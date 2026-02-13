Paasto on mahdollisuus pysähtyä hyvän elämän kysymysten äärelle

Paastokausi alkaa tuhkakeskiviikkona laskiaisen jälkeen. Tuhkakeskiviikko on saanut nimensä Raamatun kuvauksista, joissa ihmiset pukeutuivat säkkiin ja ripottelivat tuhkaa päälleen katumuksen ja parannuksen merkkinä. Tuhkakeskiviikon iltana 18.2. vietetään Espoon ev.lut. seurakunnissa tuhkamessuja, jossa pappi piirtää tuhkaristin osallistujien otsaan ennen ehtoollispöytään menoa.

– Kirkkovuodessa on kaksi paastonaikaa: joulua edeltävä pikkupaasto ja pääsiäistä edeltävä iso paasto. Luterilaisuudessa on painotettu mm. Jesajan kirjan mukaista oikeanlaista paastoa, jossa näkyvän itsensä riuduttamisen sijaan huomio kohdistuu apua tarvitsevien auttamiseen. Siksi onkin erinomaista, että Yhteisvastuu-keräys ajoittuu paaston aikaan, toteaa Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto. Koivisto on vapaa-aikanaan myös fitnessvalmentaja, -kilpailija sekä -tuomari.

– Helpoin ja usein terveellisin keino toteuttaa ruokapaasto on luopua hetkeksi jostain turhasta ja jopa haitallisesta: esim. alkoholista, tupakasta, liiallisista herkuista jne. Sen sijaan omatoimisesti en lähtisi välttämättä karsimaan terveestä ja täyttävästä perusruoasta.

– Yksi tärkein paaston ulottuvuus on hengellinen. Sen tehtävä on lähentää ihmisen suhdetta Jumalaan ja sitä varten miettiä, onko elämässä jotain, joka voisi estää tai tukea tuota yhteyttä, Koivisto jatkaa.

Eväitä paaston aikaan verkossa

Pastori Maikki ja Kirkko ja kaupunki-media ovat yhdessä tuottaneet paastovideosarjan, jossa joka toinen päivä vähennetään jotain haitallista, ja joka toinen päivä lisätään jotain, joka ehkä vie lähemmäs Jumalaa ja lähimmäistä. Se julkaistaan Instagramissa, Facebookissa, YouTubessa ja TikTokissa. Kyseisiä videoita voi katsoa myös Kirkko Espoossa -Instagram-tilin tarinat -osiossa koko paastokauden ajan.

– Paastonaika on suuri mahdollisuus, ei jätetä sitä käyttämättä, sanoo Pastori Maikkina somessa tunnettu oppilaitospastori Marjut Mulari.

Paasto voi tarkoittaa pysähtymistä ja oman elämän pohtimista: Mistä voin luopua? Kuinka voisin elää rakastavammin? Kuinka voisin elää hitaammin ja rauhallisemmin? Mistä voisin luopua elämässäni, jotta voisin paremmin ja hengellisyydelle jäisi tilaa? Kirkon paastokalenterista löytyy vinkki joka päivälle. Lataa oma kalenteri ja vinkit paastonaikaan täältä: Paastokalenteri - Evl.fi

Paasto voi kutsua meitä syventymään omaan hyvinvointiin, mutta myös vastuulliseen elämäntapaan ja luopumaan jostain niiden hyväksi, jotka kärsivät puutteesta.

Kirkon Ekopaasto kannustaa kokeilemaan kohtuutta ja vahvistamaan luontosuhdetta. Meistä jokainen voi osaltaan olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja lievittämässä ilmastoahdistusta, omaansa tai muiden. Maapallon kannalta kestävämpiin elämänvalintoihin johtavia vinkkejä löydät Kirkon Ekopaaston sivuilta