Viestinnän avoimien työpaikkojen määrä antaa toiveita elpymisestä – työttömyyden kasvu viestintäalalla jatkuu silti edelleen

Työttömyyden kasvu viestinnän alalla kiihtyi jälleen vuoden 2025 aikana. Viestinnän ammattilaisia työttömiä oli joulukuussa 2025 yhteensä 519 (sis. lomautetut) eli noin 34 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Vuoden 2024 aikana työttömyys alalla kasvoi noin 32 prosenttia 294 (12/2023) työttömästä 388 (12/2024) työttömään.

Työttömyys ilmenee nyt ennen kaikkea työttömyysjaksojen pitkittymisenä, sillä pitkäaikaistyöttömien määrän nousu on myös hieman kiihtynyt. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu oli 42 prosenttia, kun verrataan joulukuuta 2024 ja 2025. Yhteensä pitkäaikaistyöttömiä viestinnän ammattilaisia oli vuoden 2025 lopussa 197.

Alle 30-vuotiaiden työttömyys kasvoi 55:stä työttömästä 71 työttömään (pl. lomautetut).





Valonpilkahduksia näkyy jo viestintäalan rekrytoinneissa





Viestinnän alan avoimien työpaikkojen määrässä on nähty kaikesta huolimatta pientä valonpilkahdusta. Rekrytointimedia Duunitorissa viestinnän alan avoimien työpaikkojen määrä lähes tuplaantui vuodessa.

Eniten rekrytoinnin piristyivät viestintäpäälliköiden, viestinnän asiantuntijoiden, sosiaalisen median asiantuntijoiden, viestintäjohtajien sekä harjoittelijoiden kohdalla. Kun esimerkiksi vuonna 2024 oli 241 viestinnän asiantuntijan paikkaa auki, oli vuonna 2025 jo 327 paikkaa avoinna, eli kasvua oli 36 prosenttia.

TE-toimistossa ilmoitetuissa avoimissa työpaikoissa vastaavaa nousua ei näy. Kaikki avoimet työpaikat eivät kuitenkaan näy TE-toimistossa, sillä erilaisia muitakin rekrytointikanavia on runsaasti tarjolla. Vuoden 2025 joulukuussa avoinna oli vain 21 työpaikkaa ja vuonna 2024 vastaavaan aikaan 26.





Mainonnan ja markkinoinnin alalla työttömien määrä on laskussa – pitkäaikaistyöttömyys nostaa silti päätään

Mainonnan ja markkinoinnin alalla työttömyys on lähtenyt hienoiseen laskuun. Joulukuussa 2025 työttömiä mainonnan ja markkinoinnin ammattilaisia oli 4 427, kun joulukuussa 2024 heitä oli vielä 4 552 (sis. lomautetut).

Kuitenkin pitkäaikaistyöttömyyden yleistyminen näkyy myös markkinoinnissa. Pitkäaikaistyöttömiä oli mainonnan ja markkinoinnin alalla 2 012 joulukuussa 2025. Joulukuussa 2024 vastaava luku oli 1 656, mikä tarkoittaa noin 21 prosentin kasvua pitkäaikaistyöttömien määrässä (pl. lomautetut).

Duunitorin tilastojen mukaan markkinoinnin ja mainonnan avoimia työpaikkoja oli tarjolla viime vuonna enemmän kuin vuoden 2024 aikana. Erityisesti Marketing Specialist- (222 paikasta 433 paikkaan), markkinointipäällikkö (158 paikasta 396 paikkaan) ja markkinointijohtajanimikkeellä haettiin aiempaa enemmän työntekijöitä (32 paikasta 71 paikkaan).

TE-toimiston tilastoissa näkyy, että markkinoinnin ja mainonnan alalla avoimien työpaikkojen määrä nousi vastaavassa ajassa 60 prosenttia. Joulukuussa 2025 avoimia markkinoinnin työpaikkoja oli TE-toimistossa 98, kun vuosi sitten vastaavaan aikaan määrä oli 61.





Viestintä- ja markkinointialan johtajista yhä useampi on työtön, mutta avoimien työpaikkojen määrä lähes tuplaantui

Viestintä- ja markkinointialan johtajien työttömyys tuplaantui 50 työttömästä 101 työttömään vuoden 2025 aikana. Johtajien työttömyys on ylipäätään kasvanut voimakkaasti Suomessa: vuoden 2025 aikana työttömiä johtajia oli kaiken kaikkiaan 7 636, kun vuoden 2024 joulukuussa heitä oli 4 937 (+55 %, pl. lomautetut).

Viestintäjohtajien rekrytoinnit kuitenkin piristyivät vuoden 2025 aikana. Duunitorissa viestintäjohtaja-nimikkeellä avoimia työpaikkoja oli 40, kun vuonna 2024 vastaava luku oli 22, eli määrä lähestulkoon tuplaantui (+82 %).

Viestintäpäälliköiden työpaikkailmoitusten määrä kasvoi vuodessa Duunitorin mukaan 114:sta 396 ilmoitukseen (+247 %). Brändivastaaviakin rekrytoitiin 10, kun vuonna 2024 heille oli tarjolla vain 5 työpaikkaa.

Markkinointijohtajien avoimien työpaikkojen määrä Duunitorissa lähes tuplaantui 32:sta 71:een (+82 %). Markkinointipäälliköiden rekrytointi puolestaan kasvoi 66 prosenttia. Yhteensä markkinointijohtaja ja -päällikkö nimikkeiden avoimia paikkoja oli 467 vuonna 2025.

– Viestinnän alalla avoimien työpaikkojen määrän kasvussa on nähtävillä pieni toivon kipinä. Toisaalta työttömyyden kasvu kertoo siitä, että varsinaista käännettä saamme vielä odottaa, sanoo Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.

Viestinnän alalla työttömyyden kasvu on vuoden ajanjaksolla ollut nopeampaa kuin yleisesti korkeakoulutetuilla: viestijöiden työttömyys on kasvanut 34 prosenttia ja korkeakoulutettujen 12 prosenttia.

– Erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrän kasvu on huolestuttavaa. Toisaalta harjoittelupaikkoja oli viime vuonna auki aiempaa enemmän. Viestintäala on suhdanneherkkä toimiala, joten uskon, että vahvempi käänne saadaan vasta, kun talouteen saadaan lisää optimismia ja kasvua. Jos talous kasvaa tänä vuonna ennustetusti, on rekrytointien määrässäkin odotettavissa piristymistä, Repo toteaa.