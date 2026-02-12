Oulun yliopistosta ennätysmäärä keksintöjä kaupalliseen putkeen: "Kuulostelemme jatkuvasti tutkijoiden ideoita ja piilevää keksinnöllisyyttä"

Keksintö- ja teosilmoitusten yhteismäärä Oulun yliopistossa on ollut kasvussa useita vuosia.

Viime vuonna ilmoituksia tehtiin ennätykselliset 73 kappaletta, joista keksintöjä oli 69. Keksintöjä tehtiin viidessä tiedekunnassa ja kahdessa muussa yksikössä.

Peräti 19 tilaustutkimuksen keksintöä siirrettiin tilaajan haltuun mahdolliseen patentointiprosessiin ja edelleen kohti kaupallistamista.

Ideoiden kaupallistamista tukee Oulun yliopistossa systemaattinen työ, jossa avainasemassa on esimerkiksi Innovaatiokeskus. Sen tehtäviin kuuluvat muun muassa tutkijoiden innovaatiotoiminnan koordinointi ja kehittäminen. Oleellisia ovat tapaamiset tutkijoiden kanssa. Viime vuonna tutkijakohtaamisia oli peräti 1500.

"Näissä tapaamisissa veimme tutkijoiden kanssa eteenpäin esimerkiksi aktiivisessa vaiheessa olevia keksintö-, patentointi- ja kaupallistamisaihioita. Kuulostelemme proaktiivisesti uusien tutkijoiden ja hankkeiden kuulumisia, niissä piilevää keksinnöllisyyttä sekä tulevaisuuden kaupallista potentiaalia", kertoo Innovaatiokeskuksen johtaja Jouko Uusitalo.

Oulun yliopiston patenttisalkku on kasvanut useilla patenttiperheillä vuosittain jo lähes kymmenen vuoden ajan. Patenttisalkussa on nyt 69 aktiivista patenttiperhettä, joista jokaiselle on olemassa joko lyhyen tai pitkän tähtäimen kaupallistamissuunnitelma.

Kaupallistamiseen liittyviä sopimuksia yliopisto solmi viime vuonna kuusi kappaletta, joista kahdessa yliopisto tuli vähemmistöomistajaksi spinoff-yritykseen. Yhteensä yliopisto omistaa kuutta spinoff-yritystä.

Scale up -yritykset moottoreina

Oulun yliopiston yhteistyösuhteista vastaava vararehtori Petteri Alahuhta pitää tutkimuksesta nousevien ideoiden kaupallistamista merkittävänä koko maan talouskasvun kannalta.

"Suomen suurimmat yritykset ovat pitkään olleet samoja perinteisiä 1900-luvun alussa tai aikaisemmin perustettuja yhtiöitä. Nyt on uudenlaisen ajattelun ja toimijoiden aika. Talouskasvun moottoreiksi ovat kasvamassa scale up -yritykset, joiden pohjalta löytyy usein tieteen ja tutkijoiden ideoita", Alahuhta sanoo.

"Kun on kyseessä uusi tutkimukseen perustuva ala tai tapa toimia, start up -yritykset voivat olla lähes ainoa tapa viedä ideaa eteenpäin ja kohti ihmisten arkea, sillä olemassa olevaa yritys- ja asiakaskantaa ei vielä ole. Samalla mahdollisuudet ovat suuret. Start up- ja varsinkin sitä seuraavan scale up -vaiheeen yritykset muodostavat yhä merkittävämmän osan suomalaisesta elinkeinoelämästä."

Rahoituksen rooli keskeinen

Proof-of-Concept (PoC) -rahoituksella on keksinnön lisäksi tutkimustulosten kaupallistamisessa oleellinen rooli. Viime vuonna tätä rahoitusta myönnettiin 300 000 euroa, johon Innovaatiokeskus sai Oulun kaupungilta tukea 130 000 euroa. Näitä 20 000–50 000 euron rahoituksia tutkijat hakivat 28 hakemuksella, joista 13 sai rahoituksen.

Apuraha oli käytettävissä noin 3–4 kuukauden työhön, jonka aikana tuli tehdä esimerkiksi ensimmäinen prototyyppi tai muu tekninen toteutus tutkimuslähtöiselle idealle.

PoC-rahoitusta myönnettiin myös kahteen opiskelijoiden hankkeeseen yhteensä noin 10 000 euroa. Lisäksi 6GESS NII -hankkeesta myönnettiin viidelle hakijalle yhteensä reilut 190 000 euroa käytettäväksi vuosien 2025–2026 aikana.

Yliopistosta vauhtia yritykselle

Oulun yliopistolla on eri vaiheissa viitisentoista startup-yritykseen tähtäävää kaupallistamishanketta. Niistä useimmat perustuvat tutkimukseen ja käynnissä olevaan tai päättyneeseen Business Finlandin Research to Business (R2B) -projektiin. R2B-hakemuksia oli vuoden aikana kymmenen kappaletta, joista positiivisia päätöksiä saimme kolmelle tutkimuksen kaupallistamistiimille. Lisäksi Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö tuki neljää hanketta yhteensä 115 000 eurolla. Tutkimuslähtöisiä uusia yrityksiä syntyi viime vuoden aikana peräti viisi kappaletta.

