Aikakone-laulaja kertoo terveyshuolistaan The Voice of Finlandissa – sairastui long covidiin: ”Olen ollut työkyvytön siitä asti”

Perjantain The Voice of Finland -jaksossa lavalle nousee Tuusulassa asuva Jasmin Hertzberg, 39. Musiikki ja esiintyminen ovat hänelle tuttua puuhaa, sillä Jasmin oli mukana Aikakone-yhtyeessä neljä vuotta.

– Kiersimme ympäri Suomea. Se oli aikamoista menoa. Siinä oppi sen, että tämä ammatti on kaikkea muuta kuin glamouria – ainakin täällä Suomessa. On paljon autossa istumista ja odottamista, mutta keikat olivat aina huikeita, hän kertoo esittelyssään.

Jasmin on elänyt suurten muutosten keskellä jo usean vuoden ajan, sillä koronaan sairastuminen muutti hänen elämänsä täysin.

– Sairastuin koronaan vuonna 2021. Sen jälkeen en ole oikeastaan nähnyt tervettä päivää. Se oli aikamoinen pudotus. Minulla oli työ ja oli vähän niin kuin musiikkiuraa pedattuna siinä. Kaikki romahti, koska terveys petti. Sairastuin long covidiin, ja olen ollut työkyvytön siitä asti.

Vaikka sairaus on tuonut mukanaan merkittäviä haasteita, haluaa Jasmin elää elämäänsä täysillä.

– On tullut vahvasti se, että mitään ei voi suunnitella etukäteen. Se on tuonut vahvan hetkessä elämisen.

Sunnuntain jaksossa:

The Voice of Finland -laulaja puhuu lapsettomuudesta: ”Välillä tulee tilanteita, että tämä on epäreilua”

Kuvaaja: Jukka Alasaari

Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa nähdään helsinkiläinen Jarno Perokorpi, 37. Musiikki on hänelle tärkeä asia, ja sen ympärillä toimiminen on Jarnolle tuttua puuhaa.

– Keikkailen, teen musiikkia ja olen kirjoittanut myös hieman musiikkia muille artisteille, hän kertoo.

– Voicesta toivoisin löytäväni sisäistä artistiuttani ja että saisin omaa lauluääntäni varmemmaksi ja kuuluviin.

Ääni ratkaisee -vaiheessa Jarnon tukena on hänen avopuolisonsa Eeva. Pariskunta haaveilee perheen perustamisesta, mutta asiat eivät ole menneet aivan suunnitelmien mukaan.

– Olemme kärsineet tahattomasta lapsettomuudesta. On ollut suuri haave, että voisi olla joskus isä ja vanhempi, Jarno sanoo.

Hänen mukaansa asian käsittely on vaatinut armollisuutta itseään kohtaan.

– Välillä tulee tilanteita, että tämä on epäreilua, mutta tämä ei ole sellainen läpivaikuttava asia, joka vetää alaspäin koko ajan. Elämässä on paljon valoa siltikin.

Tässä ovat kaikki vuoden 2026 The Voice of Finland -laulajat:

Ada Wessberg, 26, Pori

Adele Kemiläinen, 23, Kuopio

Anita Poti, 21, Vantaa

Anna Hanhisalo, 23, Järvenpää

Anna Lahtinen, 27, Helsinki

Anna Piirainen, 25, Oulu

Anne Vihelä, 45, Seinäjoki

Annika Parviainen, 33, Kaavi

Antti Hyytinen, 34, Seinäjoki

Antti Timonen, 40, Miehikkälä

Apple Grace, 36, Järvenpää

Arthur Rinne, 27, Vantaa

Dorcas Lusajo, 20, Merikarvia

Eero Saunamäki, 45, Helsinki

Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki

Eicca Nikula, 21, Haapajärvi

Elisa Ruuska, 29, Helsinki

Ellinoora Mäkelä, 20, Jyväskylä

Elviira Lehtonen, 19, Porvoo

Emmi Kallio, 16, Tampere

Eveliina Tuulia, 28, Helsinki

Fanny Norrgård, 16, Laitila

Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki

Greta Mandelin, 40, Helsinki

Hana Orllati, 19, Vantaa

Hanna Leino, 37, Hollola

Heidi Försti, 17, Seinäjoki

Heidi Marjaana Mantere, 56, Helsinki

Helena Haaparanta, 40, Helsinki

Helni Jurvelin, 17, Oulu

Henna Vahtera, 39, Vantaa

Idaliia Tunturipuro, 33, Helsinki

Iiris Aalto-Setälä, 25, Helsinki

Ilari Mattila, 32, Tampere

Jaakko Seppälä, 29, Helsinki

Jakke Aho, 52, Turku

Jane Kuivalainen, 40, Kerava

Janita Ruhala, 34, Haapajärvi

Jarkko Timonen, 36, Tampere

Jarmo Saarni, 29, Oulu

Jarno Perokorpi, 37, Helsinki

Jasmin Hertzberg, 39, Tuusula

Jenni Johanna, 37, Enontekiö

Jisook Kim, 43, Tampere

John Danzig, 41, Lahti

Joni Peltonen, 24, Harjavalta

Jose Carlos, 32, Vantaa

Julia Trinh, 23, Helsinki

Jussi Koivisto, 33, Kiiminki

Jussi Mattsson, 39, Kouvola

Justiina Luukaslammi, 25, Tampere

Jyry Pietikäinen, 22, Lahti

Kaapro Baumgartner, 33, Tuusula

Kalle Caiania, 37, Kiuruvesi

Kalle Jussila, 64, Mäntsälä

Karim Ameziane, 29, Tampere

Katariina Koivusalo, 42, Ylihärmä

Kelly Koger, 19, Helsinki

Kiia Pitkänen, 25, Espoo

Kreetta Sihvola, 25, Helsinki

Kristian Meurman, 45, Lohja

Leena Saarinen, 61, Riihimäki

Leeni Pihlakoski, 29, Espoo

Madeleine Laure, 35, Helsinki

Marcus Vuorela, 27, Savonlinna

Maria Forsman, 27, Helsinki

Marika Laaksonen, 38, Laitila

Marjut Rahkola, 48, Rovaniemi

Markus Blom, 42, Kaarina

Markus Kuusisto, 49, Sastamala

Max Lindblom, 21, Espoo

Merette Brandt, 35, Jyväskylä

Minna Mäkelä, 25, Helsinki

Nattalie Hill, 30, Jyväskylä

Nea Polvinen, 21, Oulu

Nico Antero, 40, Järvenpää

Niklas Tontti, 21, Turku

Nina Lindroos, 43, Kauniainen

Ninja Saastamoinen, 36, Lahti

Ohto Heiskanen, 18, Espoo

Omotola Adeshina, 27, Helsinki

Onni Eloranta, 26, Kerava

Onni Hytönen, 21, Helsinki

Oona Nieminen, 25, Helsinki

Oskari Airisniemi, 27, Järvenpää

Rubin Grace, 34, Espoo

Ruut Kannikoski, 22, Sipoo

Saimi Raassina, 23, Helsinki

Samuli Suvanto, 26, Turku

Sanni Tolkkinen, 25, Taivalkoski

Sanniina Valkeametsä, 28, Jyväskylä

Sari Hopia, 57, Helsinki

Saw Shane, 38, Ruokolahti

Selma Lepistö, 19, Espoo

Sesilia Azmat, 17, Espoo

Severi Honkonen, 24, Tampere

Shambhu Adhikari, 23, Turku

Sini Tiusanen, 22, Kokkola

Tara Hasan, 22, Helsinki

Tarja Koponen, 62, Ylivieska

Teemu Sytelä, 33, Jyväskylä

Teresa Jokinen, 16, Tampere

Tom Söderström, 60, Suolahti

Tony Romeo, 36, Saarijärvi

Tuomas Savolainen, 40, Kokkola

Tuuli Kantola, 16, Jokioinen

Valtteri Uotila, 26, Helsinki

Venla Salmi, 37, Turku

Viivi-Maria Grosvenor, 28, Kirkkonummi

Ville Pulkkinen, 28, Kemi

Väinö Riihimäki, 27, Espoo

Yeva Khelal, 21, Turku