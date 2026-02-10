Animalia ry

ABREU sai Veikkaus Arenan lihattomaksi – Animalia kiittää päätöksestä

13.2.2026

Lähes 20 vuoden uran tehnyt artisti ABREU on puhunut pitkään eläinoikeuksien puolesta, ja siksi hän haluaa maaliskuun suurten jäähyväiskeikkojen kuvastavan näkyvästi arvojaan. Animalia sai ABREUlta kunniakkaan kutsun osallistua keikoille pro bono -kumppanina.

ABREU halusi jäähyväiskeikkojensa kuvastavansa arvojaan, ja sai Veikkaus Arenan lihattomaksi ja lähes täysin vegaaniseksi maaliskuun keikoillleen. Pro bono -kumppanikseen hän kutsui eläinoikeusjärjestö Animalian.
Maaliskuussa 2026 ABREU nousee lavalle uransa toistaiseksi viimeisillä konserteilla. CARNAVAL DE ABREU -konsertit tulevat olemaan historialliset myös ruoka- ja juomatarjonnan osalta. Artistin omasta toiveesta Veikkaus Arenan kaikissa myyntipisteissä tarjotaan vain vegaanista ruokaa ja juomaa muutamaa lakto-ovo-poikkeusta lukuun ottamatta. 

”Halusin, että nämä konsertit kuvastavat niitä arvoja, jotka ovat minulle oikeasti tärkeitä. Eläinten hyvinvointi ja vastuullisemmat valinnat ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä asioita. Olin tosi iloinen, kun areena suhtautui ajatukseen avoimesti ja rakentavasti”, ABREU kertoo. 

Eläinoikeusjärjestö Animalia toimii keikkojen pro bono -kumppanina ja kiittää ABREUta päätöksestä, jota ei ole Suomessa aiemmin nähty tässä mittakaavassa. 

”On valtavan inspiroivaa, että yksi Suomen suurimmista artisteista käyttää näkyvyyttään näin vaikuttavalla tavalla eläinten hyväksi. ABREU näyttää esimerkillään, että muutos on mahdollinen. Suuretkin yleisötapahtumat voivat olla eläinystävällisiä ja silti täyttä juhlaa”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs. 

Artistin mukaan vegaanisen tarjoilun tuominen osaksi keikkakokemusta on tapa osoittaa, että vastuullisemmat valinnat voivat olla helppoja, herkullisia ja yhteisöllisiä. 

”Tämä ei ole keneltäkään pois. Päinvastoin, se on yksi tapa tehdä asioita vähän toisella ja vähän paremmalla tavalla”, ABREU sanoo. 

ABREU on tehnyt yhteistyötä Animalian kanssa jo vuosia ja ottanut toistuvasti kantaa eläinten oikeuksien puolesta.  

“Olen todella onnellinen ja syvästi otettu siitä, että Animalia on mukana urani merkittävimmillä keikoilla pro bono -kumppanina. Animalian tekemä työ eläinoikeuksien puolesta on äärimmäisen arvokasta ja vaikuttavaa ja koen suureksi kunniaksi tehdä yhteistyötä toimijan kanssa, jonka arvot ovat näin vahvasti linjassa omieni kanssa”, ABREU kertoo.  

CARNAVAL DE ABREU Veikkaus Arenalla Helsingissä 20.–21.3.2026 

CARNAVAL DE ABREU x Animalia 20.–21.3.2026
CARNAVAL DE ABREU x Animalia 20.–21.3.2026
Animalia ry

Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.

