Pieniä isoja tekoja potilasarjen hyväksi – Keskimaan Ilo auttaa -lahjoitus tuo iloa terveydenhuollon asiakkaille ympäri Keski-Suomen
13.2.2026 09:02:00 EET | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2026 Ilo auttaa -lahjoitus kohdistuu tänä vuonna keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden arjen piristämiseen. Lahjoituksen avulla terveydenhuollon yksiköihin hankitaan viihtyvyyttä parantavia ratkaisuja – esimerkiksi televisioita, paikallislehtiä ja muita pieniä mutta merkittäviä ilon tuojia. Lahjoitus toteutetaan yhteistyössä Sairaala Novan säätiön kanssa, joka koordinoi hankintoja Keski-Suomen hyvinvointialueen terveys- ja hoivayksiköihin. Yhteistyön ansiosta tuki ohjataan täsmällisesti niihin yksiköihin ja tilanteisiin, joissa tarpeet ovat suurimmat.
Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2026 Ilo auttaa -lahjoituksen kokonaissumma on 147 334 euroa eli euro per Keskimaan asiakasomistaja vuodenvaihteen lukumäärän mukaan. Lahjoitus keskittyy tänä vuonna koko Keski-Suomen alueelle ja tavoittaa laajan joukon tavallisia keskisuomalaisia – eri-ikäisiä terveydenhuollon potilaita ja asiakkaita, joiden arkea voidaan parantaa pienillä mutta merkittävillä teoilla. Lahjoitus kohdistetaan viihtyvyyttä parantaviin konkreettisiin hankintoihin, kuten televisioihin, digiboxeihin, paikallislehtiin sekä muihin potilaskokemusta ja viihtyvyyttä parantaviin ratkaisuihin. Lahjoituksen tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman moni keskisuomalainen — niin ikäihmiset, pitkäaikaissairaat, lapsipotilaat kuin perusterveydenhuollon asiakkaat.
Ilo auttaa -lahjoituskampanjan kokonaissummasta 130 000 euroa kohdennetaan Keski-Suomen terveys- ja hoivayksiköiden potilasviihtyvyyden parantamiseen. Lisäksi noin 15 000 euroa suunnataan myöhemmin valittavaan hankkeeseen, joka tukee keskisuomalaisten nuorten mielenterveyttä.
Viihtyvyyttä lisääviä hankintoja eri puolille Keski-Suomea
Keskimaan vuoden 2026 Ilo auttaa -lahjoituksen tavoitteena on tuottaa iloa Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille.
− Tämän vuoden lahjoituksessa meillä on Sairaala Novan säätiön kanssa mahdollisuus tavoittaa koko Keski-Suomen alueen terveys- ja hoivayksiköt. Kun tuki kohdennetaan suoraan yksiköiden omiin tarpeisiin, vaikutus näkyy hyvin konkreettisesti keskisuomalaisten arjessa — siellä missä hoitoa ja tukea eniten tarvitaan, kertoo Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.
Sairaala Novan säätiö ottaa tämän vuoden aikana yhteyttä kaikkiin Keski-Suomen hyvinvointialueen terveyspalveluyksiköihin. Näihin kuuluvat sekä terveyden- ja mielenterveyspalveluita tarjoavat terveysasemat että hoitoyksiköt, jotka ovat suunnattu ikääntyneille ja vammaisille.
− Teemme tiivistä yhteistyötä yksiköiden henkilöstön kanssa. He voivat kertoa, millaisista pienistä asioista heidän asiakkaansa hyötyvät eniten. Näin lahjoitus muuttuu konkreettiseksi ja tuntuvaksi parannukseksi arkeen, toteaa projektia koordinoiva Sairaala Novan säätiön asiamies Mari Tastula.
Hankinnat tarkentuvat vuoden 2026 aikana henkilöstöä ja yksiköitä kuullen, jotta lahjoituksen vaikutus olisi mahdollisimman konkreettinen ja tarpeiden mukainen.
Sairaala Novan säätiö yhteistyökumppanina
Sairaala Novan säätiö toimii koko Keski-Suomen alueella ja keskittyy asiakkaiden hyvinvointia ja potilaskokemusta parantaviin toimiin. Säätiö ei rahoita hyvinvointialueen taloutta tai henkilöstön hyvinvointia, vaan kohdentaa tuen suoraan terveyspalveluiden piirissä olevien ihmisten hyväksi.
− Halusimme suunnata Keskimaan tuen hankintoihin, jotka koskettavat mahdollisimman monia. Pienikin asia – kuten mahdollisuus seurata uutisia, katsoa lempiohjelmaa tai lukea omaa paikallislehteä – voi tuoda hoitojaksojen keskelle tärkeän hengähdyshetken. Olemme erittäin iloisia, että pääsemme tänä vuonna toteuttamaan näin mittavaa lahjoitusta eri puolille Keski-Suomea, toteaa säätiön asiamies Mari Tastula.
Osuuskauppa Keskimaa on tehnyt Ilo auttaa -lahjoituksia vuodesta 2017 lähtien, ja lahjoitus tehdään vuosittain yksi euro per asiakasomistaja -periaatteen mukaisesti. Vuoden 2026 lahjoitus on järjestyksessään yhdeksäs. Viime vuonna Ilo auttaa -lahjoitus kohdistui nuorisotyöhön Keski-Suomessa ja nuorten turvalliseen digiarkeen.
Yhteyshenkilöt
Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi
Sairaala Novan säätiö sr, Mari Tastula, säätiön asiamies, 041 311 9856, mari.tastula@hyvaks.fi
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
