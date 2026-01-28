M2-Kodit uudistaa ilmettään muuttuvassa vuokramarkkinassa – juhlavuoden kampanja käynnistyy valtakunnallisesti

Uudistus toteutetaan tilanteessa, jossa vuokra-asuntomarkkina on kiristynyt ja kilpailu asukkaista on kasvanut. Suomessa on tällä hetkellä tarjolla yli 30 000 vapaata vuokra-asuntoa, mikä on lisännyt vuokranantajien välistä kilpailua erityisesti kasvukeskuksissa.

– Vuokra-asuntomarkkina on muuttunut nopeasti, ja myös kohtuuhintaisen vuokra-asuntotoimijan on huolehdittava tunnettuudestaan ja vetovoimastaan. Haluamme viestiä selkeästi, mitä M2-Kodit tarjoaa ja miksi asuminen meillä on sujuvaa ja turvallista, sanoo Y-Säätiön viestintä- ja markkinointijohtaja Minna Pääkkönen.

Brändin tunnistettavuus keskiöön

Ilmeen kirkastuksessa M2-Kotien tunnusomainen M2-muoto nostetaan keskeiseksi visuaaliseksi elementiksi. Päivitys sisältää muun muassa kolmiulotteisen visuaalisen maailman ja laajennetun väripaletin. Brändikuvissa korostuvat aito arki, ihmiset ja erilaiset elämäntilanteet.

Juhlavuoden kampanja ja ilmeuudistus toteutettiin yhteistyössä mainostoimisto 358:n kanssa, joka valikoitui kumppaniksi useiden toimistojen kilpailutuksen jälkeen.

– Uusi ilme ja konsepti vetää kaikki kohtauspisteet yhteen ja luo pohjan vahvan M2-kokemuksen rakentamiselle. On hienoa päästä yhdessä M2-Kotien kanssa tuomaan toimialalle uutta energiaa”, kertoo 358:n strategi Emmi Mattila.

Näkyvyyttä eri kanavissa

Juhlavuoden kampanja käynnistyy helmikuun puolivälissä radiomainonnalla useilla kanavilla. Televisiossa kampanja starttaa valtakunnallisesti helmikuun lopussa. Juhlavuoden näkyvyyttä toteutetaan edellä mainittujen kanavien lisäksi sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla, asumisen portaaleissa ja ulkomainonnassa koko vuoden ajan.

M2-Kodit lyhyesti

M2-Kodeilla on noin 11 700 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Asunnot tarjoavat kodin eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. M2-Kodit on osa Y-Säätiö-konsernia. Tutustu: m2kodit.fi

Lisätietoa:



Y-Säätiö sr, Minna Pääkkönen, viestintä- ja markkinointijohtaja, minna.paakkonen@ysaatio.fi,

puh. 020 7020 300, ysaatio.fi I m2kodit.fi