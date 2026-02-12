Uusi yhdistelmävakuutus vahvistaa kulttuurialan työntekijöiden turvaa

Ehdotuksessa työskentelyapurahat ja yrittäjätulot voitaisiin ensimmäistä kertaa laskea mukaan työssäoloehtoon – muutos, joka ratkaisee suoraan kulttuuri- ja luovien alojen pitkäaikaisia ongelmia työttömyysturvassa.

– Nykyistä järjestelmää on pitkään pidetty epäoikeudenmukaisena kulttuurialan työntekijöiden näkökulmasta, sillä tulot koostuvat usein monenlaisista lähteistä – esimerkiksi palkkatuloista ja erilaisista palkkioista. Suhtaudun lämpimästi tähän esitykseen, joka helpottaa monimuotoisilla tuloilla työskentelevien arkea, sanoo kansanedustaja Mikko Ollikainen.

Lausuntoja esityksestä otetaan vastaan 31. maaliskuuta 2026 saakka.