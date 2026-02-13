SDP:n Riitta Kaarisalo: Suomi tarvitsee kestävää talouspolitiikkaa, ei lisää velkaa ja katteettomia veronalennuksia
14.2.2026 08:00:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunta käsitteli tällä viikolla hallituksen ensimmäistä lisätalousarviota. Sen luvut ovat musertavat. Uutta velkaa ehdotetaan otettavaksi nyt 13 miljardia kuluvan vuoden aikana samalla, kun verotuloarviota joudutaan pienentämään lähes miljardilla. Samaan aikaan hallitus toteaa, että rahaa on – hyödyttömään yhteisöveron alennukseen. Kansanedustaja Riitta Kaarisalo (sd) pitää tätä vastuuttomana.
- Tilanne kertoo ennen kaikkea siitä, kuinka vakavassa kunnossa Suomen talous todellisuudessa on. Surkea työllisyyskehitys ja epäonnistunut talouspolitiikka ovat johtaneet siihen, että verotuloennusteita joudutaan alentamaan kerta toisensa jälkeen.
Kaarisalo näkee että, tässä tilanteessa on täysin vastuutonta, että hallitus aikoo tietoisesti heikentää valtion tulopohjaa entisestään yleisen ja vastikkeettoman yhteisöveron alennuksella, mikäli tulisi voimaan vaalivuonna 2027. Alennus yksiselitteisesti lisää alijäämän määrää tulevina vuosina. Kaarisalo huomauttaa, että yhteisöveron kevennyksestä tuleva hyöty kanavoituu pääasiassa suurille, monikansallisille pörssiyhtiölle.
- Suomen yhteisöverokanta on jo valmiiksi kilpailukykyinen, eikä maalla yksinkertaisesti ole varaa lähes miljardiluokan veronalennuksiin. Hallitus ilmeisesti katsoo, että rahaa on.
Asiantuntijoiden mukaan yhteisöveron kasvua tukevat vaikutukset olisivat korkeintaan vaatimattomia, mutta alijäämät syvenisivät entisestään.
- Hallitus on epäonnistunut keskeisissä tavoitteissaan kääntää velkaantuminen laskuun ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Nyt se näyttää olevan valmis heittämään vastuullisuuden viimeisetkin rippeet yli laidan vaalibudjetin tieltä, Kaarisalo huokaa.
Riitta Kaarisalo
