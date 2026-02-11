Osuuskauppa PeeÄssä

Kuopio Wine Festival järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman päivätapahtuman

15.2.2026 06:00:00 EET | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote

Maanantaina 29.6 Kuopion satamatorilla, Kuopio Wine Festival alueella, lauletaan yhdessä VIMMA-kuoron ja house bandin kanssa. Lapsia viihdyttää Hevisaurus.

VIMMA on vuodesta 2010 alkaen toiminut sekakuoro. Kuorossa laulaa kuutisenkymmentä laulajaa ja sitä johtaa Jaana Turunen. Viivi Väisänen

Kesän uutuusohjelmanumero Kuopio Wine Festivalilla on avoimen pääsyn päivätapahtuma, joka on suunnattu kaikille ikään katsomatta.

Perheen pienempien iloksi Kuopion satamatorin lavalle nousee rokkaamaan Hevisaurus. Päivän pääohjelmanumero on VIMMA-kuoron johdolla toteutettava yleisön yhteislaulutilaisuus.

Aikataulu

Klo 10: Portit aukeavat

Klo 11: Hevisaurus

Klo 14: Yhteislaulutilaisuus

– Jokainen innokas laulaja pääsee ääneen tässä tilaisuudessa, sillä laulujen sanat näytetään yleisölle. Laulamme yhdessä kesäisiä sävelmiä ja lauluja rannoilta sekä muita yhteislaulusuosikkeja. Toivotamme kaikki laulunystävät tervetulleeksi viettämään kesäpäivää iloisesti yhdessä laulaen, kertoo yhteislaulutapahtuman laulunjohtaja, laulumaestra Jaana Turunen.

Turusen ja VIMMA-kuoron kanssa esilaulajana toimii Rajaton-lauluyhtyeestä tuttu Antti Annola. Laulua säestää house band:

Pekka Toivanen, saksofoni

Jarmo Hiekkala, basso

Tomi Kämäräinen, rummut

Kari Kalliokoski, kitara

– Kuopio Wine Festivalille on pitkään toivottu päivätapahtumaa. Yhteistyössä Jaana Turusen kanssa olemme saaneet luotua upean yhteislaulutapahtuman kaikille laulunystäville. Maksuttomaan tapahtumaan odotetaan runsaasti yleisöä. Tämän vuoden perusteella alamme tietenkin suunnittelemaan jo ensi vuoden vastaavaa päivätapahtumaa, kertoo Kuopio Wine Festivalista vastaava ravintolapäällikkö Henriikka Hiltunen.

Osuuskauppa PeeÄssä

Olemme yli 134 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.

