Kaupunginjohtaja Kai Mykkänen: Espoon rakennusvalvonnan toiminnasta toteutetaan erityistarkastus

”Rakennusvalvonnasta on esitetty vakavia väitteitä, mutta emme voi toimia vain niiden varassa. Siksi teetämme ulkoisen tarkastuksen asiasta. Neutraalin tarkastelun pohjalta pyrimme varmistamaan palvelun sellaiseksi, jossa hyvää palautetta saava rakennusvalvonnan ammattilaisten työ ei peity asiakkaiden epäreiluksi paikoin kokemien tilanteiden alle,” kaupunginjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

”Rakennusvalvonta on sinänsä kehittänyt viime vuosina toimintaansa määrätietoisesti ja työn tuloksia on jo nähtävissä. Asiakastyytyväisyyttä on saatu parannettua ja prosessit ovat nopeutuneet. On kuitenkin selvää, että työtä on tehtävänä”, kaupunginjohtaja toteaa.

Espoon rakennusvalvonnan toiminnasta tehdään nyt erityistarkastus, jonka toteuttaa kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö. Ulkoisen tarkastuksen yksikkö käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita työn tukena. Tarkastukseen kuuluu sekä henkilöstön että asiakkaiden kuuleminen. Erityistarkastuksessa selvitetään ensisijaisesti sitä, onko Espoon rakennusvalvonnassa kohtuuttomia eroja muihin suuriin kaupunkeihin nähden, vaihtelevatko vaatimukset perusteettomasti tarkastajasta riippuen Espoon sisällä ja esiintyykö Espoossa toistuvasti epäasiallista asiakastyötä. Tarkastus käynnistyy välittömästi ja sen tuloksia tarkastellaan myöhemmin tänä vuonna.

Espoo haluaa olla sujuva kumppani niin omakotirakentajalle kuin suurille projekteillekin

Espoon viime syksynä hyväksytyn strategian eli Espoo-tarinan tavoitteena on olla sekä asukkaille että yrityksille houkutteleva kaupunki. Strategian mukaisesti kaupunki kiinnittää nyt erityistä huomiota lupa- ja kaavoitusprosessien nopeuteen, sujuvuuteen sekä hyvään yhteistyöhön maanomistajien ja rakentajien kanssa. Lupakäsittelyn nopeus on jo parantunut selvästi.

”Strategian mukainen tavoitteemme on, että Espoossa luvituksen käsittelyajat ovat kasvukaupunkien nopeimpien joukossa”, kaupunginjohtaja Mykkänen toteaa. Rakennusvalvonnalla on ollut käynnissä lupapalvelun kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta.

Vuoden 2025 käsittelyajat olivat uusien hakemusten osalta rakennuslain määräaikojen mukaisia aikatauluiltaan. ”Tämän perusteella olemme edenneet lupakäsittelyn sujuvuudessa kokonaisuutena. Nyt on oltava tarkkana siinä, että parempaan kääntynyt lupavauhti saadaan myös pidettyä. Samalla huolehdimme siitä, että rakennusvalvonnan työn laadullinen yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus varmistetaan. Kehitystyössä on mukana laaja joukko rakennusvalvonnan henkilöstöä ja haluan tukea heitä tässä työssä.”

Kaupunki saa toiminnastaan palautetta sekä asukkailta että muilta toimijoilta.

”Suhtaudumme palautteeseen vakavasti. Kehittämisen kannalta on tärkeää, että saamme palautetta myös jatkossa.”, kaupunginjohtaja sanoo.

