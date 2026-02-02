Lordin The Arockalypse –albumin 20-vuotisjuhlakeikka, isolla kokoonpanolla esiintyvä Pepe & Saimaa sekä lukuisia muita merkittäviä artisteja julkistettu Logomon Terassikesän ohjelmistoon

Logomon Terassikesä järjestetään Turun kesän yhtenä kohokohtana jo seitsemättä kertaa heinä–elokuussa 2026. Logomon Terassikesän tulevan kesän kattaus vahvistuu tänään viidellä merkittävällä tapahtumalla. Uudet keikkaillat ovat: Pepe & Saimaa, J. Karjalainen, Lordi: THE AROCKALYPSE 20th Anniversary, Amorphis + Marko Hietala sekä Mokoma + Viikate 30v. Aiemmin on julkistettu ruotsalaisen The Arkin odotetun paluukiertueen pysähtyminen Turkuun, Jenni Vartiaisen kesän ainut Turun keikka sekä Arpan ja Nössö Novan yhteisiltama.

Pepe Willberg ja Saimaa esittävät rakastetun Pepe & Saimaa -albuminsa Logomon Terassikesässä torstaina 13. elokuuta, jolloin Turussa vietetään myös taiteiden yötä. Klassikkoalbumi esitetään suurella kokoonpanolla, jossa mukana on myös Vantaan Viihdeorkesteri. Pepe & Saimaa on ollut livenä harvinaista herkkua ja Logomon Terassikesän konsertti onkin kokoonpanon ensimmäinen esiintyminen Turussa sitten vuoden 2014 Ruisrockissa koetun ensiesityksen.

J. Karjalainen on ehdottomasti yksi Logomon Terassikesän suosituimmista artisteista vuosittain, jonka keikka tultaneen tälläkin kertaa myymään ennakkoon loppuun. Ensi kesänä J. Karjalaisen hittikavalkadi kuullaan perjantaina 14. elokuuta.

Raskaamman musiikin ystäviä hemmotellaan kivenkovilla kotimaisilla nimillä. 20 vuotta sitten Euroviisut voittanut Lordi saapuu perjantaina 21. elokuuta Terassikesän lavalle soittamaan THE AROCKALYPSE –albumin virallisen 20v. juhlakeikan. Mr. Lordin omin sanoin: "Tervetuloa Turkuun THE AROCKALYPSE 20th Anniversary -keikalle! Juhlistetaan täällä tärkeitä tasakymppejä Euroviisu-voitosta ja juhlavuoden albumia. Nähdään Turussa!"

Joulukuussa Logomon täyteen myynyt Amorphis sekä Marko Hietala esiintyvät yhteiskeikalla Logomon Terassikesässä lauantaina 22. elokuuta. Heinäkuun viimeisenä perjantaina 31.7. yhteiskeikalla nähdään 30-vuotista uraansa juhlistava Viikate sekä uransa isoimman, loppuunmyydyn jäähallikeikan viime vuonna soittanut Mokoma.

Logomon Terassikesän promoottorina alusta alkaen toiminut Pietu Sepponen hehkuttaa tämän hetken ohjelmistoa: “Pepe & Saimaan spesiaalikeikan ja Lordin merkkialbumin 20-vuotisjuhlakeikan kaltaiset tapahtumat ovat osoitus siitä, miten vakavasti otettavaksi Logomon Terassikesä on myös artistien suunnassa noussut. Olemme tosi ylpeitä tähän mennessä julkaistusta ohjelmasta ja voin jo paljastaa, että kevään mittaan julkistetaan lisää todella mielenkiintoisia keikkoja.”

LOGOMON TERASSIKESÄ 2026:

PE 31.7.2026 MOKOMA, VIIKATE 30V.

TI 4.8.2026 THE ARK (SE)

KE 5.8.2026 ARPPA, NÖSSÖ NOVA

PE 7.8.2026 JENNI VARTIAINEN

TO 13.8.2026 PEPE & SAIMAA (Turun taiteiden yö)

PE 14.8.2026 J. KARJALAINEN

PE 21.8.2026 LORDI – THE AROCKALYPSE 20th Anniversary show

LA 22.8.2026 AMORPHIS, MARKO HIETALA

Lisää keikkajulkistuksia luvassa lähiaikoina.

UUSIEN KEIKKOJEN LIPUT TULEVAT MYYNTIIN MA 16.2.2026 KLO 9.00 LIPPU.FI

Logomon Terassikesään on myynnissä rajallinen erä kausikortteja, joilla on oikeus jokaiseen keikkailtaan. Kausikortti on henkilökohtainen ja sitä ei voi antaa toiselle. Kausikortteja on enää pieni määrä jäljellä. Liput ja lisätiedot: lippu.fi/logomon-terassikesa