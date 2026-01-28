M2-Kodit uudistaa ilmettään muuttuvassa vuokramarkkinassa – juhlavuoden kampanja käynnistyy valtakunnallisesti
13.2.2026 09:15:21 EET | Y-Säätiö | Tiedote
Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoava Y-Säätiön omistama M2-Kodit uudistaa brändi-ilmettään ja käynnistää valtakunnallisen kampanjan 10-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi.
Uudistus toteutetaan tilanteessa, jossa vuokra-asuntomarkkina on kiristynyt ja kilpailu asukkaista on kasvanut. Suomessa on tällä hetkellä tarjolla yli 30 000 vapaata vuokra-asuntoa, mikä on lisännyt vuokranantajien välistä kilpailua erityisesti kasvukeskuksissa.
– Vuokra-asuntomarkkina on muuttunut nopeasti, ja myös kohtuuhintaisen vuokra-asuntotoimijan on huolehdittava tunnettuudestaan ja vetovoimastaan. Haluamme viestiä selkeästi, mitä M2-Kodit tarjoaa ja miksi asuminen meillä on sujuvaa ja turvallista, sanoo Y-Säätiön viestintä- ja markkinointijohtaja Minna Pääkkönen.
Brändin tunnistettavuus keskiöön
Ilmeen kirkastuksessa M2-Kotien tunnusomainen M2-muoto nostetaan keskeiseksi visuaaliseksi elementiksi. Päivitys sisältää muun muassa kolmiulotteisen visuaalisen maailman ja laajennetun väripaletin. Brändikuvissa korostuvat aito arki, ihmiset ja erilaiset elämäntilanteet.
Juhlavuoden kampanja ja ilmeuudistus toteutettiin yhteistyössä mainostoimisto 358:n kanssa, joka valikoitui kumppaniksi useiden toimistojen kilpailutuksen jälkeen.
– Uusi ilme ja konsepti vetää kaikki kohtauspisteet yhteen ja luo pohjan vahvan M2-kokemuksen rakentamiselle. On hienoa päästä yhdessä M2-Kotien kanssa tuomaan toimialalle uutta energiaa”, kertoo 358:n strategi Emmi Mattila.
Näkyvyyttä eri kanavissa
Juhlavuoden kampanja käynnistyy helmikuun puolivälissä radiomainonnalla useilla kanavilla. Televisiossa kampanja starttaa valtakunnallisesti helmikuun lopussa. Juhlavuoden näkyvyyttä toteutetaan edellä mainittujen kanavien lisäksi sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla, asumisen portaaleissa ja ulkomainonnassa koko vuoden ajan.
M2-Kodit lyhyesti
M2-Kodeilla on noin 11 700 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Asunnot tarjoavat kodin eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. M2-Kodit on osa Y-Säätiö-konsernia. Tutustu: m2kodit.fi
Lisätietoa:
Y-Säätiö sr, Minna Pääkkönen, viestintä- ja markkinointijohtaja, minna.paakkonen@ysaatio.fi,
puh. 020 7020 300, ysaatio.fi I m2kodit.fi
Yhteyshenkilöt
Minna PääkkönenViestintä- ja markkinointijohtajaPuh:020 7020 300minna.paakkonen@ysaatio.fi
Kuvat
Linkit
M2-Kodit on osa Y-Säätiö-konsernia
Y-Säätiö on valtakunnallisesti toimiva yleishyödyllinen vuokranantaja ja asunnottomuustyön asiantuntija. Omistamme yli 19 000 asuntoa Suomessa ja edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
M2-Kodit on osa Y-Säätiö-konsernia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Y-Säätiö
Asunnottomuuden kasvu on mittaushistorian suurin – ”nyt on peiliin katsomisen paikka”28.1.2026 12:06:08 EET | Tiedote
Asunnottomuus kasvoi Suomessa vuonna 2025 enemmän kuin koskaan aiemmin. Kasvu oli ennätyksellinen sekä prosentuaalisesti että henkilömäärältä mitattuna, selviää Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus Varken julkaisemasta selvityksestä. Kehitys osoittaa, että asunnottomuuden kasvuun ei ole onnistuttu puuttumaan ajoissa.
Y-Säätiö rakennuttaa uusia kohtuuhintaisia M2-Kotien asuntoja Helsingin Malmille21.1.2026 09:02:51 EET | Tiedote
Y-Säätiö rakennuttaa uudelle asuinalueelle Malmin Nallenrinteeseen 54 uutta vuokra-asuntoa. Kahdesta rakennuksesta koostuva kiinteistö nousee osoitteeseen Vanha Viipurin maantie 14. Hanke edustaa vastuullista ja laadukasta rakentamista sekä vastaa nykyaikaisen asumisen vaatimuksiin.
Uudet koulutus- ja politiikkasuositukset tukevat Asunto ensin -työn laajentamista Euroopassa18.12.2025 15:00:05 EET | Tiedote
Y-Säätiö on julkaissut uudet koulutus- ja politiikkasuositukset Asunto ensin -työn vahvistamiseen Euroopassa. Asunnottomuus koskettaa arviolta noin 1,3 miljoonaa ihmistä Euroopassa ja komission uusi kohtuuhintaisen asumisen suunnitelma nostaa asunnottomuuden torjunnan ja Asunto ensin -mallin entistä selkeämmin yhteiseksi prioriteetiksi. Asunto ensin -malli toimii, mutta sitä toteutetaan liian pienessä mittakaavassa – siksi mallin laadukas toteutus ja osaamisen vahvistaminen ovat ratkaisevia.
Y-Säätiö rakennuttaa uusia ja energiatehokkaita M2-Kotien vuokra-asuntoja Järvenpäähän23.10.2025 06:55:01 EEST | Tiedote
Y-Säätiö rakennuttaa Järvenpäähän uuden kahdeksankerroksisen kerrostalon, johon valmistuu yhteensä 35 modernia ja kohtuuhintaista M2-Kotien vuokra-asuntoa. Osoitteeseen Pajalantie 23 nouseva kiinteistö tarjoaa turvallista ja nykyaikaista asumista erinomaisilla liikenneyhteyksillä ja kattavien palveluiden läheisyydessä.
Y-Säätiö rakennutti lokakuussa 128 uutta kotia Helsinkiin ja Tampereelle7.10.2025 09:14:23 EEST | Tiedote
Helsinkiin ja Tampereelle valmistui lokakuun alussa 128 uutta Y-Säätiön omistamaa M2-Kotien vuokra-asuntoa. Ne täydentävät kaupunkien M2-Kotien asuntokantaa ja tarjoavat uusia kohtuuhintaisia koteja eri elämäntilanteisiin. Koko vuoden aikana Y-Säätiö on rakennuttanut kasvukeskuksiin yhteensä 234 asuntoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme