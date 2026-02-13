Suomeen kolme yli 100 000 euron Toto-voittoa - Kaksi pottia 30 osuuden porukkapeleihin
13.2.2026 12:57:55 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Keskiviikon Ruotsin Toto86-kierrokselta tärähti Suomeen kolme yli 100 000 euron voittoa. Nettipelaaja Savonlinnasta voitti vuoden suurimman Toto-voiton 171 000 euroa sekä lisäksi Suomeen tuli kaksi yli 100 000 euron porukkapelivoittoa.
Nettipelaaja Savonlinnasta voitti laajalla hajoituspelillä alavoittoineen 171 812 euron potin. Hän oli pelannut täysosumarivinsä 0,05 euron rivipanoksella. Voitto on alkaneen vuoden suurin voitto Toto-peleistä. Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa pottinsa suoraan pankkitililleen.
Kaksi muuta keskiviikon Toto86-täysosumaa osuivat porukkapeleihin.
Nettipelaaja Järvenpäästä oli pelannut keskiviikon Toto86-kierrokselle 345,99 euron hajoituspelin ja jakanut sen myyntiin 30-osuuden porukkapeliksi. Porukkapelivoittajat eri puolelta Suomea voittivat alavoittoineen yhteensä 103 249 euroa. Yhdellä 11,53 euron osuudella voitti 3441,66 euroa.
Suomeen osui vielä toinenkin 30-osuuden porukkapelivoitto. Toisen porukkapelirivin oli laatinut nettipelaaja Vantaalta. Voitto osui laajaan hajoituspeliin ja porukka voitti alavoittoineen yhteensä 103 119 euroa. Yksi osuus vantaalaisen nettipelaajan porukkapelistä maksoi 63,26 euroa ja osuudella voitti 3437,31 euroa. Voittajia oli eri puolelta Suomea.
Suomeen osui isoja voittoja myös Ruotsin lauantain Toto85-pelistä. Nettipelaaja Varkaudesta voitti 75 euron systeemillä 97 436 euroa ja nettipelaaja Helsingistä 117,60 euron systeemillä 99 973 euroa.
- Onnittelut taitaville ja onnekkaille suomalaisille Toto-pelaajille eri puolelle Suomea! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
