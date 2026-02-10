Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Hailuodon jäätie on avattu – viimeinen käyttökausi ennen kiinteää yhteyttä

13.2.2026 12:01:18 EET | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Hailuodon virallinen jäätie on avattu liikenteelle. Kyseessä on jäätien viimeinen käyttökausi, sillä kiinteä yhteys Hailuotoon otetaan käyttöön vuoden 2026 lopulla.

Talvinen näkymä: auto ajaa lumisella Hailuodon jäätiellä.
Hailuodon jäätiellä on viimeinen käyttökausi ennen siltayhteyttä.

Liikennöintiä koskevat rajoitukset

  • Ajoneuvon suurin sallittu massa: 3,5 tonnia
  • Suurin sallittu nopeus: 50 km/h
  • Ajoneuvojen vähimmäisetäisyys: 50 metriä
  • Ohittaminen kielletty
  • Pysähtyminen kielletty

Toimi näin häiriötilanteessa

Jos ajoneuvo pysähtyy jäätielle konerikon tai muun syyn takia, avustavaa ajoneuvoa ei saa pysäyttää avustettavan ajoneuvon läheisyyteen. Toimi viranomaisohjeiden mukaan ja pidä riittävä etäisyys.

Mahdolliset väliaikaiset sulut

Avaamisen jälkeen, ennen lopullista sulkemista, jäätie voidaan joutua sulkemaan väliaikaisesti, esimerkiksi vaarallisten railojen vuoksi, jäälle nousseen veden takia tai poikkeuksellisen lumimyrskyn tukkiessa tien.

Tienkäyttäjiä pyydetään noudattamaan annettuja rajoituksia ja liikennemerkkejä. Turvallinen, tasainen ajotapa ja riittävä etäisyys muihin ajoneuvoihin ovat erityisen tärkeitä jäätiellä. Tietoja tien liikennöitävyyden tilanteesta voi tarvittaessa tiedustella ympäri vuorokauden Tienkäyttäjän linjalta, puh. 0200 2100.

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:

Lapin elinvoimakeskus
Johanna Sieppi
Maanteiden hoidon projektipäällikkö
yhteydenotot liikenteen asiakaspalvelun kautta p. 0295 020 600

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Heino Heikkinen
Yksikön päällikkö, Suunnittelu
p. 295 038 241

Talvinen näkymä: auto ajaa lumisella Hailuodon jäätiellä.
Hailuodon jäätiellä on viimeinen käyttökausi ennen siltayhteyttä.
Liikennemerkki, jossa lukee "JÄÄTIE", talvisessa ympäristössä.
Uusi pengertie siltoineen otetaan käyttöön loppuvuodesta 2026, jonka jälkeen Hailuodon jäätietä ei enää avata.
