Espoon seurakuntayhtymä

Paasto on mahdollisuus pysähtyä hyvän elämän kysymysten äärelle

16.2.2026 14:22:40 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

Jaa

Pääsiäinen on kristillisen kirkon tärkein juhla joulun ohella. Pitkältä tuntuvien talvikuukausien keskellä alkaa odotus ja matka kohti valon lisääntymistä. Pääsiäisen sanoma on toivon herääminen ja uuden elämän alku. 

Paastonaika alkaa seitsemän viikkoa ennen pääsiäistä. Paastonaikaa edeltää laskiainen. Laskiaispullat ja yhdessäolo laskiaistiistaina ovat perinteitä, jotka valmistavat riisuttuun paastonaikaan. 

Tuhkaristin piirtäminen otsaan tuhkamessussa paaston alussa.
Tuhkaristin piirtäminen otsaan tuhkamessussa paaston alussa. Kuva: Arto Vallivirta.

Paastokausi alkaa tuhkakeskiviikkona laskiaisen jälkeen. Tuhkakeskiviikko on saanut nimensä Raamatun kuvauksista, joissa ihmiset pukeutuivat säkkiin ja ripottelivat tuhkaa päälleen katumuksen ja parannuksen merkkinä. Tuhkakeskiviikon iltana 18.2. vietetään Espoon ev.lut. seurakunnissa tuhkamessuja, jossa pappi piirtää tuhkaristin osallistujien otsaan ennen ehtoollispöytään menoa.

–  Kirkkovuodessa on kaksi paastonaikaa: joulua edeltävä pikkupaasto ja pääsiäistä edeltävä iso paasto. Luterilaisuudessa on painotettu mm. Jesajan kirjan mukaista oikeanlaista paastoa, jossa näkyvän itsensä riuduttamisen sijaan huomio kohdistuu apua tarvitsevien auttamiseen. Siksi onkin erinomaista, että Yhteisvastuu-keräys ajoittuu paaston aikaan, toteaa Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto. Koivisto on vapaa-aikanaan myös fitnessvalmentaja, -kilpailija sekä -tuomari.

– Helpoin ja usein terveellisin keino toteuttaa ruokapaasto on luopua hetkeksi jostain turhasta ja jopa haitallisesta: esim. alkoholista, tupakasta, liiallisista herkuista jne. Sen sijaan omatoimisesti en lähtisi välttämättä karsimaan terveestä ja täyttävästä perusruoasta.

– Yksi tärkein paaston ulottuvuus on hengellinen. Sen tehtävä on lähentää ihmisen suhdetta Jumalaan ja sitä varten miettiä, onko elämässä jotain, joka voisi estää tai tukea tuota yhteyttä, Koivisto jatkaa.

Eväitä paaston aikaan verkossa

Pastori Maikki ja Kirkko ja kaupunki-media ovat yhdessä tuottaneet paastovideosarjan, jossa joka toinen päivä vähennetään jotain haitallista, ja joka toinen päivä lisätään jotain, joka ehkä vie lähemmäs Jumalaa ja lähimmäistä.  Se julkaistaan Instagramissa, Facebookissa, YouTubessa ja TikTokissa. Kyseisiä videoita voi katsoa myös Kirkko Espoossa -Instagram-tilin tarinat -osiossa koko paastokauden ajan. 

– Paastonaika on suuri mahdollisuus, ei jätetä sitä käyttämättä, sanoo Pastori Maikkina somessa tunnettu oppilaitospastori Marjut Mulari

Paasto voi tarkoittaa pysähtymistä ja oman elämän pohtimista: Mistä voin luopua? Kuinka voisin elää rakastavammin? Kuinka voisin elää hitaammin ja rauhallisemmin? Mistä voisin luopua elämässäni, jotta voisin paremmin ja hengellisyydelle jäisi tilaa? Kirkon paastokalenterista löytyy vinkki joka päivälle. Lataa oma kalenteri ja vinkit paastonaikaan täältä: Paastokalenteri - Evl.fi 

Paasto voi kutsua meitä syventymään omaan hyvinvointiin, mutta myös vastuulliseen elämäntapaan ja luopumaan jostain niiden hyväksi, jotka kärsivät puutteesta.

Kirkon Ekopaasto kannustaa kokeilemaan kohtuutta ja vahvistamaan luontosuhdetta. Meistä jokainen voi osaltaan olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja lievittämässä ilmastoahdistusta, omaansa tai muiden. Maapallon kannalta kestävämpiin elämänvalintoihin johtavia vinkkejä löydät Kirkon Ekopaaston sivuilta

Avainsanat

kirkko espoossaespoopaastoekopaastopääsiäinenpääsiäinen2026hyvinvointioikeudenmukaisuusympäristöilmastonmuutos

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tuhkaristin piirtäminen otsaan tuhkamessussa paaston alussa.
Tuhkaristin piirtäminen otsaan tuhkamessussa paaston alussa.
Kuva: Arto Vallivirta.
Lataa
Pastori Maikkina tunnettu oppilaitospappi Marjut Mulari
Pastori Maikkina tunnettu oppilaitospappi Marjut Mulari postaa someen paastonaikana.
Kuva: Marjut Mulari.
Lataa
Kuvassa mies nostaa kuntosalilla kädet eteen koukkuun ja nostaa hauiksia peilin edessä
Kappalainen Jussi Koivisto on vapaa-aikanaan myös fitnessvalmentaja, -kilpailja sekä -tuomari.
Kuva: Antti Rintala.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

Logo: Espoon seurakunnat, Suomen ev.lut. kirkko

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye