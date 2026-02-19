Toneco Group julkistaa Toneco EntertAInerin — maailman älykkäimmän taustamusiikki- ja äänimainonta-alustan

EntertAInerin avulla asiakkaat voivat valita valtavasta teostovapaan musiikin kirjastosta omaan liiketoimintaansa sopivan äänimaailman. Palvelussa on valmiiksi kuratoituja musiikkilistoja sekä toimialakohtaisia kokonaisuuksia — samanlaisia ratkaisuja, joita Tonecon ammattilaiset rakentavat päivittäin suurille brändeille ja vähittäiskaupan merkittäville ketjuille.

Alustan tekoäly mahdollistaa äänimainosten tuottamisen suoraan järjestelmässä ja niiden lisäämisen taustamusiikin joukkoon. Näin yritykset voivat muuttaa taustamusiikin aktiiviseksi myyntikanavaksi ilman erillisiä tuotantoprosesseja.

Palvelu toimii lähes kaikilla kielillä ja on käytettävissä globaalisti pienellä kuukausimaksulla. Toneco EntertAInerista on saatavilla kaksi versiota:

• EntertAIner Light — taustamusiikkikäyttöön

• EntertAIner PRO — taustamusiikki ja tekoälymainonta

Selainpohjaisen mediasoittimen ansiosta sisältöjä voidaan esittää lähes millä tahansa asiakkaan omalla laitteella. Halutessaan asiakas voi yhdistää palvelun myös Tonecon langattomaan Toneco Black Box Wireless -soittimeen.

Palvelun kehityksessä on kuunneltu laajasti asiakkaita ja käyttöönotto on suunniteltu poikkeuksellisen helpoksi. Yritykset voivat siirtyä ammattimaiseen audiomarkkinointiin minuuteissa ilman teknistä monimutkaisuutta. Koemarkkinoinnissa EntertAIner on herättänyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta ja saanut erittäin positiivista palautetta.

“Toneco EntertAIner mullistaa sen, miten liikepaikat ja kauppaketjut voivat hyödyntää musiikkia sekä äänimainontaa omissa liiketiloissaan. Teemme ammattitasoisesta audiomarkkinoinnista helposti saavutettavaa, kustannustehokasta ja aidosti tuloksellista kaikenkokoisille yrityksille,” sanoo Tonecon toimitusjohtaja Paavo Mölsä.

Tonecon tiimi esittelee Toneco EntertAIneria sekä muita palveluitaan Euroshop 2026 -messuilla Düsseldorfissa helmikuun lopussa.