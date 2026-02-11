Kuopio Wine Festival järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman päivätapahtuman

Osuuskauppa PeeÄssä kehittää liikenteen palvelujaan Pyhäjärvellä 9.1.2026 13:53:30 EET | Tiedote

Pyhäjärven ABC-liikenneaseman palvelut paranevat alkuvuoden ja kevään 2026 aikana. Liikenneaseman market päivitetään helposti ja nopeasti asioitavaksi ostopaikaksi.Uuden marketin valikoima on suunniteltu ohikulkevien ja paikallisten asiakkaiden tarpeita ajatellen ja vastaa tämän hetken trendeihin ja kysyntään. Aseman sisäosien päivitys toteutetaan tammi-helmikuun aikana. Keväällä liikenneaseman latausinfraa laajennetaan avaamalla 14 uutta suurteholatauspaikkaa. Yhteensä asiakkaita palvelee jatkossa 20 suurteholatausta ja samalla kentän latausteho nostetaan 2 megawattiin. Latauspaikkojen ja tehon lisäys parantaa merkittävästi Nelostien liikenteen ja paikallisten sähköautoilijoiden latauspalvelujen saatavuutta ja nopeutta.