Kaupunginjohtaja Kai Mykkänen: Espoon rakennusvalvonnan toiminnasta toteutetaan erityistarkastus
13.2.2026 13:42:19 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon rakennusvalvontaan on kohdistunut runsaasti kritiikkiä. Ongelmat ovat myös Espoon kaupungin tiedossa ja niiden korjaamiseksi tehdään nyt tehostetusti töitä. Kaupunki teettää rakennusvalvonnan toimintatapoja koskevan erityistarkastuksen.
”Rakennusvalvonnasta on esitetty vakavia väitteitä, mutta emme voi toimia vain niiden varassa. Siksi teetämme ulkoisen tarkastuksen asiasta. Neutraalin tarkastelun pohjalta pyrimme varmistamaan palvelun sellaiseksi, jossa hyvää palautetta saava rakennusvalvonnan ammattilaisten työ ei peity asiakkaiden epäreiluksi paikoin kokemien tilanteiden alle,” kaupunginjohtaja Kai Mykkänen sanoo.
”Rakennusvalvonta on sinänsä kehittänyt viime vuosina toimintaansa määrätietoisesti ja työn tuloksia on jo nähtävissä. Asiakastyytyväisyyttä on saatu parannettua ja prosessit ovat nopeutuneet. On kuitenkin selvää, että työtä on tehtävänä”, kaupunginjohtaja toteaa.
Espoon rakennusvalvonnan toiminnasta tehdään nyt erityistarkastus, jonka toteuttaa kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö. Ulkoisen tarkastuksen yksikkö käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita työn tukena. Tarkastukseen kuuluu sekä henkilöstön että asiakkaiden kuuleminen. Erityistarkastuksessa selvitetään ensisijaisesti sitä, onko Espoon rakennusvalvonnassa kohtuuttomia eroja muihin suuriin kaupunkeihin nähden, vaihtelevatko vaatimukset perusteettomasti tarkastajasta riippuen Espoon sisällä ja esiintyykö Espoossa toistuvasti epäasiallista asiakastyötä. Tarkastus käynnistyy välittömästi ja sen tuloksia tarkastellaan myöhemmin tänä vuonna.
Espoo haluaa olla sujuva kumppani niin omakotirakentajalle kuin suurille projekteillekin
Espoon viime syksynä hyväksytyn strategian eli Espoo-tarinan tavoitteena on olla sekä asukkaille että yrityksille houkutteleva kaupunki. Strategian mukaisesti kaupunki kiinnittää nyt erityistä huomiota lupa- ja kaavoitusprosessien nopeuteen, sujuvuuteen sekä hyvään yhteistyöhön maanomistajien ja rakentajien kanssa. Lupakäsittelyn nopeus on jo parantunut selvästi.
”Strategian mukainen tavoitteemme on, että Espoossa luvituksen käsittelyajat ovat kasvukaupunkien nopeimpien joukossa”, kaupunginjohtaja Mykkänen toteaa. Rakennusvalvonnalla on ollut käynnissä lupapalvelun kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta.
Vuoden 2025 käsittelyajat olivat uusien hakemusten osalta rakennuslain määräaikojen mukaisia aikatauluiltaan. ”Tämän perusteella olemme edenneet lupakäsittelyn sujuvuudessa kokonaisuutena. Nyt on oltava tarkkana siinä, että parempaan kääntynyt lupavauhti saadaan myös pidettyä. Samalla huolehdimme siitä, että rakennusvalvonnan työn laadullinen yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus varmistetaan. Kehitystyössä on mukana laaja joukko rakennusvalvonnan henkilöstöä ja haluan tukea heitä tässä työssä.”
Kaupunki saa toiminnastaan palautetta sekä asukkailta että muilta toimijoilta.
”Suhtaudumme palautteeseen vakavasti. Kehittämisen kannalta on tärkeää, että saamme palautetta myös jatkossa.”, kaupunginjohtaja sanoo.
Tämä tiedote tullaan julkaisemaan espoo.fi-sivustolla myös ruotsiksi.
Yhteyshenkilöt
Kai Mykkänenkaupunginjohtajakai.mykkanen@espoo.fi
Virpi Ala-ahoKaupunginreviisoriUlkoinen tarkastusPuh:+358468772801virpi.ala-aho@espoo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Snowboardaren Ville Jukola är årets idrottare i Esbo13.2.2026 09:54:23 EET | Pressmeddelande
På Idrottsgalan i Esbo 12 februari 2026 offentliggjordes två nya idrottare i hedersgalleriet Esbo Hall of Fame och pris utdelades av Esbo stad, idrottsnämnden och publikomröstningen.
Vuoden espoolainen urheilija on lumilautailija Ville Jukola13.2.2026 09:54:23 EET | Tiedote
Espoon Urheilugaalassa 12.2.2026 julkistettiin Espoo Hall of Fame -kunniagalleriaan kaksi uutta urheilijaa sekä palkittiin Espoon kaupungin, liikunta- ja hyvinvointilautakunnan sekä yleisöäänestyksen palkinnot.
Snowboarder Ville Jukola is Espoo's Athlete of the Year13.2.2026 09:54:23 EET | Press release
Two new athletes were inducted into the Espoo Hall of Fame and awards selected by the City of Espoo, the Sports and Wellbeing Committee and public voting were presented at the Espoo Sports Gala on 12 February 2026.
Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 11.2.202611.2.2026 20:59:52 EET | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen, suomenkielisen perusopetuksen sekä suomenkielisen toisen asteen koulutuksen talousarviot ja strategian osavuosikatsaukset vuoden 2025 viimeiseltä vuosineljännekseltä ja vastasi lausuntopyyntöön Postipuun koulun hankesuunnitelmasta.
Kaupunginhallitus: Talouden tasapainotustyö käyntiin9.2.2026 20:50:47 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainotustyön osana vuoden 2027 talousarvion ja 2028-2029 taloussuunnitelman laadintaa. Talouden tasapainotuksella varmistetaan Espoo-tarinassa määriteltyjen taloustavoitteiden saavuttaminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme