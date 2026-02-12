SDP julkaisi ensimmäisen laajan Ahvenanmaa-politiikkansa: Vahva Ahvenanmaa, vahva Suomi

Dokumentti linjaa SDP:n tavoitteet Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämiseksi, maakunnan ruotsinkielisen identiteetin turvaamiseksi sekä yhteistyön vahvistamiseksi valtion ja Ahvenanmaan välillä. Työ käynnistettiin syksyllä 2024 osana SDP:n laajempaa ohjelmatyötä.

– Ahvenanmaa on Suomelle strategisesti tärkeä maakunta. Sen erityisasema on rikkaus koko maalle. Haluamme turvata ahvenanmaalaisen identiteetin ja toimivan itsehallinnon tulevaisuuden sekä rakentavan yhteistyön valtion ja itsehallinnollisen maakunnan välillä. Vahva Ahvenanmaa tarkoittaa myös vahvaa Suomea, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

Lindtmanin mukaan ohjelma ei ole pelkkä periaatejulistus, vaan konkreettinen työväline.

– Tämä on tehty toteutettavaksi. Se on realistinen ja konkreettinen kokonaisuus niistä toimista, joita SDP voi edistää, jotta Ahvenanmaan edut huomioidaan päätöksenteon eri tasoilla, ja jotta itsehallinto voi kehittyä, Lindtman korostaa.

Itsehallinnon selkeyttä ja ristiriitojen ehkäisyä

Ohjelmassa esitetään, että Ahvenanmaan itsehallintolain ja perustuslain välisten ristiriitojen syntyminen on jatkossa estettävä selkeyttämällä sääntelyä. Itsehallintoa tulee kehittää myös tulevaisuudessa niin, että se elää ajassa ja vastaa muuttuviin tarpeisiin.

Lisäksi SDP esittää alueen verorajan hallinnollisen taakan keventämistä, tullimuodollisuuksien yksinkertaistamista sekä merituulivoiman esteiden purkamista. Ahvenanmaan merituulivoimapotentiaali voi merkittävästi hyödyttää koko Suomea vihreän siirtymän ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

Ohjelmassa esitetään myös valtioneuvostolle Ahvenanmaa-asioiden yhteyshenkilön perustamista vahvistamaan poliittista koordinaatiota sekä Ahvenanmaan osallistumista pohjoismaiseen Haga-yhteistyöhön. Lisäksi Valtioneuvoston kanslian tulisi myös vastata Ahvenanmaalle keskeisten asioiden koordinoinnista samalla tavalla kuin EU-asioissa.

Osa SDP:n laajempaa ohjelmatyötä

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi korostaa, että Ahvenanmaa-politiikka on osa puolueen laajempaa poliittista uudistustyötä.

– Tämä työ käynnistettiin syksyllä 2024 osana SDP:n ohjelmatyötä. Kuten muissakin maakunnissa, myös Ahvenanmaan kysymyksiin halutaan paneutua omana kokonaisuutenaan. Ohjelma osoittaa, että SDP sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään Ahvenanmaa-politiikkaansa ja käymään jatkuvaa vuoropuhelua maakunnan kanssa, Näkkäläjärvi sanoo.

Puolue on perustanut pysyvän Ahvenanmaa-työryhmän, jossa on edustus sekä Ahvenanmaan sosialidemokraateista että puolueen valtakunnallisesta johdosta. Työryhmä jatkaa Ahvenanmaa-politiikan kehittämistä ja toimeenpanon seurantaa. Puoluesihteeri itse kuuluu työryhmään.

Historiallinen avaus

SDP:n Ahvenanmaa-politiikan selvityshenkilö Juha Beurling-Pomoell pitää ohjelmaa historiallisena.

– Kyse on tiettävästi ensimmäisestä suomalaisen suuren puolueen laatimasta näin laajasta Ahvenanmaan politiikkaa käsittelevästä kokonaisuudesta. Tämä on tärkeä viesti siitä, että SDP:ssä nähdään, että monilla Helsingissä tehtävillä päätöksillä voidaan tehokkaasti tukea Ahvenanmaan itsehallintoa, jonka puitteissa maakunta tekee omat itsenäiset päätöksensä, Beurling-Pomoell sanoo.

Hänen mukaansa ohjelman keskiössä on yhteistyö.

– Ahvenanmaan politiikan ytimessä on identiteetin ja itsehallinnollisen aseman säilyttäminen. Olemme keskittyneet niihin asioihin, joita SDP ja Suomen valtio voivat tehdä itsehallinnon ja ahvenanmaalaisten tukemiseksi. Tarkoitus ei ole puuttua maakunnan omaan päätösvaltaan, vaan vahvistaa sitä, Beurling-Pomoell toteaa.

Beurling-Pomoell muistuttaa, että työ on vasta alussa.

– Tämä on lähtölaukaus pitkäjänteiselle työlle. Ahvenanmaan itsehallintoa on kehitettävä ajassa, ja yhteistyötä valtion ja maakunnan välillä on vahvistettava systemaattisesti.

Vahva Ahvenanmaa, vahva Suomi -ohjelma on luettavissa SDP:n verkkosivuilla täällä: https://www.sdp.fi/tutustu/sdp-oppositiossa/vahva-ahvenanmaa-vahva-suomi-sdpn-ahvenanmaa-politiikka/

SDP:n delegaatio vierailee Maarianhaminassa perjantaina 13.2. Vierailun vuoksi pj. Lindtman ei osallistu eduskunnan työskentelyyn perjantaina.