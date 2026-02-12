Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uusi yhdistelmävakuutus vahvistaa kulttuurialan työntekijöiden turvaa

13.2.2026 14:39:03 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen uudesta yhdistelmävakuutuksesta. Tavoitteena on helpottaa muun muassa kulttuurialan työntekijöiden mahdollisuuksia saada ansiosidonnaista päivärahaa silloin, kun tulot muodostuvat projektitöistä, freelancetehtävistä, yrittäjyydestä ja apurahoista.

Ehdotuksessa työskentelyapurahat ja yrittäjätulot voitaisiin ensimmäistä kertaa laskea mukaan työssäoloehtoon – muutos, joka ratkaisee suoraan kulttuuri- ja luovien alojen pitkäaikaisia ongelmia työttömyysturvassa.

– Nykyistä järjestelmää on pitkään pidetty epäoikeudenmukaisena kulttuurialan työntekijöiden näkökulmasta, sillä tulot koostuvat usein monenlaisista lähteistä – esimerkiksi palkkatuloista ja erilaisista palkkioista. Suhtaudun lämpimästi tähän esitykseen, joka helpottaa monimuotoisilla tuloilla työskentelevien arkea, sanoo kansanedustaja Mikko Ollikainen.

Lausuntoja esityksestä otetaan vastaan 31. maaliskuuta 2026 saakka.

