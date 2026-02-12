OYSin uuden sairaalan F-rakennus vihittiin käyttöön
13.2.2026 15:10:20 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Oulun yliopistollisen sairaalan F-rakennus vihittiin käyttöön juhlallisin menoin perjantaina 13. helmikuuta 2026.
Juhlaan kutsuttiin erityisesti rakennuksen suunnittelussa ja käyttöönotossa mukana olleita sairaalan henkilöstön jäseniä. Juhlapuheen tilaisuudessa piti tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie, tervetulopuheen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä ja kiitospuheen aluevaltuuston puheenjohtaja Matti Soronen.
Ministeri Talvitie ja hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma suorittivat nauhanleikkauksen. Nauhaa pitelivät Nordlabin toimitusjohtaja Anne Piikivi ja Pohteen sairaanhoidollisten palveluiden toimialuejohtaja Jaakko Niinimäki. Tilaisuuden juonsi yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen.
Poliklinikoita, kuvantamista ja laboratoriotoimintaa
F-talo kokoaa aiemmin eri puolilla sairaalaa sijainneita syövän hoitoon liittyviä toimintoja saman katon alle entistä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Taloon sijoittuvat muun muassa syöpä- ja veritautien vuodeosasto ja poliklinikka sekä palliatiivisen hoidon osasto ja poliklinikka. Etua saadaan myös siitä, että jo vuonna 2022 valmistunut E-talo eli sädehoidon yksikön uudisrakennus sijaitsee aivan naapurissa.
Syöpätautien hoidon lisäksi F-taloon sijoittuu vatsaelinsairauksien hoidon, hammas- ja suusairauksien hoidon sekä kuvantamisen toimintoja. Lisäksi taloon tulee sairaala-apteekin ja Nordlabin toimintoja. Toiminta uusissa tiloissa käynnistyi viime vuoden lopulla.
”On ollut erittäin hienoa seurata, että uuden sairaalan vaiheittainen rakentaminen on edennyt tavoiteaikatauluja nopeammin ja eri vaiheiden tavoitekustannukset ovat alittuneet. Päivä päivältä ja vuosi vuodelta on tullut entistä ilmeisemmäksi vanhan sairaalan sisäilmaan ja tekniseen kuntoon liittyvien haasteiden kasvaessa, kuinka kiireellinen ja välttämätön uuden sairaalan rakentamishanke on erikoissairaanhoidon toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi ja terveysturvallisten tilojen tarjoamiseksi henkilöstöllemme. On ollut myös ilo seurata uuden sairaalan eri osien käyttöönottoa - erittäin monimutkaiset ja haasteelliset käyttöönotot ovat toteutuneet huolellisen valmistautumisen myötä potilasturvallisuuden kannalta tarkastellen turvallisesti ja hallitusti”, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.
F-rakennus on osa OYSin uudistamisohjelmaa. Jo aiemmin sairaala-alueelle ovat valmistuneet muun muassa A- ja B-rakennukset, joissa toiminta käynnistyi syksyllä 2024. Sairaalakokonaisuus täydentyy tulevina vuosina vielä C-rakennuksella, lastenpsykiatrian uudisrakennuksella sekä H-rakennuksella eli logistiikka- ja tukipalvelukeskuksella.
Yhteyshenkilöt
Miia TurpeinenOYS yliopistosairaalan johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 152 2655miia.turpeinen@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
