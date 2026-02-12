Ampumahiihdon maailmancup: Lauantain pääkatsomo myyty loppuun, latukatsomossa tilaa

Ampumahiihdon maailmancupin Suomen osakilpailun pääkatsomo on myyty loppuun kolmantena kisapäivänä, lauantaina 7. maaliskuuta.

Kontiolahden Urheilijoiden Johanna Tanninen sanoo, että latukatsomossa on tilaa kaikkina päivinä, myös lauantaina.

Lähtö- ja maalialueen sekä ampumataulujen kohdalla sijaitsevaan pääkatsomoon on vielä paikkoja torstaina, perjantaina ja sunnuntaina.

”Urheilutapahtumien lipunmyynnin vilkkain sesonki ajoittuu viimeisille viikoille ennen h-hetkeä. Lauantain osalta ohjaamme uusia lipunostajia nyt latukatsomoon, esimerkiksi seinänousuun”, Tanninen sanoo.

Pääkatsomon vieressä olevaan VIP-katsomoon on paikkoja kahdelle päivälle.

”VIP-lippuun kuuluu myös ruokailu VIP-teltassa. Näitä paketteja on vapaana vielä perjantaille ja sunnuntaille”, Tanninen sanoo.

INFO: Ampumahiihdon maailmancup, Suomen osakilpailu