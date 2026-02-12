Vety etenee konkreettisiin ratkaisuihin – Nordic Hydrogen Weekillä vallitsi toiveikas realismi
13.2.2026 12:45:38 EET | Expomark | Tiedote
Nordic Hydrogen Week toi yhteen vetytalouden keskeiset toimijat, teknologioiden kehittäjät ja käyttäjät 26 maasta keskustelemaan alan uusimmista ratkaisuista ja tulevaisuuden suuntaviivoista. Tapahtuma osoitti, että vetytalous on edennyt puheista konkreettisiin ratkaisuihin, ja keskustelua leimasi toiveikas realismi.
– Tämän vuoden Northern Power Business Forumissa keskiössä oli vetytalouden seuraava vaihe – siirtymä visioista käytäntöön. Tapahtumassa nähtiin, että vetytalous etenee hypestä konkreettisiin ratkaisuihin: keskustelu oli kunnianhimoista, mutta vahvasti realiteetteihin nojaavaa, sanoo Business Oulun asiakkuuspäällikkö, cleantech ja teollisuus, Janne Hietaniemi.
– Erityisen ilahduttavaa oli nähdä Oulun yliopiston tutkimuksesta ponnistavia vetyteknologian yrityksiä, kuten Hycamite ja ZUN-H, jotka tuovat alan innovaatioita kansainvälisille markkinoille.
Aurinkovetyä ja päästövähennystavoitteita
Yksi viikon merkittävimmistä julkistuksista oli Zun-H -yhtiön kaupallisen mittakaavan vetypaneeli, joka vie aurinkovedyn harppauksittain kohti skaalautuvaa teollista tuotantoa.
Business Forumin paneelikeskusteluissa käsiteltiin muun muassa vihreän teräksen tuotannon mahdollisuuksia sekä lento- ja meriliikenteen päästövähennystavoitteita. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa myös vedyn koko arvoketjun kattava näyttely.
Oulun kaupunki ja Hy2Gen allekirjoittivat tapahtumassa sopimuksen, jolla tiivistetään yhteistyötä Vihreäsaaren satama-alueen kehittämiseksi ja luodaan edellytyksiä tulevalle teollisen mittakaavan vetytuotannolle sekä siihen liittyvälle satamainfrastruktuurille.
Lisäksi Expomark ja Women in Green Hydrogen allekirjoittivat sopimuksen yhteistyöstä Nordic Hydrogen Weekin tuleville vuosille. Yhteistyö tukee inklusiivisuutta ja verkostoitumista nopeasti kehittyvällä vetyalalla.
Seuraava Nordic Hydrogen Week järjestetään Oulussa 16.–18.2.2027.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Asiakkuuspäällikkö, cleantech ja teollisuus Janne Hietaniemi, BusinessOulu
puh. +358 40 649 1211, janne.hietaniemi@businessoulu.com
Minna Korpimies, Marketing & Communications Specialist, puh. +358 50 387 7325
ext-minna.korpimies@messukeskus.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesHelsingin MessukeskusPuh:+358503877325ext-minna.korpimies@messukeskus.com
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Expomark
Oulun kaupunki ja Hy2gen Nordic AS aiesopimukseen Vihreäsaaren vihreän siirtymän teollisuuden kehittämiseksi12.2.2026 17:13:31 EET | Tiedote
Oulun kaupunki ja norjalainen Hy2gen Nordic AS ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jolla osapuolet vahvistavat yhteisen tahtotilansa kehittää Vihreäsaaren vihreän siirtymän teollisuusaluetta. Hy2gen Nordic AS suunnittelee rakentavansa Vihreäsaareen vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotantolaitoksen. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi yritykselle suunnitteluvarauksen alueelle marraskuussa 2025.
Nordic Hydrogen Week käynnistyy – kaupallisen mittaluokan vetypaneeli ensi kertaa esillä10.2.2026 08:25:58 EET | Tiedote
Nordic Hydrogen Week käynnistyy tänään Oulussa, tuoden kaupunkiin vetytalouden keskeiset toimijat, teknologioiden kehittäjät ja käyttäjät 25 maasta. Kolmipäiväisen tapahtuman aikana esitellään ratkaisuja erityisesti terästeollisuuden sekä lento- ja meriliikenteen päästövähennyksiin. Tapahtumassa julkistetaan myös suomalaisen Zun-H -yhtiön kehittämä kaupallisen mittakaavan vetypaneeli, joka vie aurinkovedyn tuotantoa kohti skaalautuvaa teollista käyttöä.
Mediakutsu: Nordic Hydrogen Week & Northern Power 10.–12.2.2026, Oulu4.2.2026 09:38:52 EET | Kutsu
Miten lento- ja meriliikenteen päästötavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä? Missä aikataulussa vety ja synteettiset polttoaineet voivat oikeasti tulla käyttöön terästeollisuudessa, merenkulussa ja ilmailussa? Millainen rooli Pohjoismailla ja Pohjois-Suomella on Euroopan vetytalouden kehityksessä? Miten geopoliittinen tilanne ja EU-sääntely ohjaavat vetytalouden investointeja?
Mediapro Messut osaksi Expomark Oy:tä7.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Messujärjestäjä Mediapro Messut Oy siirtyy yrityskaupan myötä osaksi Expomarkia. Mediapro järjestää kädentaito- ja hyvinvointiaiheisia messuja eri puolilla Suomea. Järjestelyn myötä Expomarkin toiminta laajenee uusille paikkakunnille ja Mediapro saa messubrändiensä kehittämiseen lisävoimaa.
Northern Power 2026 haastaa terästeollisuuden sekä lento- ja meriliikenteen uudistumaan2.12.2025 12:50:28 EET | Tiedote
Kun teollisuuden raskaimmat sektorit etsivät ratkaisuja päästövähennyksiin, katseet kääntyvät yhä useammin vetytalouteen. Helmikuinen Northern Power 2026 tuo Ouluun muun muassa ne yritykset ja asiantuntijat, jotka rakentavat käytännön polkuja kohti hiilineutraalia terästä, lentämistä ja meriliikennettä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme