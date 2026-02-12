Ampumahiihdon maailmancup: Lauantain pääkatsomo myyty loppuun, latukatsomossa tilaa
13.2.2026 12:18:18 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote
VIP-lippuja on saatavilla vielä kahdelle kisapäivälle.
Ampumahiihdon maailmancupin Suomen osakilpailun pääkatsomo on myyty loppuun kolmantena kisapäivänä, lauantaina 7. maaliskuuta.
Kontiolahden Urheilijoiden Johanna Tanninen sanoo, että latukatsomossa on tilaa kaikkina päivinä, myös lauantaina.
Lähtö- ja maalialueen sekä ampumataulujen kohdalla sijaitsevaan pääkatsomoon on vielä paikkoja torstaina, perjantaina ja sunnuntaina.
”Urheilutapahtumien lipunmyynnin vilkkain sesonki ajoittuu viimeisille viikoille ennen h-hetkeä. Lauantain osalta ohjaamme uusia lipunostajia nyt latukatsomoon, esimerkiksi seinänousuun”, Tanninen sanoo.
Pääkatsomon vieressä olevaan VIP-katsomoon on paikkoja kahdelle päivälle.
”VIP-lippuun kuuluu myös ruokailu VIP-teltassa. Näitä paketteja on vapaana vielä perjantaille ja sunnuntaille”, Tanninen sanoo.
INFO: Ampumahiihdon maailmancup, Suomen osakilpailu
- Aika: 5.-8.3.2026
- Paikka: Kontiolahti, Pohjois-Karjala
- Ohjelma ja liput: Ohjelma ja liput
Johanna TanninenMyyntipäällikköKontiolahden Urheilijat ryPuh:+358 50 3726 096tickets@kontiolahtibiathlon.com
Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat
Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumia 5.-8.3.2026 sekä 25.-29.11.2026.
