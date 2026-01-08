Gofore Oyj

Lehdistötiedote

Kutsu

13.2.2026 klo 14.30

Goforen vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen julkaisu ja verkkolähetys

Gofore Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteensa keskiviikkona 25.2.2026 noin klo 9.00. Toimitusjohtaja Mikael Nylund esittelee tuloksen suorassa verkkolähetyksessä samana päivänä klo 13.00.

Lähetyksessä vierailevat myös Goforen uusi talousjohtaja Saara Ukkonen sekä Goforen tekoälyasiantuntija ja johdon konsultoinnista vastaava johtaja Tommi Rasinmäki ja Goforen uuden tekoälykonsultoinnin osakkuusyhtiö Valimon toimitusjohtaja Osmo Haapaniemi. Rasinmäki ja Haapaniemi osallistuvat myös lähetyksen Q&A-osioon ja vastaavat tekoälyaiheisiin kysymyksiin.



Gofore toivottaa osakemarkkinoiden ja median edustajat tervetulleeksi seuraamaan verkkolähetystä. Lähetys pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana tai jälkeenpäin tallenteena samassa osoitteessa https://gofore.events.inderes.com/q4-2025.

Osallistujat voivat lähettää lähetyksen aikana kysymyksiä, joihin vastataan sen lopussa. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Esitykset ja verkkolähetyksen tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Goforen IR-sivuilla.

Tilinpäätöstiedote 2025 tulee saataville osoitteessa https://gofore.com/sijoita/tiedotteet-ja-raportit/.