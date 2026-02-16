Fantasiasarja Nevermoor jatkuu viimein: Hopeasyntyinen – Morriganin arvoitus ilmestyy maaliskuussa

Historia aseena: Daavidin legenda elää Israelin ja Palestiinan konfliktissa 13.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Asiantunteva tietokirja nostaa esiin, miten pyhiä tekstejä ja tarinoita on käytetty poliittisen vallan välineenä ennen ja nyt. Samalla se tarjoaa silmäyksen poliittisen retoriikan taakse.