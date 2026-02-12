Kasviproteiinit vegemmän alkuvuoden vetureina – tofu ja nyhtökaura nousussa

Suomalaiset etsivät myyntidatan valossa nyt entistä enemmän ympäristön ja oman terveyden kanssa fiksuja vaihtoehtoja lautaselleen muun muassa monipuolisempien proteiininlähteiden muodossa.

”Tämä näkyi tammikuussa selkeästi esimerkiksi tofun ja nyhtökauran myynnissä. Tofun myynti kasvoi tammikuussa 13 prosenttia vuoden takaisesta ja nyhtökauran lähes 70 prosenttia. Myös erilaiset kasviproteiinisuikaleet kiinnostivat asiakkaitamme”, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström.

Kasvanut kiinnostus kasvipohjaisiin proteiininlähteisiin on näkynyt kaupassa jo pidempään erityisesti tofun kysynnässä. Puhtaasti kasvipohjaisten tuotteiden lisäksi erilaiset lihaa ja kasviproteiinia yhdistelevät tuotteet ovat löytäneet tiensä ostoskoreihin.

”Tofu on vakiinnuttanut paikkaansa ostoskoreissa jo pidemmän aikaa. Kuluttajat palaavat siihen yhä useammin osana arkisia ruokavalintoja, ja sen kysyntä onkin jo pitkään ollut kasvussa – jopa niin, että menekki on ollut ajoittain tarjontaa suurempaa! Viime vuonna tofua myytiin S-ryhmän ruokakaupoissa 16 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024”, Backström jatkaa.

”Myös uudet hybridituotteet kiinnostavat lisääntyvässä määrin asiakaskuntaa, joka etsii erilaisia proteiiniratkaisuja ja tapoja vähentää lihankulutusta. Esimerkiksi uudet mielenkiintoiset nauta-herne- ja kana-härkäpapu-sekoitejauhelihat sekä Suomalainen menestysresepti -kilpailun finalistituote, lihaa ja kasviproteiinia yhdistävä Sopu-pyörykkä ovat kiinnostaneet kuluttajia laajasti.”

Kasvipohjaisten proteiinilähteiden lisäksi kasvivoittoisempi vuoden aloitus näkyi myös muissa tuoteryhmissä.

”Esimerkiksi kasvipohjaisten juomien sekä kasvispakasteiden myynti kasvoi tammikuussa 4 prosenttia vuoden takaisesta. Myös viime syksynä myyntiin tuotujen S-ryhmän omien valmiiksi pestyjen, pilkottujen ja kuorittujen Helpot ja nopeat -kasvistuotteiden kysyntä kasvoi läpi loppuvuoden sekä tammikuun,” Backström jatkaa.

S-ryhmän vastuullisuusohjelman tavoitteena on, että 65 prosenttia myydystä ruoasta on kasvipohjaista vuonna 2030. Vuonna 2024 kasvipohjaisen ruoan osuus oli 60 prosenttia. Osuuskaupparyhmä on myös yhtenä perustajajäsenenä Pro Vege -yhdistyksessä, jonka tarkoituksen on edistää kasvipohjaisen ruoan kehitystä ja kasvua Suomessa.