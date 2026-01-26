Pirkanmaan liitto

Kolmostien edunvalvojat kokoontuivat eduskunnassa – Suomen ruokatiellä pahoja palvelutasopuutteita

Valtatien 3 Tampere–Vaasa-välin edunvalvontaverkosto muistuttaa: Ennen kuin kolmostien rahoitusta odottavien hankkeiden jono lähivuosina entisestään kasvaa, on kolmostien kehittäminen käynnistettävä Alaskylä-Parkano-osuuden (17 M€) rahoituksella.

Valtatien 3 Tampere–Vaasa-välin edunvalvontaverkoston edustajia.
Valtatien 3 Tampere–Vaasa-välin edunvalvontaverkosto kokoontui eduskunnassa 11.2. Paikalla sekä linjoilla oli alueiden, kauppakamarien ja kuntien edustajia Pirkanmaalta, Satakunnasta, Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta sekä kansanedustajia vastaavista vaalipiireistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi pirkanmaalainen kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.).

Tilaisuus oli jatkumoa pitkäjänteiselle alueelliselle yhteistyölle ja edunvalvonnalle, jota viime vuonna toteutettiin esimerkiksi syyskuussa Ikaalisissa järjestetyn vt 3 -seminaarin muodossa (tutustu Pirkanmaan liiton tiedotteeseen seminaarista).

Perusfaktat kolmostiestä eivät vuosien varrella ole muuttuneet: kolmostie on maan keskeisimpiä viennin valtaväyliä ja erityisesti alkutuotannon ja ruokakuljetusten pääväylä. Tiellä on pitkiä palvelutasoltaan ja kapasiteetiltaan puutteellisia jaksoja sekä useita toteutusvalmiita kehittämishankkeita rahoitusta odottamassa. Näistä yhteiseksi kärkihankkeeksi on priorisoitu osuuden Alaskylä-Parkano kehittäminen. Kustannusarvioltaan 17 miljoonan euron hanke oikaisisi tien linjausta sen mutkaisimmilta alueilta ja parantaisi ohitusmahdollisuuksia uuden ohituskaistan muodossa.

– Valtatien 3 hankkeet Tampereen ja Vaasan välillä ovat Väylävirastonkin investointiohjelmassa korkealla prioriteetilla, mutta Hämeenkyrönväylän toteutuksen jälkeen ei rahoituspäätöksiä ole tullut. Suunnitteluputkesta on kolmostielle tulossa kovaa tahtia uusia hankkeita jonon jatkoksi, ja olisikin tärkeää saada entisiä pois alta. Tie on vaarallinen, hidas ja puutteellinen monesta kohtaa ja liikennemäärät kasvussa, sanoo eduskuntaverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska.

Kokouksessa päivitettiin tilannekuvaa, näkemyksiä ja tavoitetasoja puolin ja toisin:

Valtatien 3 valtionrajat ylittäviä ulottuvuuksia E12-tienä ja pohjoismaisena huoltovarmuuskäytävänä avasi Vaasan vaalipiirin kansanedustaja Mikko Ollikainen (rkp).

Vierailevana puhujana liikennejärjestelmäasiantuntija Aimo Huhdanmäki avasi Väyläviraston näkökulmaa kolmostien palvelutasopuutteisiin suhteessa valtakunnalliseen pääväyläverkkoon ja sen kehittämistarpeisiin.

Liikennesuunnittelija Juho Vehviläinen Pirkanmaan liitosta piti tilannekatsauksen valtatien 3 alueellisesta merkityksestä ja eri hankkeiden etenemisestä.

Raskaan liikenteen näkökulmasta ja erityisesti eri käyttövoimien jakeluverkoston kehittymisestä ja muutostarpeista esitelmän piti maakuntainsinööri Jani Palomäki Etelä-Pohjanmaan liitosta.

– Kolmostie on pitkä ja monipuolinen väylä: vilkasta paikallisliikennettä, elinkeinoelämän kuljetuksia, huoltovarmuutta ja kotimaan pääväylän lisäksi myös vahvaa pohjoismaista ulottuvuutta”. Alueellisten toimijoiden ja tietopohjaisen suunnittelutyön parissa tien merkitys ja kehittämistarpeet tiedetään, vain poliittiset päätökset kehittämisestä puuttuvat, toteaa valtatien 3 edunvalvontaryhmän vuoden 2025 puheenjohtaja, Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen.

Edunvalvontaverkoston pääviesti ja tavoite on selvä: valtatiellä 3 on merkitykseensä nähden paljon ongelmakohtia, joihin on olemassa neljä heti toteuttamisvalmista suunnitelmaa. Kaikki neljä ovat mukana myös Väyläviraston suurelta osin jo toteutetussa investointiohjelmassa 2025–2032. Ennen kuin kolmostien rahoitusta odottavien hankkeiden jono lähivuosina entisestään kasvaa, on kolmostien kehittäminen käynnistettävä Alaskylä-Parkano-osuuden (17 M€) rahoituksella.

