Uusi HUSin nettikuntoutus tuo apua nuorten lukivaikeuksiin ja oppimisen haasteisiin

Yläkouluikäisten nuorten oppimisen vaikeudet ja lukihäiriöt ovat Suomessa yleisiä. Arviolta seitsemällä prosentilla nuorista on lukivaikeus.

HUSin Neurokeskuksen foniatrialla työskentelevien neuropsykologien kehittämä uusi nettikuntoutus vahvistaa nuorten oppimismotivaatiota ja arjen toimintakykyä. Palvelu on tarkoitettu nuorille, joilla on lieviä tai kohtalaisia oppimisen vaikeuksia, jotka hankaloittavat arkea.

“Lähetteiden määrä nuorten lukivaikeuksien ja oppimisen haasteiden vuoksi kasvaa jatkuvasti. Suomessa on yhä enemmän yläkouluikäisiä nuoria, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa ikätasoisesti. Tämä on alihoidettu ryhmä, joka hyötyisi kuntoutuksesta”, vastaava neuropsykologi Sari Levänen kertoo.

Videoiden ja tehtävien avulla tietoa sekä uusia oppimisen strategioita

Tsemppiä oppimiseen -verkkokuntoutus koostuu kymmenestä jaksosta, jotka nuori käy läpi noin kymmenen viikon aikana. Sisältö on selkokielistä ja visuaalista. Mukana on runsaasti kuvitusta, videoita ja tehtäviä, joita voi tehdä tietokoneen lisäksi myös kännykällä.

Palveluun kuuluu neuropsykologin tekemä alkuhaastattelu, sillä nuoren motivointi jakson suorittamiseen on keskeistä. Neuropsykologi on myös viestiyhteydellä tavoitettavissa koko jakson ajan.

”Tavoitteena on, että nuori saa lisää tietoa oppimisvaikeuksistaan ja siihen liittyvistä tunteista. Nettikuntoutuksen käytyään hänellä on keinoja käsitellä tilannettaan, hän omaksuu uusia oppimisstrategioita ja kokeilee uusia välineitä oppimiseen”, Levänen kertoo.

Neuropsykologiseen tieteelliseen tutkimukseen perustuva nettikuntoutus on käytettävissä Terveyskylän alustalla. Kuntoutukseen pääsee HUSin foniatrialle ohjatulla lääkärin lähetteellä. Palvelu on avattu suomeksi, ja ruotsinkielinen versio on tulossa mahdollisimman pian.

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat