Toneco Group julkistaa Toneco EntertAInerin — maailman älykkäimmän taustamusiikki- ja äänimainonta-alustan
19.2.2026 09:54:24 EET | Toneco Oy | Tiedote
Suomalainen audioteknologiayhtiö ja taustamusiikkioperaattori Toneco tuo markkinoille uuden selainpohjaisen pilvipalvelun, Toneco EntertAInerin, jota yhtiö kuvaa maailman älykkäimmäksi taustamusiikki- ja äänimainontaratkaisuksi. Alusta yhdistää teostovapaan musiikin ja tekoälyllä tuotetun äänimainonnan yhdeksi kokonaisuudeksi, joka auttaa yrityksiä säästämään merkittävästi esityskorvauksissa ja kasvattamaan lisämyyntiä suoraan audiokanavan kautta.
EntertAInerin avulla asiakkaat voivat valita valtavasta teostovapaan musiikin kirjastosta omaan liiketoimintaansa sopivan äänimaailman. Palvelussa on valmiiksi kuratoituja musiikkilistoja sekä toimialakohtaisia kokonaisuuksia — samanlaisia ratkaisuja, joita Tonecon ammattilaiset rakentavat päivittäin suurille brändeille ja vähittäiskaupan merkittäville ketjuille.
Alustan tekoäly mahdollistaa äänimainosten tuottamisen suoraan järjestelmässä ja niiden lisäämisen taustamusiikin joukkoon. Näin yritykset voivat muuttaa taustamusiikin aktiiviseksi myyntikanavaksi ilman erillisiä tuotantoprosesseja.
Palvelu toimii lähes kaikilla kielillä ja on käytettävissä globaalisti pienellä kuukausimaksulla. Toneco EntertAInerista on saatavilla kaksi versiota:
• EntertAIner Light — taustamusiikkikäyttöön
• EntertAIner PRO — taustamusiikki ja tekoälymainonta
Selainpohjaisen mediasoittimen ansiosta sisältöjä voidaan esittää lähes millä tahansa asiakkaan omalla laitteella. Halutessaan asiakas voi yhdistää palvelun myös Tonecon langattomaan Toneco Black Box Wireless -soittimeen.
Palvelun kehityksessä on kuunneltu laajasti asiakkaita ja käyttöönotto on suunniteltu poikkeuksellisen helpoksi. Yritykset voivat siirtyä ammattimaiseen audiomarkkinointiin minuuteissa ilman teknistä monimutkaisuutta. Koemarkkinoinnissa EntertAIner on herättänyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta ja saanut erittäin positiivista palautetta.
“Toneco EntertAIner mullistaa sen, miten liikepaikat ja kauppaketjut voivat hyödyntää musiikkia sekä äänimainontaa omissa liiketiloissaan. Teemme ammattitasoisesta audiomarkkinoinnista helposti saavutettavaa, kustannustehokasta ja aidosti tuloksellista kaikenkokoisille yrityksille,” sanoo Tonecon toimitusjohtaja Paavo Mölsä.
Tonecon tiimi esittelee Toneco EntertAIneria sekä muita palveluitaan Euroshop 2026 -messuilla Düsseldorfissa helmikuun lopussa.
Toneco Group lyhyesti
Toneco konserni on audiopohjaisen markkinointiteknologian teknologiajohtaja, markkinajohtaja Suomessa ja vahvassa kasvussa Pohjois-Euroopassa. Yhtiö palvelee päivittäin yli 3 000 asiakasta ja tavoittaa viikoittain miljoonia ihmisiä musiikin ja äänimainonnan keinoin. Toneco kehittää jatkuvasti uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka yhdistävät äänen, datan ja tekoälyn liiketoiminnan kasvun moottoriksi ja tekevät audiomarkkinoinnista mitattavaa, skaalautuvaa ja helposti käyttöönotettavaa.
