Fantasiasarja Nevermoor jatkuu viimein: Hopeasyntyinen – Morriganin arvoitus ilmestyy maaliskuussa
17.2.2026 10:15:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Jessica Townsendin huippusuositun fantasiaseikkailun neljättä osaa on odotettu ilmestyväksi vuodesta 2022. Nyt fanien odotus päättyy.
Ilmestyy 5.3.
Morrigan Korpin elämä mullistuu, kun hänet kutsutaan asumaan Nevermoorin loisteliaalle Hopeaseudulle. Kauniiden kulissien takaa paljastuu kuitenkin synkkä salaisuus.
Pian Morrigan huomaa selvittävänsä kuuluisan lohikäärmeratsastajan murhaa, jottei joutuisi itse syytetyksi.
Kasvavat meinioseppävoimat sekä synkkä arvoitus menneisyydestä uhkaavat viedä ystävät kauemmas juuri silloin, kun Morrigan heitä eniten tarvitsee. Murhamysteerien maailmasta ammentavassa fantasiaseikkailussa ratkaisu on löydettävä ennen keskiyötä.
Australialaiskirjailija Jessica Townsendin Nevermoor-fantasiasarjan kolme aiempaa osaa ovat olleet kansainvälisiä myyntihittejä: yksin sarjan englanninkielisiä kirjoja on myyty yli 400 000 kappaletta. Uusinta Hopeasyntyinen-kirjaa on odotettu kuin kuuta nousevaa, sillä alun perin sen oli tarkoitus ilmestyä jo lokakuussa 2022.
Hopeasyntyisen vastaanotto on ollut fanien keskuudessa hyvin innostunutta, ja sille on annettu Goodreads-kirjallisuussivustolla 4,46 tähteä viidestä (6 800 arvion keskiarvo).
Hopeasyntyinen – Morriganin arvoitus -kirjan on kääntänyt Peikko Pitkänen, ja se ilmestyy painetun teoksen lisäksi Elisa Salon lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.
Jessica Townsend on kotoisin Australiasta, ja hän on asunut pitkiä aikoja lempikaupungissaan Lontoossa. Hänen erikoisia kiinnostuksenkohteitaan ovat julkinen liikenne, hotellit, kuolema, joulu, oopperalaulajat, salaiset järjestöt ja jättikissat - jotka kaikki ovat löytäneet tiensä Nevermoor-sarjaan.
