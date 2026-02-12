Pelasta Itämeri -palkinnon voitti Fishheart ja kalatie

Pohjoissuomalainen startup-yritys Fishheart Oy on kehittänyt 11 000 kiloa painavan kalatien, joka auttaa kaloja nousemaan jokien vesivoimaloiden ohi aivan uudella tavalla. Innovaatio voi estää maailmassa miljoonien kalojen massakuolemia. Se tavoittelee markkinoita, joiden koko on vuositasolla noin kymmenen miljardia euroa. Alun perin Rovaniemellä perustettu yritys toimii nykyään Keminmaalla. Peräkärryn kokoisesta prototyypistä on kasvanut merikonttiin mahtuva, teollisen mittakaavan kalatie. Viimeisen vuoden aikana Fishheart on tehnyt kansainvälisen läpimurron. Yhtiö on käynnistänyt ensimmäiset suurhankkeensa Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Molempien hankkeiden arvo on useita miljoonia euroja.

Tuomaristo piti kalatie-hanketta hyvänä kansainvälisenä innovaationa, jossa on aidosti kasvumahdollisuuksia. Innovaatio täytti kaikki palkinnon kriteerit ja siinä on selkeää teknologista osaamista. Fishheartin innovaatio puuttuu tärkeään asiaan – luonnon monimuotoisuuteen ja tekee tärkeää työtä vesiluonnon eteen.



Pelasta itämeri -palkinto jaettiin kahdeksatta kertaa

Palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi.Venemessuilla kuultiin kolmen tahon pitchaukset, joiden perusteella voittaja päätettiin. Mukana kisassa olivat mukana Fishheart (kalatie-hanke), Kiteen Mato ja Multa (ravinnetta talteenottava filtteri ruokohelvesta) ja Turun amk (Coastrider-tutkimus).



Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinnon voi saada henkilö, ryhmä, yhteisö tai yritys, joka on kehittänyt innovaation, ajatusmallin tai keinon, joka vaikuttaa merien ja vesistöjen ekologisen tilan parantumiseen, tuo Suomelle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu.



Palkinnon saajasta päätti raati, johon kuuluu henkilöitä, joiden edustamat tahot tekevät merkittävää työtä Itämeren pelastamiseksi. Raatiin kuuluvat toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöstä, toiminnanjohtaja Katja Rytkönen Pidä Saaristo Siistinä ry:stä ja toimitusjohtaja Ville Wahlberg Baltic Sea Action Groupista sekä Tekniikka & Talous -lehden päätoimittaja Mikko Virta.



Palkinnon ovat saaneet aikaisempina vuosina: 2019 Solar Water Solutions, 2020 Origin by Ocean, 2021 Christian Feodoroffin perustama Seaboost ja Loviisan Veneveistämö, 2022 Weeefiner, 2023 Watec Consulting, 2024 Kiteen Mato ja Multa ja 2025 NPHarvest.



Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 500 000 € arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla.

Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt -messut järjestetään 6.– 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani on WWF Suomi.



