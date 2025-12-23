foodora lopettaa toimintansa Suomessa
13.2.2026 12:10:00 EET | Foodora | Tiedote
Helsinki, 13. helmikuuta klo 12.10 - foodoran 12.1.2026 aloitettu muutosneuvotteluprosessi on päättynyt. Yhtiö vahvistaa lakkauttavansa toiminnot Suomessa. foodora-sovellus ja -kuljetuspalvelu toimivat normaalisti 27.2.2026 saakka, minkä jälkeen palvelut eivät ole enää saatavilla.
Päätös liiketoiminnan lopettamisesta Suomessa perustuu foodoran strategiseen painotukseen investoida niihin markkinoihin, joilla liiketoiminnalla on mahdollisuus saavuttaa selkeä markkinajohtajuus ja rakentaa pitkän aikavälin vahvaa foodora-brändiä Euroopassa.
Työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja lähettejä on tiedotettu päätöksestä ja seuraavista vaiheista. Päätös koskee noin 80 paikallista työntekijää, joita tuetaan muutostilanteessa paikallisen sääntelyn ja yhtiön käytäntöjen mukaisesti.
Ravintola- ja kauppakumppaneille sekä läheteille tiedotetaan erikseen jatkotoimista, kuten sopimusten päättymisestä ja jäljellä olevien maksujen suorittamisesta.
foodora on toiminut Suomessa vuodesta 2015 lähtien ja laajentunut yli 100 kaupunkiin ja kuntaan. Yhtiö on tukenut mittavaa verkostoa itsenäisiä ravintoloita, valtakunnallisia ketjuja ja päivittäistavarakauppakumppaneita sekä tarjonnut kuluttajille entistä enemmän valinnanvaraa.
foodora on ylpeä suomalaisen tiimin saavutuksista ja kiitollinen kumppaneille ja asiakkaille, jotka ovat tukeneet palvelua viimeisen vuosikymmenen ajan.
foodora on edelleen tiiviisti sitoutunut ydinmarkkinoihinsa Euroopassa ja jatkaa investointeja vahvistaakseen johtavaa asemaansa koko alueella.
