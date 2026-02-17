Kustannusosakeyhtiö Otava

Mitä ajattelee ja tuntee ihminen, joka on valmis kuolemaan nuorena, ettei kenenkään muun tarvitsisi? Aseistakieltäytyjä Arndt Pekurinen teki valinnan periaatteiden ja oman elämänsä välillä

18.2.2026 09:00:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Liisa Louhelan Mies joka kantoi aurinkoa sylissään on suuri rauhan romaani Suomen tunnetuimmasta aseistakieltäytyjästä Arndt Pekurisesta (1905–1941) ja hänen dramaattisista elämänvaiheistaan 1920–1940-luvuilla.

Liisa Louhela: Mies joka kantoi aurinkoa sylissään (Otava, 2026)

1920-luvun eloisa ja värikkäitä aatteita tulviva Helsinki vei nuoren ja vallattoman Arndt Pekurisen mukanaan. Pekurinen löysi elämäntehtävänsä rauhanaatteen parista. Pian häntä havittelivat niin rauhanliikkeen kuin Etsivän keskuspoliisinkin miehet.

Arndt Pekurinen oli aseistakieltäytyjä, joka vietiin väkisin rintamalle ja tapettiin siellä 1941 suomalaisen upseerin käskystä. Pekurinen oli aikanaan laajalti tunnettu ja vihattu hahmo, jota pidettiin yleisesti maskuliinisuuden irvikuvana. Hän teki valinnan elää periaatteidensa mukaisesti, vaikka tiesi, että valinta uhkaisi hänen henkeään ja veisi häneltä mahdollisuuden nähdä lastensa kasvavan.

Liisa Louhelan teos Mies joka kantoi aurinkoa sylissään kysyy, miten ihminen päätyy tällaiseen valintaan. Pekurisen toiminta sai aikaan Lex Pekurinen -lain vuonna 1931. Laki mahdollisti siviilipalveluksen omantunnon perusteella, kun aiemmin aseista oli voinut kieltäytyä vain uskonnollisista syistä. 

Teos on häkellyttävän ajankohtainen puheenvuoro Suomen militarisoituvasta ilmapiiristä ja kansalaistottelemattomuudesta. Yksilön ja yhteiskunnan suhdetta taidokkaasti kuvaava romaani sukeltaa syvälle rauhanliikkeen historiaan ja Pekurisen poikkeukselliseen elämään.

Liisa Louhela (s. 1986) on hailuotolainen kirjailija. Hänen kirjalliseen tuotantoonsa kuuluvat kiitetty esikoisromaani Kaikkeus on meidän (2021) ja lastenromaani Ronttiäiti ja Ahkera Tiikeri (2025). Kirjailijana Louhela on kiinnostunut tutkimaan, miten aatteet liikkuvat ajassa ja mikä niissä vetoaa. Hän on opiskellut pääaineenaan aate- ja oppihistoriaa, minkä pohjalta on myös hankkinut kattavan tausta-aineiston tähän kirjaan ja tuntee sen aihepiirin perinpohjaisesti.

Mies joka kantoi aurinkoa sylissään julkaistaan 10.3.2026.

Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Ville-Veikko Niemelä.

