Kasviproteiinit vegemmän alkuvuoden vetureina – tofu ja nyhtökaura nousussa
16.2.2026 07:40:00 EET | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
Kuluttajien kiinnostus kasvipohjaisia tuotteita kohtaan on ollut kasvussa jo pidempään. S-ryhmän myyntidatan valossa kasvisten sekä kasvipohjaisten proteiinilähteiden kulutus oli viime vuonna kasvussa. Vegekampanjat ja yhteistyö Vegaanihaasteen kanssa vauhdittivat kasvivoittoisemman ruoan vetovoimaa myös tammikuussa. Kasvipohjaisten tuotteiden ohella lihaa ja kasviproteiinia yhdistelevät valinnat kiinnostavat kuluttajia.
Suomalaiset etsivät myyntidatan valossa nyt entistä enemmän ympäristön ja oman terveyden kanssa fiksuja vaihtoehtoja lautaselleen muun muassa monipuolisempien proteiininlähteiden muodossa.
”Tämä näkyi tammikuussa selkeästi esimerkiksi tofun ja nyhtökauran myynnissä. Tofun myynti kasvoi tammikuussa 13 prosenttia vuoden takaisesta ja nyhtökauran lähes 70 prosenttia. Myös erilaiset kasviproteiinisuikaleet kiinnostivat asiakkaitamme”, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström.
Kasvanut kiinnostus kasvipohjaisiin proteiininlähteisiin on näkynyt kaupassa jo pidempään erityisesti tofun kysynnässä. Puhtaasti kasvipohjaisten tuotteiden lisäksi erilaiset lihaa ja kasviproteiinia yhdistelevät tuotteet ovat löytäneet tiensä ostoskoreihin.
”Tofu on vakiinnuttanut paikkaansa ostoskoreissa jo pidemmän aikaa. Kuluttajat palaavat siihen yhä useammin osana arkisia ruokavalintoja, ja sen kysyntä onkin jo pitkään ollut kasvussa – jopa niin, että menekki on ollut ajoittain tarjontaa suurempaa! Viime vuonna tofua myytiin S-ryhmän ruokakaupoissa 16 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024”, Backström jatkaa.
”Myös uudet hybridituotteet kiinnostavat lisääntyvässä määrin asiakaskuntaa, joka etsii erilaisia proteiiniratkaisuja ja tapoja vähentää lihankulutusta. Esimerkiksi uudet mielenkiintoiset nauta-herne- ja kana-härkäpapu-sekoitejauhelihat sekä Suomalainen menestysresepti -kilpailun finalistituote, lihaa ja kasviproteiinia yhdistävä Sopu-pyörykkä ovat kiinnostaneet kuluttajia laajasti.”
Kasvipohjaisten proteiinilähteiden lisäksi kasvivoittoisempi vuoden aloitus näkyi myös muissa tuoteryhmissä.
”Esimerkiksi kasvipohjaisten juomien sekä kasvispakasteiden myynti kasvoi tammikuussa 4 prosenttia vuoden takaisesta. Myös viime syksynä myyntiin tuotujen S-ryhmän omien valmiiksi pestyjen, pilkottujen ja kuorittujen Helpot ja nopeat -kasvistuotteiden kysyntä kasvoi läpi loppuvuoden sekä tammikuun,” Backström jatkaa.
S-ryhmän vastuullisuusohjelman tavoitteena on, että 65 prosenttia myydystä ruoasta on kasvipohjaista vuonna 2030. Vuonna 2024 kasvipohjaisen ruoan osuus oli 60 prosenttia. Osuuskaupparyhmä on myös yhtenä perustajajäsenenä Pro Vege -yhdistyksessä, jonka tarkoituksen on edistää kasvipohjaisen ruoan kehitystä ja kasvua Suomessa.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Hans Backström
S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja
puh. 010 768 1520
hans.backstrom@sok.fi
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin 1,9 miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmän liiketulos säilyi vahvana ja bonuksia maksettiin ennätysmäärä12.2.2026 09:01:00 EET | Tiedote
S-ryhmän yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2025 oli 15,4 miljardia euroa ja liiketulos 495 miljoonaa euroa. Asiakasomistajille maksettiin rahallisia etuja ennätykselliset 558 miljoonaa euroa, ja kotimaahan investoitiin lähes 700 miljoonaa euroa. Kauppa kävi hieman edellisvuotta vilkkaammin. Kehitystä siivitti hyvä hintakilpailukyky ja monikanavainen asiointi.
Ystävänpäivänä suomalaiset hemmottelevat läheisiään – myös lemmikit saavat osansa erityishuomiosta10.2.2026 08:05:00 EET | Tiedote
Suomalaisten ostokäyttäytymisessä näkyy ystävänpäivänä selkeä trendi: läheisten ilahduttamiseen ja arjen pieniin hemmotteluhetkiin halutaan panostaa. Luovuus ja pienet arjen ilot näkyvät ostoskorissa vahvemmin kuin aiemmin. S-ryhmän data osoittaa, että muun muassa suklaan ja muiden makeisten sekä askartelutuotteiden myynti kasvaa ystävänpäiväksi noin 50 prosenttia ystävänpäivää edeltävästä viikosta. Samalla impulssiostokset lisääntyvät – ystävänpäivä on hetki, jolloin kuluttajat tarttuvat herkemmin sesongin erikoistuotteisiin ja heräteostoihin.
S-ryhmä onnistui vähentämään muovikassien kulutusta lähes kymmenen prosenttia – ”Emme tyydy vielä tähän!”5.2.2026 07:40:00 EET | Tiedote
S-ryhmän ja asiakasomistajien teot muovikassien vähentämiseksi ovat tuottaneet tulosta. Muovikassien myyntivolyymi on laskenut viime keväästä lähtien. Uusilla keinoilla muovikassien käyttöä pyritään vähentämään entisestään. Muovikassien hintaa nostettiin niin, että paperikassi ja jätekassi ovat nyt huomattavasti edullisempia vaihtoehtoja.
Menestysreseptituotteissa ennätyksellinen myynti – ”tuotteita on vielä toistaiseksi riittänyt”30.1.2026 17:06:56 EET | Tiedote
Tiistaina S-ryhmän kaupoissa lanseeratut Suomalainen menestysresepti -kilpailun tuotteet ovat saaneet ennätyksellisen vastaanoton. Voittajatuotteiden Kilin ja Shalaatin lisäksi erityisesti RiesKiss-siemenrieska on yllättänyt suosiollaan.
Suomen ensimmäiset Prisma-kodit tulevat myyntiin Helsingissä – Tältä ne näyttävät30.1.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Helsingin Lassilassa sijaitsevassa As. Oy Helsingin Jupiterissa on keväällä mahdollisuus hankkia ainutlaatuinen koti. Kerrostaloyhtiössä tulee nimittäin myyntiin kaksi asuntoa, jotka on sisustettu alusta loppuun Prisman oman House-tuotemerkin tuotteilla tehden niistä Suomen ensimmäiset Prisma-kodit ja tuoden asuntomarkkinoille jotain poikkeuksellista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme