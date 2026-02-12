Kansanedustajat Forsgrén ja Hopsu vaativat: Suomen on käynnistettävä lääketieteellistä apua tarvitsevien lasten evakuointi Gazasta

Pelastakaa Lapset uutisoi tällä viikolla, että Rafahin rajanylityspisteen osittaisen aukeamisen jälkeenkin vain keskimäärin 12 potilasta on päivittäin evakuoitu lääketieteellisistä syistä Gazasta. Gazan terveysviranomaisten mukaan viimeisen kahden vuoden aikana 1 268 potilasta on kuollut odottaessaan lääketieteellistä evakuointia, mukaan lukien 7-vuotias poika tällä viikolla.



- Gazassa 20 000 palestiinalaista, joista 4 000 on lapsia, odottaa kiireellistä lääketieteellistä evakuointia. Suomen hallitus on ollut haluton ja kyvytön pelastamaan hengenvaarassa olevia lapsia. Siksi olemme jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaadimme hallitukselta toimia ennen kuin yhä useampi lapsi kuolee turhaan, Bella Forsgrén sanoo.



Israel on tuhonnut valtaosan Gazan terveydenhuollon infrastruktuurista ja on rajoittanut lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden pääsyä alueelle jo pitkään. Lääkärit ilman rajoja on kertonut Israelin estäneen kaikkien sen kansainvälisten avustustyöntekijöiden ja -tarvikkeiden saapumisen Gazaan vuoden 2026 alusta.



- Gazassa on käynnissä suunnaton humanitaarinen katastrofi, ja kaikki potilaat eivät voi saada siellä tarvitsemaansa hoitoa. Heillä on luotien ja pommitusten aiheuttamia vammoja sekä hengenvaarallisia ja kroonisia sairauksia, kuten syöpää tai munuaisten vajaatoimintaa. Esim. HUS:n mukaan Uudessa lastensairaalassa on käytännössä aina valmius ottaa kansainvälisiä potilaita, Inka Hopsu toteaa.



Lokakuusta 2023 lähtien WHO ja sen kumppanit ovat evakuoineet Gazasta yli 7 600 potilasta, joista kaksi kolmasosaa on lapsia. Esimerkiksi Egypti, Arabiemiraatit, Qatar, Turkki, Italia, Uzbekistan, Espanja ja Iso-Britannia ovat ottaneet vastaan potilaita.