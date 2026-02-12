Kansanedustajat Forsgrén ja Hopsu vaativat: Suomen on käynnistettävä lääketieteellistä apua tarvitsevien lasten evakuointi Gazasta
13.2.2026 16:18:23 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kansanedustajat Bella Forsgrén ja Inka Hopsu vaativat hallitusta kirjallisessa kysymyksessään vihdoin aloittamaan gazalaisten lapsipotilaiden vastaanottamisen hoitoon myös Suomeen. Tuhansien hoitoa odottavien palestiinalaisten lääketieteelliset evakuoinnit veisivät nykytahdilla 4,5 vuotta.
Pelastakaa Lapset uutisoi tällä viikolla, että Rafahin rajanylityspisteen osittaisen aukeamisen jälkeenkin vain keskimäärin 12 potilasta on päivittäin evakuoitu lääketieteellisistä syistä Gazasta. Gazan terveysviranomaisten mukaan viimeisen kahden vuoden aikana 1 268 potilasta on kuollut odottaessaan lääketieteellistä evakuointia, mukaan lukien 7-vuotias poika tällä viikolla.
- Gazassa 20 000 palestiinalaista, joista 4 000 on lapsia, odottaa kiireellistä lääketieteellistä evakuointia. Suomen hallitus on ollut haluton ja kyvytön pelastamaan hengenvaarassa olevia lapsia. Siksi olemme jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaadimme hallitukselta toimia ennen kuin yhä useampi lapsi kuolee turhaan, Bella Forsgrén sanoo.
Israel on tuhonnut valtaosan Gazan terveydenhuollon infrastruktuurista ja on rajoittanut lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden pääsyä alueelle jo pitkään. Lääkärit ilman rajoja on kertonut Israelin estäneen kaikkien sen kansainvälisten avustustyöntekijöiden ja -tarvikkeiden saapumisen Gazaan vuoden 2026 alusta.
- Gazassa on käynnissä suunnaton humanitaarinen katastrofi, ja kaikki potilaat eivät voi saada siellä tarvitsemaansa hoitoa. Heillä on luotien ja pommitusten aiheuttamia vammoja sekä hengenvaarallisia ja kroonisia sairauksia, kuten syöpää tai munuaisten vajaatoimintaa. Esim. HUS:n mukaan Uudessa lastensairaalassa on käytännössä aina valmius ottaa kansainvälisiä potilaita, Inka Hopsu toteaa.
Lokakuusta 2023 lähtien WHO ja sen kumppanit ovat evakuoineet Gazasta yli 7 600 potilasta, joista kaksi kolmasosaa on lapsia. Esimerkiksi Egypti, Arabiemiraatit, Qatar, Turkki, Italia, Uzbekistan, Espanja ja Iso-Britannia ovat ottaneet vastaan potilaita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Bella ForsgrénKansanedustajaPuh:09 432 3114bella.forsgren@eduskunta.fi
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: Samalla kun ministeri vaihtuu, hallituksen on lopetettava lisäleikkaukset välittömästi12.2.2026 16:45:09 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii hallitusta painamaan jarrua lisäleikkausten valmistelussa.
Inka Hopsu: Hallitus on romuttamassa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset12.2.2026 13:20:28 EET | Tiedote
Hallituksen suunnitelma muuttaa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset työvoimakoulutukseksi heikentäisi niiden laatua entisestään ja vaarantaisi kotoutumiskoulutusten saatavuuden. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitusta perumaan suunnitelmansa ja turvaamaan kotoutumiskoulutuksen rahoituksen.
Vihreiden Tynkkynen: vihreä siirtymä tarjoaa Suomen taloudelle kantoraketin, kunhan Orpon hallitus nostaa jalan jarrulta12.2.2026 11:02:33 EET | Tiedote
Tänään julkistettujen tietojen mukaan vihreän siirtymän teolliset investoinnit ylsivät viime vuonna Suomessa ennätystasolle. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen katsoo lukujen osoittavan, että vihreä siirtymä voi tarjota Suomen taloudelle jättipotin – jos vain hallitus tarttuu tosissaan sen edistämiseen.
Vihreiden Hopsu: Peruskoulun tulevaisuusvisio on onnistunut, muttei yksin riitä, jos resurssit kouluissa vähenevät11.2.2026 14:30:41 EET | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriön Peruskoulun tulevaisuustyö -hankkeen tänään julkaistussa loppuraportissa esiteltiin visio peruskoulusta vuoteen 2045 saakka. Vihreiden opettajataustainen kansanedustaja Inka Hopsu kiittää vision painotusta yhteisöllisyyden ja sivistyksen vahvistamisesta, mutta ilmaisee huolensa peruskoulutuksen tulevaisuudesta kuntien valtionosuuksin kohdistuneiden leikkausten myötä.
Virta tyrmää Juuson työryhmän raportin: Hallituksen ei ole mitään käsitystä siitä, mitä lastensuojelun tai sosiaalihuollon kentällä tapahtuu11.2.2026 11:34:20 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tyrmää sosiaali- ja terveysministeriön tänään julkaiseman työryhmäraportin, jonka säästötavoitteet osuvat jälleen kaikkein heikoimassa asemassa oleviin suomalaisiin kuten lastensuojelun asiakkaisiin. Raportti paljastaa, että hallituksen tavoittelemasta 100 miljoonan euron säästöstä on löydetty hallinnollisin keinoin vain puolet, mikä on pakottanut ministeriön esittämään liitteissään rajuja heikennyksiä palveluihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme