Lasten ja perheiden tarpeet ovat monimuotoisia - Rinnekodit laajentaa lastensuojelupalveluitaan
16.2.2026 09:15:00 EET | Rinnekodit | Tiedote
Rinnekodit laajentaa palveluitaan vaativan tason lastensuojeluun alkuvuodesta 2026. Uudistuksen taustalla on halu vastata sekä hyvinvointialueiden että lasten ja heidän perheidensä tarpeisiin. Palvelu täydentää Rinnekotien perustason ja erityistason lastensuojelupalveluita.
Tarve vaativan tason lastensuojelun palveluille on kasvanut selvästi viimeisten vuosien aikana. Rinnekodit vastaa tähän vaativahoitoisten lasten tuen tarpeeseen lisäämällä heille kohdennettuja palveluja. Keskeistä uuden palvelun käyttöönotossa on avoin ja jatkuva vuoropuhelu, jota käydään tiiviissä yhteistyössä tilaajien, asiakkaiden ja heidän perheidensä sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa.
”Palveluihimme sijoitettavien lasten ja heidän perheidensä tuen tarpeet ovat yhä monimuotoisempia ja edellyttävät usein erittäin laaja-alaista lapsen kasvun ja kehityksen tukemista. Olemme vastanneet tähän kehittämällä palveluitamme ja henkilökuntamme osaamista, ja meillä on vahva valmius tuottaa vaativan tason palveluja”, kertoo Rinnekotien palvelualuejohtaja Pirjetta Salomäki.
Yksilöllistä tukea lapsille ja heidän perheilleen
Rinnekodit tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolisia ja yksilöllisiä palveluita arvioinnista intensiiviseen tukeen, kuntoutukseen ja hoitoon. Lastensuojelupalveluihin kuuluvat avohuollon palvelut, sijaishuolto, jälkihuolto sekä perhehoito. Tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kasvua suunnitelmallisesti, asiantuntevasti ja hänen omista lähtökohdistaan käsin.
Palvelumuutos tehdään nyt kolmeen lastensuojelupalveluita tarjoavaan yksikköön, joilla on pitkä kokemus erityistason lastensuojeluyksikkönä ja henkilökunnan osaaminen on jo entuudestaan vaadittavalla tasolla. Rinnekodit Poppeli sijaitsee Porissa, Rinnekodit Helmi ja Rinnekodit Nuotti Helsingissä. Syksyllä 2026 vastaava palvelumuutos toteutetaan Espoossa sijaitsevassa yksikössä. Tulevina vuosina lastensuojelupalveluita arvioidaan ja kehitetään laaja-alaisesti sekä reagoidaan jatkossakin mahdollisiin palvelutarpeen muutoksiin.
Käytännössä muutos tarkoittaa ryhmäkokojen pienentämistä, resursoinnin vahvistamista sekä moniammatillisen yhteistyön tiivistämistä.
“Lastensuojelupalveluidemme tavoitteena on tukea lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa lapsen ja hänen perheensä voimavaroja. Avainasemassa tällä polulla on systeemisen ajattelun mukainen muutos, joka syntyy yksikön ja ympäristön vuorovaikutuksessa, kuntouttavalla ja kulttuurisensitiivisellä työotteella”, Salomäki kuvaa.
Yhteyshenkilöt
Pirjetta SalomäkiPalvelualuejohtajaRinnekoditPuh:050 310 6466pirjetta.salomaki@rinnekodit.fi
Leena ÅkerbergViestintä- ja markkinointipäällikköRinnekoditPuh:050 911 6669leena.akerberg@rinnekodit.fi
Tietoja julkaisijasta
Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi
