Henriksson Karibialle: edustaa EU:ta ensimmäisessä EU:n ja Karibian maiden välisessä parlamentaarisessa konferenssissa!

13.2.2026 15:01:36 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Euroopan parlamentin jäsen Anna-Maja Henriksson (RKP, Renew Europe) matkustaa Karibialle ja Antigua ja Barbudan pääkaupunkiin St. John’siin osallistuakseen ensimmäiseen EU:n ja Karibian maiden yhteiseen parlamentaariseen konferenssiin. Konferenssin painopisteenä ovat uusi kumppanuussopimus sekä tiiviimpi yhteistyö. EU haluaa vahvistaa kumppanuutta ja kauppaa Karibian kanssa.
Henriksson on varapuheenjohtaja Euroopan parlamentin valtuuskunnassa CARIFORUM:ille. CARIFORUM on Karibian alueen valtioiden välinen yhteistyöelin. Konferenssin aikana hän puheenjohtaa muun muassa naisia politiikassa käsittelevää tilaisuutta sekä osallistuu keskusteluihin kauppasopimuksista ja investoinneista. Hän korostaa EU:n strategisten kumppanuuksien vahvistamisen tärkeyttä globaalin epävarmuuden aikana:
– Maailmassa tapahtuu juuri nyt paljon. Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen vallinnut aika ei palaa. Sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys, johon olemme tottuneet, on muuttumassa. Emme kuitenkaan saa luovuttaa – päinvastoin meidän tulee osoittaa, että puolustamme jatkossakin demokratiaa, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja oikeusvaltioperiaatetta. EU:n tulee tehdä entistä laajempaa ja parempaa yhteistyötä niiden kanssa, jotka jakavat nämä arvot.
Konferenssi kestää kolme päivää maanantaista 16.2. keskiviikkoon 18.2. ja kokoaa yhteen Euroopan parlamentin puolueiden rajat ylittävän valtuuskunnan sekä edustajia useimmista Karibian valtiosta. Tapaaminen on ensimmäinen tämänkaltaisessa muodossa, ja konferenssi käynnistää osapuolten välisen säännöllisen parlamentaarisen vuoropuhelun.
Lisätietoja: Euroopan parlamentin jäsen Anna-Maja Henriksson, puh. 050 512 2377
