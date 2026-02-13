Paasto on mahdollisuus pysähtyä hyvän elämän kysymysten äärelle
16.2.2026 14:22:40 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Pääsiäinen on kristillisen kirkon tärkein juhla joulun ohella. Pitkältä tuntuvien talvikuukausien keskellä alkaa odotus ja matka kohti valon lisääntymistä. Pääsiäisen sanoma on toivon herääminen ja uuden elämän alku.
Paastonaika alkaa seitsemän viikkoa ennen pääsiäistä. Paastonaikaa edeltää laskiainen. Laskiaispullat ja yhdessäolo laskiaistiistaina ovat perinteitä, jotka valmistavat riisuttuun paastonaikaan.
Paastokausi alkaa tuhkakeskiviikkona laskiaisen jälkeen. Tuhkakeskiviikko on saanut nimensä Raamatun kuvauksista, joissa ihmiset pukeutuivat säkkiin ja ripottelivat tuhkaa päälleen katumuksen ja parannuksen merkkinä. Tuhkakeskiviikon iltana 18.2. vietetään Espoon ev.lut. seurakunnissa tuhkamessuja, jossa pappi piirtää tuhkaristin osallistujien otsaan ennen ehtoollispöytään menoa.
– Kirkkovuodessa on kaksi paastonaikaa: joulua edeltävä pikkupaasto ja pääsiäistä edeltävä iso paasto. Luterilaisuudessa on painotettu mm. Jesajan kirjan mukaista oikeanlaista paastoa, jossa näkyvän itsensä riuduttamisen sijaan huomio kohdistuu apua tarvitsevien auttamiseen. Siksi onkin erinomaista, että Yhteisvastuu-keräys ajoittuu paaston aikaan, toteaa Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto. Koivisto on vapaa-aikanaan myös fitnessvalmentaja, -kilpailija sekä -tuomari.
– Helpoin ja usein terveellisin keino toteuttaa ruokapaasto on luopua hetkeksi jostain turhasta ja jopa haitallisesta: esim. alkoholista, tupakasta, liiallisista herkuista jne. Sen sijaan omatoimisesti en lähtisi välttämättä karsimaan terveestä ja täyttävästä perusruoasta.
– Yksi tärkein paaston ulottuvuus on hengellinen. Sen tehtävä on lähentää ihmisen suhdetta Jumalaan ja sitä varten miettiä, onko elämässä jotain, joka voisi estää tai tukea tuota yhteyttä, Koivisto jatkaa.
Eväitä paaston aikaan verkossa
Pastori Maikki ja Kirkko ja kaupunki-media ovat yhdessä tuottaneet paastovideosarjan, jossa joka toinen päivä vähennetään jotain haitallista, ja joka toinen päivä lisätään jotain, joka ehkä vie lähemmäs Jumalaa ja lähimmäistä. Se julkaistaan Instagramissa, Facebookissa, YouTubessa ja TikTokissa. Kyseisiä videoita voi katsoa myös Kirkko Espoossa -Instagram-tilin tarinat -osiossa koko paastokauden ajan.
– Paastonaika on suuri mahdollisuus, ei jätetä sitä käyttämättä, sanoo Pastori Maikkina somessa tunnettu oppilaitospastori Marjut Mulari.
Paasto voi tarkoittaa pysähtymistä ja oman elämän pohtimista: Mistä voin luopua? Kuinka voisin elää rakastavammin? Kuinka voisin elää hitaammin ja rauhallisemmin? Mistä voisin luopua elämässäni, jotta voisin paremmin ja hengellisyydelle jäisi tilaa? Kirkon paastokalenterista löytyy vinkki joka päivälle. Lataa oma kalenteri ja vinkit paastonaikaan täältä: Paastokalenteri - Evl.fi
Paasto voi kutsua meitä syventymään omaan hyvinvointiin, mutta myös vastuulliseen elämäntapaan ja luopumaan jostain niiden hyväksi, jotka kärsivät puutteesta.
Kirkon Ekopaasto kannustaa kokeilemaan kohtuutta ja vahvistamaan luontosuhdetta. Meistä jokainen voi osaltaan olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja lievittämässä ilmastoahdistusta, omaansa tai muiden. Maapallon kannalta kestävämpiin elämänvalintoihin johtavia vinkkejä löydät Kirkon Ekopaaston sivuilta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi KoivistoKappalainenTapiolan seurakuntaPuh:050 432 4526jussi.koivisto@evl.fi
Mimosa LankinenEspoon seurakunnat, Church in EspooPuh:040 636 0763mimosa.lankinen@evl.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä
Valtakunnallinen kirjoitushaaste tytöille ja naisille: rustaa suoraa puhetta Jumalalle13.2.2026 10:50:11 EET | Tiedote
Kirkko Espoossa ja Leppävaaran seurakunta järjestävät maaliskuussa pop up -tekstipajan naisille ja tytöille. Tekstipajassa kirjoitetaan suoraa puhetta sisimmästä sille jollekin korkeimmalle, ehkä Jumalalle. Valtakunnallinen kirjoitushaaste #rosoisetrukoukset pyörii verkossa huhtikuun 2026 loppuun asti.
Lähes joka toinen espoolainen on evankelisluterilaisen kirkon jäsen5.2.2026 09:00:00 EET | Uutinen
Espoon seurakuntien jäsenmäärän lasku on yhä hidastunut hieman edellisistä vuosista. Noin 64 prosenttia suomen- ja ruotsinkielisistä espoolaisista kuuluu edelleen evankelisluterilaiseen kirkkoon.
Nästan varannan Esbobo är medlem i kyrkan5.2.2026 09:00:00 EET | Nyheter
Nedgången i antalet medlemmar i Esbo evangelisk-lutherska församlingar har ytterligare bromsat en aning jämfört med de senaste åren. Av den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i Esbo hör cirka 64 procent till den evangelisk-lutherska kyrkan.
In 2026, the Common Responsibility Campaign seeks to help older people28.1.2026 15:48:13 EET | Press release
Studies show that loneliness and insecurity are on the rise among the elderly and that it’s getting harder for them to get help. There is a discourse in society about whose responsibility it is to care for them. In 2026, the Common Responsibility Campaign focuses on one of the fears of growing old: how will I survive? The donations will go towards helping the elderly and their families.
Insamlingen Gemensamt Ansvar 2026 lindrar de äldres nöd26.1.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Ensamheten och otryggheten bland äldre har ökat och det blir svårare att få hjälp. I samhället pågår en diskussion om ansvaret för omsorg och vem som ska bära ansvaret. I år fokuserar insamlingen Gemensamt Ansvar på rädslan för att klara sig när man åldras. Med donationsmedel lindras de äldres och deras närståendes nöd.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme