Kontiolahti Biathlon

Ampumahiihdon maailmancup: Lauantain pääkatsomo myyty loppuun, latukatsomossa tilaa

13.2.2026 12:18:18 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote

Jaa

VIP-lippuja on saatavilla vielä kahdelle kisapäivälle.

Ampumahiihdon maailmancup palaa Kontiolahdelle 5.-8. maaliskuuta. Katsomopaikkoja on pääkatsomossa ja latukatsomossa.
Ampumahiihdon maailmancup palaa Kontiolahdelle 5.-8. maaliskuuta. Katsomopaikkoja on pääkatsomossa ja latukatsomossa. Kuva: Jenna-Maaria Kuronen

Ampumahiihdon maailmancupin Suomen osakilpailun pääkatsomo on myyty loppuun kolmantena kisapäivänä, lauantaina 7. maaliskuuta.

Kontiolahden Urheilijoiden Johanna Tanninen sanoo, että latukatsomossa on tilaa kaikkina päivinä, myös lauantaina.

Lähtö- ja maalialueen sekä ampumataulujen kohdalla sijaitsevaan pääkatsomoon on vielä paikkoja torstaina, perjantaina ja sunnuntaina.  

”Urheilutapahtumien lipunmyynnin vilkkain sesonki ajoittuu viimeisille viikoille ennen h-hetkeä. Lauantain osalta ohjaamme uusia lipunostajia nyt latukatsomoon, esimerkiksi seinänousuun”, Tanninen sanoo.

Pääkatsomon vieressä olevaan VIP-katsomoon on paikkoja kahdelle päivälle.

”VIP-lippuun kuuluu myös ruokailu VIP-teltassa. Näitä paketteja on vapaana vielä perjantaille ja sunnuntaille”, Tanninen sanoo.

INFO: Ampumahiihdon maailmancup, Suomen osakilpailu

  • Aika: 5.-8.3.2026
  • Paikka: Kontiolahti, Pohjois-Karjala
  • Ohjelma ja liput: Ohjelma ja liput

Avainsanat

ampumahiihdon maailmancupampumahiihtokontiolahden urheilijatkontiolahtijoensuupohjois-karjala

Yhteyshenkilöt

Linkit

Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat

Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumia 5.-8.3.2026 sekä 25.-29.11.2026.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kontiolahti Biathlon

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye