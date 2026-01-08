Goforen vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen julkaisu ja verkkolähetys
13.2.2026 14:30:12 EET | Gofore Oyj | Kutsu
Gofore Oyj
Lehdistötiedote
Kutsu
13.2.2026 klo 14.30
Goforen vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen julkaisu ja verkkolähetys
Gofore Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteensa keskiviikkona 25.2.2026 noin klo 9.00. Toimitusjohtaja Mikael Nylund esittelee tuloksen suorassa verkkolähetyksessä samana päivänä klo 13.00.
Lähetyksessä vierailevat myös Goforen uusi talousjohtaja Saara Ukkonen sekä Goforen tekoälyasiantuntija ja johdon konsultoinnista vastaava johtaja Tommi Rasinmäki ja Goforen uuden tekoälykonsultoinnin osakkuusyhtiö Valimon toimitusjohtaja Osmo Haapaniemi. Rasinmäki ja Haapaniemi osallistuvat myös lähetyksen Q&A-osioon ja vastaavat tekoälyaiheisiin kysymyksiin.
Gofore toivottaa osakemarkkinoiden ja median edustajat tervetulleeksi seuraamaan verkkolähetystä. Lähetys pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana tai jälkeenpäin tallenteena samassa osoitteessa https://gofore.events.inderes.com/q4-2025.
Osallistujat voivat lähettää lähetyksen aikana kysymyksiä, joihin vastataan sen lopussa. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Esitykset ja verkkolähetyksen tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Goforen IR-sivuilla.
Tilinpäätöstiedote 2025 tulee saataville osoitteessa https://gofore.com/sijoita/tiedotteet-ja-raportit/.
Yhteyshenkilöt
Emmi BerlinIR & PR LeadPuh:+358400903260emmi.berlin@gofore.com
Gofore Oyj
Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on lähes 1 900 asiantuntijaa Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, Tšekissä, Virossa ja Espanjassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat toimivaa, turvallista ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa palveluineen sekä kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistävät pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää ja vastuullisempaa digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 186,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.
