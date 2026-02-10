Hailuodon jäätie on avattu – viimeinen käyttökausi ennen kiinteää yhteyttä

Liikennöintiä koskevat rajoitukset

Ajoneuvon suurin sallittu massa: 3,5 tonnia

Suurin sallittu nopeus: 50 km/h

Ajoneuvojen vähimmäisetäisyys: 50 metriä

Ohittaminen kielletty

Pysähtyminen kielletty

Toimi näin häiriötilanteessa

Jos ajoneuvo pysähtyy jäätielle konerikon tai muun syyn takia, avustavaa ajoneuvoa ei saa pysäyttää avustettavan ajoneuvon läheisyyteen. Toimi viranomaisohjeiden mukaan ja pidä riittävä etäisyys.

Mahdolliset väliaikaiset sulut

Avaamisen jälkeen, ennen lopullista sulkemista, jäätie voidaan joutua sulkemaan väliaikaisesti, esimerkiksi vaarallisten railojen vuoksi, jäälle nousseen veden takia tai poikkeuksellisen lumimyrskyn tukkiessa tien.

Tienkäyttäjiä pyydetään noudattamaan annettuja rajoituksia ja liikennemerkkejä. Turvallinen, tasainen ajotapa ja riittävä etäisyys muihin ajoneuvoihin ovat erityisen tärkeitä jäätiellä. Tietoja tien liikennöitävyyden tilanteesta voi tarvittaessa tiedustella ympäri vuorokauden Tienkäyttäjän linjalta, puh. 0200 2100.