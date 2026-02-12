Vety etenee konkreettisiin ratkaisuihin – Nordic Hydrogen Weekillä vallitsi toiveikas realismi

Mediakutsu: Nordic Hydrogen Week & Northern Power 10.–12.2.2026, Oulu 4.2.2026 09:38:52 EET | Kutsu

Miten lento- ja meriliikenteen päästötavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä? Missä aikataulussa vety ja synteettiset polttoaineet voivat oikeasti tulla käyttöön terästeollisuudessa, merenkulussa ja ilmailussa? Millainen rooli Pohjoismailla ja Pohjois-Suomella on Euroopan vetytalouden kehityksessä? Miten geopoliittinen tilanne ja EU-sääntely ohjaavat vetytalouden investointeja?