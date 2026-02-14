Aikakone-laulaja kertoo terveyshuolistaan The Voice of Finlandissa – sairastui long covidiin: ”Olen ollut työkyvytön siitä asti”
Tämän viikon The Voice of Finland -jaksoissa kuullaan ympäri Suomea keikkailleen laulajan terveyshuolista ja helsinkiläispariskunnan lapsettomuudesta.
Perjantain The Voice of Finland -jaksossa lavalle nousee Tuusulassa asuva Jasmin Hertzberg, 39. Musiikki ja esiintyminen ovat hänelle tuttua puuhaa, sillä Jasmin oli mukana Aikakone-yhtyeessä neljä vuotta.
– Kiersimme ympäri Suomea. Se oli aikamoista menoa. Siinä oppi sen, että tämä ammatti on kaikkea muuta kuin glamouria – ainakin täällä Suomessa. On paljon autossa istumista ja odottamista, mutta keikat olivat aina huikeita, hän kertoo esittelyssään.
Jasmin on elänyt suurten muutosten keskellä jo usean vuoden ajan, sillä koronaan sairastuminen muutti hänen elämänsä täysin.
– Sairastuin koronaan vuonna 2021. Sen jälkeen en ole oikeastaan nähnyt tervettä päivää. Se oli aikamoinen pudotus. Minulla oli työ ja oli vähän niin kuin musiikkiuraa pedattuna siinä. Kaikki romahti, koska terveys petti. Sairastuin long covidiin, ja olen ollut työkyvytön siitä asti.
Vaikka sairaus on tuonut mukanaan merkittäviä haasteita, haluaa Jasmin elää elämäänsä täysillä.
– On tullut vahvasti se, että mitään ei voi suunnitella etukäteen. Se on tuonut vahvan hetkessä elämisen.
The Voice of Finland Ruudussa ja Nelosella perjantaina klo 20.
VIDEO: Aikakone-laulaja kertoo terveyshuolistaan The Voice of Finlandissa – sairastui long covidiin: ”Olen ollut työkyvytön siitä asti”
Sunnuntain jaksossa:
The Voice of Finland -laulaja puhuu lapsettomuudesta: ”Välillä tulee tilanteita, että tämä on epäreilua”
Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa nähdään helsinkiläinen Jarno Perokorpi, 37. Musiikki on hänelle tärkeä asia, ja sen ympärillä toimiminen on Jarnolle tuttua puuhaa.
– Keikkailen, teen musiikkia ja olen kirjoittanut myös hieman musiikkia muille artisteille, hän kertoo.
– Voicesta toivoisin löytäväni sisäistä artistiuttani ja että saisin omaa lauluääntäni varmemmaksi ja kuuluviin.
Ääni ratkaisee -vaiheessa Jarnon tukena on hänen avopuolisonsa Eeva. Pariskunta haaveilee perheen perustamisesta, mutta asiat eivät ole menneet aivan suunnitelmien mukaan.
– Olemme kärsineet tahattomasta lapsettomuudesta. On ollut suuri haave, että voisi olla joskus isä ja vanhempi, Jarno sanoo.
Hänen mukaansa asian käsittely on vaatinut armollisuutta itseään kohtaan.
– Välillä tulee tilanteita, että tämä on epäreilua, mutta tämä ei ole sellainen läpivaikuttava asia, joka vetää alaspäin koko ajan. Elämässä on paljon valoa siltikin.
The Voice of Finland Ruudussa ja Nelosella sunnuntaina klo 20.
VIDEO: TVOF-laulaja Jarno, 37, avoimena lapsettomuuden kivusta: ”Välillä tulee tilanteita, että tämä on epäreilua”
