu, jolla tehdään kasvua”
Maailmantalouden muuttuvat epävarmuustekijät ovat uusi normaali. Pk- ja midcap-yritysten on otettava voimakkaan kasvun rakentaminen omaksi tavoitteekseen. Kasvuhakuiset yritykset kykenevät myös reagoimaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Vaikka pk-yritysten rahoituksen saanti on heikentynyt viime vuosina, kehitys näyttää tasaantuneen eikä esimerkiksi voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten rahoitus ole enää vaikeutunut, osoittaa Finnveran, Suomen Yrittäjien ja työ- ja elinkeinoministeriön tuore Pk-yritysbarometri. Täysin velattomien yritysten määrä on samaan aikaan kasvanut entisestään. Tämä kertoo, että kasvun vaatimia investointeja ei ole tehty, sillä kasvu edellyttää useimmiten ulkopuolista rahoitusta. Rahoitukseen pitäisi suhtautua kuin työkaluun, sanoo liiketoimintajohtaja Juha Ketola.
Pk-yritysbarometrin tuloksissa näkyy pitkäaikaisen epävarmuuden jäljet. Yritysten odotukset liikevaihdon kasvusta ovat pysähtyneet ja kannattavuusodotukset heikentyneet voimakkaasti. Investointiaikeet ovat vähentyneet eikä innovaatio- tai kehitystoimia olla ainakaan lisäämässä.
– Epävarmuus ei tule maailmasta poistumaan, mutta kasvu on käynnissä aina jossain päin maailmaa. Monella yrityksellä on taloudellisen tilanteensa puolesta kaikki mahdollisuudet ottaa voimakkaan kasvun rakentaminen omiin käsiin. Nyt on erinomainen hetki investoida, kun korkotaso on vakiintunut, inflaatio on maltillinen ja kysyntä on kasvussa piristyvien viennin tilausten myötä. Myös rahoitusta on saatavilla, Ketola sanoo.
Investointivelka kasvaa, kun yritykset vahvistavat puskureita ja jakavat osinkoja
Investointien lykkääminen kasvattaa yritysten investointivelkaa, joka on pois tulevasta kasvusta ja menestyksestä.
– Investointivelka tulee yrityksille kalliiksi, sillä kilpailijoiden etumatkan kurominen vaatii entistä enemmän panostuksia. Rahoitusta ei pidä pelätä, vaan se on työkalu, jonka avulla tehdään kasvua, investointeja ja rakennetaan tulevaisuutta. Viennin rahoitusratkaisujen avulla yritys parantaa mahdollisuuksiaan onnistua vientikaupassa ja suojautuu riskeiltä. Pk-baron mukaan yritykset pitävät edelleen korkotasoa kalliina, mutta nollakorkojen tilanteeseen ei pitäisi normaalissa markkinatilanteessa haikailla, Ketola sanoo.
Yritysten taseet ovat vahvistuneet huimasti, ja mahdollisuuksia kasvuun ja investointeihin on. Monet yritykset ovat hyvin rahoituskelpoisia.
– Sen sijaan, että yritykset keskittyvät vahvistamaan puskureita epävarmuutta vastaan tai suuretkin yritykset keskittyvät osinkoihin, kannustan käynnistämään tulevaisuuteen suuntaavia investointeja. Ne ovat tärkein keino varmistaa kasvu ja kilpailukyky.
Rahoitushaasteita on edelleen, vaikka kehitys on tasaantunut – Mikroyritysten laina täsmälääke joukkoon, jossa rahoituksen vaikuttavuus suuri
Vaikka viime vuosina yritysten rahoituksen saatavuus on heikentynyt, kehitys on tasaantunut viime aikoina. Nyt 38 prosenttia rahoitusta tarvinneista yrityksistä ilmoitti, ettei ole saanut tai hakenut rahoitusta tarpeesta huolimatta.
Kireät vakuusvaatimukset nousevat etenkin teollisuudessa ja kaupan alalla syinä, miksi rahoitusta ei ole saatu tai haettu. Ketolan mukaan yritysten viesti rahoituksen saatavuuden ongelmista on joka tapauksessa syytä ottaa vakavasti.
– Jos yritykset eivät saa rahoitusta tai kokevat, että hakeminen on liian vaikeaa, rahoitusmarkkina ei tue riittävästi Suomen talouden kasvua. Helpotamme osaltamme pienimpien ja aloittavien yritysten tilannetta mikroyrityslainallamme, ja näyttää siltä, että myös pankit ja muut rahoittajat ovat lisäämässä yritysrahoitusta. Kokemus on osoittanut, että pienimmillä ja nuorimmilla, myös juuri aloittavilla yrityksillä lainansaanti pankista on vaikeinta. Tästä joukosta nousevat kuitenkin tulevat kasvajat, ja siksi rahoituksen vaikuttavuus on merkittävä, Ketola sanoo.
Juha Ketola, liiketoimintajohtaja, Pk- ja midcap-yritykset, Finnvera, puh. 029 460 2658
Pk-yritysbarometri 1/2026 julkaistiin 13.2.2026
Lue myös: Finnveran laina mikroyritysten ja aloittavien yritysten kasvuun
