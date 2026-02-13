SDP:n Riitta Kaarisalo: Suomi tarvitsee kestävää talouspolitiikkaa, ei lisää velkaa ja katteettomia veronalennuksia

SDP:n Piritta Rantanen: Hankintalain uudistus voi heikentää kotimaisen ruoan kysyntää 13.2.2026 11:26:42 EET | Tiedote

– Hallitus on jo vaikeuttanut kotimaisen ruoan suosimista julkisissa ruokapalveluissa leikkaamalla hyvinvointialueilta ja kuntien valtionosuuksista. Hankintalain uudistus merkitsee kunnille lisää kustannuksia, kilpailutuksia ja hallinnollista työtä samalla kun Orpon hallitus jättää muutoksen uhkat ja mahdollisuudet nyt hyvin erilaisissa taloustilanteissa olevien kuntien varaan, kritisoi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).